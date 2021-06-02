Предпродажи уикенда: «Круэлла» опережает «Мулан»

Каждую среду мы выбираем ключевые новинки недели и сравниваем их предпродажи по состоянию на 18:00 (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим крупные голливудские релизы КРУЭЛЛА (WDS) и ТИХОЕ МЕСТО 2 (CPP).

Диснеевская КРУЭЛЛА пока собрала на предпродажах 4,2 млн. Это превосходит показатели прошлогодней МУЛАН (3,3 млн рублей, стартовые сборы – 137 млн).

Фильм Уровень предпродаж (млн рублей) КРУЭЛЛА 4,219 МУЛАН 3,278

Хоррор ТИХОЕ МЕСТО 2 уже начал набирать сильный «сарафан» за счет начавшихся на прошлой неделе превью-показов. Сиквел легко превзошел первый фильм франшизы (520 тысяч рублей, стартовые сборы – 118,4 млн) и недавнюю ПИЛУ: СПИРАЛЬ (800 тысяч рублей, стартовые сборы – 71,2 млн), но уступил хоррор-хиту ПРОКЛЯТИЕ МОНАХИНИ (2,81 млн рублей, стартовые сборы – 283,3 млн).

Фильм Уровень предпродаж (млн рублей) ПРОКЛЯТИЕ МОНАХИНИ 2,81 ТИХОЕ МЕСТО 2 2,386 ПИЛА: СПИРАЛЬ 0,808 ТИХОЕ МЕСТО 0,52

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02.06.2021 Автор: Никита Никитин, Семен Брожитов