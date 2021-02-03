Предпродажи уикенда: «Северный ветер» Ренаты Литвиновой опережает другие новинки

Каждую среду мы выбираем ключевые новинки недели и сравниваем их предпродажи по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим предпродажи фильмов ЗАСТУПНИК (VLG), СТЕНДАП ПОД ПРИКРЫТИЕМ (MGS), СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР (SPPR) и КТО-НИБУДЬ ВИДЕЛ МОЮ ДЕВЧОНКУ? (CP).

Новый проект Лиама Нисона ЗАСТУПНИК взял на предпродажах 95,8 тыс. рублей. Это ощутимо уступает предварительной кассе ПАССАЖИРА (250 тыс, сборы - 62,6 млн рублей за уикенд), где также играл Лиам Нисон. В то же время предпродажи заступника ЗАСТУПНИКА более чем в два раза опережают аналогичный показатель АВАНГАРДА с Джеки Чаном (43,1 тыс, сборы - 14,7 млн рублей за уикенд) и АГЕНТА ЕВЫ с Джессикой Честейн (41 тыс, сборы - 7,8 млн рублей за уикенд).

НАЗВАНИЕ ФИЛЬМА Уровень предпродаж (тыс рублей) ПАССАЖИР 250,0 ЗАСТУПНИК 95,8 АВАНГАРД 43,1 АГЕНТ ЕВА 41,0

Комедия СТЕНДАП ПОД ПРИКРЫТИЕМ заработала на предпродажах 89,8 тыс. рублей. Лента превзошла такие аналоги, как НЕ ЛЕЧИ МЕНЯ (85,1 тыс., сборы - 12,6 млн рублей за уикенд) и НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮДИ 2 (63,2 тыс., сборы - 9,4 млн рублей за уикенд).

НАЗВАНИЕ ФИЛЬМА Уровень предпродаж (млн рублей) ГУДБАЙ, АМЕРИКА 169,2 СТЕНДАП ПОД ПРИКРЫТИЕМ 89,8 НЕ ЛЕЧИ МЕНЯ 85,1 НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮДИ 2 63,2

Лидером по предпродажам среди новинок уикенда стал СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР. Фильм Ренаты Литвиновой заработал 1,19 млн рублей. Это немногим меньше данных предпродаж фильма Андрея Звягинцева НЕЛЮБОВЬ (1,3 млн, сборы - 31,1 млн рублей за уикенд). Стоит отметить, что отчасти столь высокий результат объясняется солдаутами на сеансы фильма в рамках показов «КАРО.Арт». Также не забудем, что официальный старт фильма пройдет в субботу, поэтому сравнение его предпродаж с показателями референсов не до конца корректно.

НАЗВАНИЕ ФИЛЬМА Уровень предпродаж (млн рублей) НЕЛЮБОВЬ 1,3 СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР 1,19 МАЯК 1,04

Драма КТО-НИБУДЬ ВИДЕЛ МОЮ ДЕВЧОНКУ? освоила 155,1 тыс. рублей. Новинка уступила всем недавним аналогам - картине Андрея Кончаловского ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ! (216,4 тыс, сборы - 4,7 млн рублей за уикенд), мелодраме ТРОЕ (185,7 тыс, сборы - 11,6 млн рублей за уикенд) и драме ДОКТОР ЛИЗА (162,2 тыс, сборы - 9,3 млн рублей за уикенд).

НАЗВАНИЕ ФИЛЬМА Уровень предпродаж (тыс рублей) ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ! 216,4 ТРОЕ 185,7 ДОКТОР ЛИЗА 162,2 КТО-НИБУДЬ ВИДЕЛ МОЮ ДЕВЧОНКУ 155,1

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03.02.2021 Автор: Никита Никитин, Семен Брожитов