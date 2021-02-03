Предпродажи уикенда: «Северный ветер» Ренаты Литвиновой опережает другие новинки

Каждую среду мы выбираем ключевые новинки недели и сравниваем их предпродажи по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим предпродажи фильмов ЗАСТУПНИК (VLG), СТЕНДАП ПОД ПРИКРЫТИЕМ (MGS), СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР (SPPR) и КТО-НИБУДЬ ВИДЕЛ МОЮ ДЕВЧОНКУ? (CP).
Новый проект Лиама Нисона ЗАСТУПНИК взял на предпродажах 95,8 тыс. рублей. Это ощутимо уступает предварительной кассе ПАССАЖИРА (250 тыс, сборы - 62,6 млн рублей за уикенд), где также играл Лиам Нисон. В то же время предпродажи заступника ЗАСТУПНИКА более чем в два раза опережают аналогичный показатель АВАНГАРДА с Джеки Чаном (43,1 тыс, сборы - 14,7 млн рублей за уикенд) и АГЕНТА ЕВЫ с Джессикой Честейн (41 тыс, сборы - 7,8 млн рублей за уикенд).
|
НАЗВАНИЕ ФИЛЬМА
|
Уровень предпродаж
(тыс рублей)
|ПАССАЖИР
|250,0
|ЗАСТУПНИК
|
95,8
|АВАНГАРД
|43,1
|АГЕНТ ЕВА
|41,0
Комедия СТЕНДАП ПОД ПРИКРЫТИЕМ заработала на предпродажах 89,8 тыс. рублей. Лента превзошла такие аналоги, как НЕ ЛЕЧИ МЕНЯ (85,1 тыс., сборы - 12,6 млн рублей за уикенд) и НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮДИ 2 (63,2 тыс., сборы - 9,4 млн рублей за уикенд).
|
НАЗВАНИЕ ФИЛЬМА
|
Уровень предпродаж
(млн рублей)
|ГУДБАЙ, АМЕРИКА
|169,2
|СТЕНДАП ПОД ПРИКРЫТИЕМ
|
89,8
|НЕ ЛЕЧИ МЕНЯ
|85,1
|НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮДИ 2
|63,2
Лидером по предпродажам среди новинок уикенда стал СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР. Фильм Ренаты Литвиновой заработал 1,19 млн рублей. Это немногим меньше данных предпродаж фильма Андрея Звягинцева НЕЛЮБОВЬ (1,3 млн, сборы - 31,1 млн рублей за уикенд). Стоит отметить, что отчасти столь высокий результат объясняется солдаутами на сеансы фильма в рамках показов «КАРО.Арт». Также не забудем, что официальный старт фильма пройдет в субботу, поэтому сравнение его предпродаж с показателями референсов не до конца корректно.
|
НАЗВАНИЕ ФИЛЬМА
|
Уровень предпродаж
(млн рублей)
|
НЕЛЮБОВЬ
|
1,3
|СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР
|
1,19
|МАЯК
|1,04
Драма КТО-НИБУДЬ ВИДЕЛ МОЮ ДЕВЧОНКУ? освоила 155,1 тыс. рублей. Новинка уступила всем недавним аналогам - картине Андрея Кончаловского ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ! (216,4 тыс, сборы - 4,7 млн рублей за уикенд), мелодраме ТРОЕ (185,7 тыс, сборы - 11,6 млн рублей за уикенд) и драме ДОКТОР ЛИЗА (162,2 тыс, сборы - 9,3 млн рублей за уикенд).
|
НАЗВАНИЕ ФИЛЬМА
|
Уровень предпродаж
(тыс рублей)
|ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!
|216,4
|
ТРОЕ
|
185,7
|ДОКТОР ЛИЗА
|162,2
|КТО-НИБУДЬ ВИДЕЛ МОЮ ДЕВЧОНКУ
|
155,1
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03.02.2021 Автор: Никита Никитин, Семен Брожитов
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