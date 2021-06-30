Предпродажи уикенда: в прокате вновь наступает «Судная ночь»

Каждую среду мы выбираем ключевые новинки недели и сравниваем их предпродажи по состоянию на 18:00 (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим хоррор-проекты СУДНАЯ НОЧЬ НАВСЕГДА (UPI), ОБОРОТНИ ВНУТРИ (CP) и БЕГУЩАЯ В ЛАБИРИНТЕ (CPF), мультфильм ОГРИКИ (PNR), семейное фэнтези ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА (WP) и отечественную мелодраму ДЖЕТЛАГ (BN).

Из всех фильмов ужасов уикенда (да и среди всех новинок) увереннее остальных на предпродажах выступает студийный релиз СУДНАЯ НОЧЬ НАВСЕГДА. После предварительного результата в 131,7 тыс. картина претендует на приближение к сборам комедийного хоррора от UPI ДИЧЬ (140,9 тыс. рублей, стартовые сборы – 24,1 млн). В свою очередь, пародийный фильм ужасов ОБОРОТНИ ВНУТРИ (32,1 тыс.) чуть опережает недавнюю КУКЛУ (31,7 тыс. рублей, стартовые сборы – 5,7 млн). Наконец, БЕГУЩАЯ В ЛАБИРИНТЕ (14,4 тыс.) на стадии предпродаж повторила показатели аналога ДИББУК (14,2 тыс. рублей, стартовые сборы – 7 млн).

Фильм Уровень предпродаж (тыс. рублей) ДИЧЬ 140,9 СУДНАЯ НОЧЬ НАВСЕГДА 131,7 ЗАКЛЯТЬЕ. ДРУГАЯ СТОРОНА 116,5 ВДОВА 71,9 ОБОРОТНИ ВНУТРИ 32,1 КУКЛА 31,7 КТО НЕ СПРЯТАЛСЯ 20,5 БЕГУЩАЯ В ЛАБИРИНТЕ 14,4 ДИББУК 14,2

Независимая анимация ОГРИКИ освоила 37,5 тыс. Это расположило новинку между проектами УПС... ПРИПЛЫЛИ! (58,4 тыс. рублей, стартовые сборы – 8,2 млн) и ГНОМЫ В ДЕЛЕ (27,4 тыс. рублей, стартовые сборы – 7,1 млн).

Фильм Уровень предпродаж (тыс. рублей) УПС... ПРИПЛЫЛИ! 58,4 ОГРИКИ 37,5 ГНОМЫ В ДЕЛЕ 27,4

В свою очередь, игровой семейный проект ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА уступил по предпродажам ОГРИКАМ, собрав 28,7 тыс. В свое время французская семейная картина ПОЛИ получила на предпродажах 36,4 тыс. и 4 млн за уикенд.

Фильм Уровень предпродаж (тыс. рублей) ПОЛИ 36,4 ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА 28,7

Скромные предпродажи наблюдаются у российской картины ДЖЕТЛАГ. Новый фильм Михаила Идова заработал 24,8 тыс., что меньше показателей ХАНДРЫ (27,8 тыс. рублей, стартовые сборы – 1,8 млн), но больше данных ленты ЛЮБОВЬ И МОНСТРЫ (19,3 тыс. рублей, стартовые сборы – 3,6 млн).

Фильм Уровень предпродаж (тыс. рублей) ХАНДРА 27,8 ДЖЕТЛАГ 24,8 ЛЮБОВЬ И МОНСТРЫ 19,3

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30.06.2021 Автор: Никита Никитин, Семен Брожитов