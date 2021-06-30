Предпродажи уикенда: в прокате вновь наступает «Судная ночь»

Каждую среду мы выбираем ключевые новинки недели и сравниваем их предпродажи по состоянию на 18:00 (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим хоррор-проекты СУДНАЯ НОЧЬ НАВСЕГДА (UPI), ОБОРОТНИ ВНУТРИ (CP) и БЕГУЩАЯ В ЛАБИРИНТЕ (CPF), мультфильм ОГРИКИ (PNR), семейное фэнтези ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА (WP) и отечественную мелодраму ДЖЕТЛАГ (BN).
Из всех фильмов ужасов уикенда (да и среди всех новинок) увереннее остальных на предпродажах выступает студийный релиз СУДНАЯ НОЧЬ НАВСЕГДА. После предварительного результата в 131,7 тыс. картина претендует на приближение к сборам комедийного хоррора от UPI ДИЧЬ (140,9 тыс. рублей, стартовые сборы – 24,1 млн). В свою очередь, пародийный фильм ужасов ОБОРОТНИ ВНУТРИ (32,1 тыс.) чуть опережает недавнюю КУКЛУ (31,7 тыс. рублей, стартовые сборы – 5,7 млн). Наконец, БЕГУЩАЯ В ЛАБИРИНТЕ (14,4 тыс.) на стадии предпродаж повторила показатели аналога ДИББУК (14,2 тыс. рублей, стартовые сборы – 7 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
|ДИЧЬ
|140,9
|СУДНАЯ НОЧЬ НАВСЕГДА
|131,7
|ЗАКЛЯТЬЕ. ДРУГАЯ СТОРОНА
|116,5
|ВДОВА
|71,9
|ОБОРОТНИ ВНУТРИ
|32,1
|КУКЛА
|31,7
|КТО НЕ СПРЯТАЛСЯ
|20,5
|БЕГУЩАЯ В ЛАБИРИНТЕ
|14,4
|ДИББУК
|14,2
Независимая анимация ОГРИКИ освоила 37,5 тыс. Это расположило новинку между проектами УПС... ПРИПЛЫЛИ! (58,4 тыс. рублей, стартовые сборы – 8,2 млн) и ГНОМЫ В ДЕЛЕ (27,4 тыс. рублей, стартовые сборы – 7,1 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
|УПС... ПРИПЛЫЛИ!
|58,4
|ОГРИКИ
|37,5
|ГНОМЫ В ДЕЛЕ
|27,4
В свою очередь, игровой семейный проект ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА уступил по предпродажам ОГРИКАМ, собрав 28,7 тыс. В свое время французская семейная картина ПОЛИ получила на предпродажах 36,4 тыс. и 4 млн за уикенд.
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
|ПОЛИ
|36,4
|ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА
|28,7
Скромные предпродажи наблюдаются у российской картины ДЖЕТЛАГ. Новый фильм Михаила Идова заработал 24,8 тыс., что меньше показателей ХАНДРЫ (27,8 тыс. рублей, стартовые сборы – 1,8 млн), но больше данных ленты ЛЮБОВЬ И МОНСТРЫ (19,3 тыс. рублей, стартовые сборы – 3,6 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
|ХАНДРА
|27,8
|ДЖЕТЛАГ
|24,8
|ЛЮБОВЬ И МОНСТРЫ
|19,3
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30.06.2021 Автор: Никита Никитин, Семен Брожитов