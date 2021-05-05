Предпродажи уикенда: «Прабабушка легкого поведения» стартует чуть слабее «Пары из будущего»

Каждую среду мы выбираем ключевые новинки недели и сравниваем их предпродажи по состоянию на 18:00 (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня рассмотрим очередную комедию Марюса Вайсберга ПРАБАБУШКА ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ. НАЧАЛО (CP) и анимационные проекты ПЧЕЛКА МАЙЯ: МЕДОВЫЙ ДВИЖ (CPF) и СМЕШАРИКИ И ДРУЗЬЯ В КИНО. ВЫПУСК 1 (PNR).

ПРАБАБУШКА ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ заработала на предпродажах 2,45 млн рублей (из-за праздничного характера уикенда ЕАИС предоставляет данные за пятидневный уикенд), что оказывается немного меньше показателя недавней комедии ПАРА ИЗ БУДУЩЕГО (2,54 млн рублей, стартовые сборы – 149,2 млн).

* Пятидневный уикенд

Фильм Уровень предпродаж (млн рублей) ПАРА ИЗ БУДУЩЕГО 2,54* ПРАБАБУШКА ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ . НАЧАЛО 2,45*

Анимационные проекты ПЧЕЛКА МАЙЯ и СМЕШАРИКИ И ДРУЗЬЯ В КИНО собрали на предпродажах примерно одинаково и оба, с одной стороны, уступили аналогу ОГОНЕК-ОГНИВО (160 тысяч рублей, стартовые сборы – 12,5 млн), но зато опередили мультфильм ПОЛНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ (95,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 16,5 млн).

Фильм Уровень предпродаж (тысяч рублей) ОГОНЕК-ОГНИВО 160,011 ПЧЕЛКА МАЙЯ: МЕДОВЫЙ ДВИЖ 134,974* СМЕШАРИКИ И ДРУЗЬЯ В КИНО. ВЫПУСК 1 131,714* ПОЛНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ 95,8

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05.05.2021 Автор: Никита Никитин, Семен Брожитов