Аналитика


Предпродажи уикенда: «Круэлла» опережает «Мулан»

Сравниваем предстартовые показатели ключевых новинок с их референсами

Каждую среду мы выбираем ключевые новинки недели и сравниваем их предпродажи по состоянию на 18:00 (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим крупные голливудские релизы КРУЭЛЛА (WDS) и ТИХОЕ МЕСТО 2 (CPP).

Диснеевская КРУЭЛЛА пока собрала на предпродажах 4,2 млн. Это превосходит показатели прошлогодней МУЛАН (3,3 млн рублей, стартовые сборы – 137 млн). 

       Фильм   
Уровень предпродаж
(млн рублей)
КРУЭЛЛА 4,219
МУЛАН 3,278

Хоррор ТИХОЕ МЕСТО 2 уже начал набирать сильный «сарафан» за счет начавшихся на прошлой неделе превью-показов. Сиквел легко превзошел первый фильм франшизы (520 тысяч рублей, стартовые сборы – 118,4 млн) и недавнюю ПИЛУ: СПИРАЛЬ (800 тысяч рублей, стартовые сборы – 71,2 млн), но уступил хоррор-хиту ПРОКЛЯТИЕ МОНАХИНИ (2,81 млн рублей, стартовые сборы – 283,3 млн).

       Фильм   
Уровень предпродаж
(млн рублей)
ПРОКЛЯТИЕ МОНАХИНИ 2,81
ТИХОЕ МЕСТО 2 2,386
ПИЛА: СПИРАЛЬ 0,808
ТИХОЕ МЕСТО 0,52

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02.06.2021 Автор: Никита Никитин, Семен Брожитов

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