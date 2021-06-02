Предпродажи уикенда: «Круэлла» опережает «Мулан»

Каждую среду мы выбираем ключевые новинки недели и сравниваем их предпродажи по состоянию на 18:00 (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим крупные голливудские релизы КРУЭЛЛА (WDS) и ТИХОЕ МЕСТО 2 (CPP).
Диснеевская КРУЭЛЛА пока собрала на предпродажах 4,2 млн. Это превосходит показатели прошлогодней МУЛАН (3,3 млн рублей, стартовые сборы – 137 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
(млн рублей)
|КРУЭЛЛА
|4,219
|МУЛАН
|3,278
Хоррор ТИХОЕ МЕСТО 2 уже начал набирать сильный «сарафан» за счет начавшихся на прошлой неделе превью-показов. Сиквел легко превзошел первый фильм франшизы (520 тысяч рублей, стартовые сборы – 118,4 млн) и недавнюю ПИЛУ: СПИРАЛЬ (800 тысяч рублей, стартовые сборы – 71,2 млн), но уступил хоррор-хиту ПРОКЛЯТИЕ МОНАХИНИ (2,81 млн рублей, стартовые сборы – 283,3 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
(млн рублей)
|ПРОКЛЯТИЕ МОНАХИНИ
|2,81
|ТИХОЕ МЕСТО 2
|2,386
|ПИЛА: СПИРАЛЬ
|0,808
|ТИХОЕ МЕСТО
|0,52
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02.06.2021 Автор: Никита Никитин, Семен Брожитов