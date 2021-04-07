Предпродажи уикенда: «Мортал Комбат» идет на рекорд

Каждую среду мы выбираем ключевые новинки недели и сравниваем их предпродажи по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня рассмотрим экранизацию популярной видеоигры МОРТАЛ КОМБАТ (UPI) мультфильм 100% ВОЛК (NKI), ромком БУДЬ МОИМ КИРИЛЛОМ (CRP), драма Вадима Перельмана УРОКИ ФАРСИ (BN) и номинант на премию «Оскар» МИНАРИ.

Фантастический боевик МОРТАЛ КОМБАТ демонстрирует лучшие предпродажи посткарантинного периода. Картина уже заработала 23,4 млн, что соответствует уровню ВЕНОМА (23 млн, сборы – 857,4 млн рублей за уикенд), а среди фильмов с рейтингом 18+ даже превосходит показатели ДЭДПУЛА 2 (19,9 млн, сборы – 657,1 млн рублей за уикенд). Впрочем, в случае с экранизацией популярной видеоигры не будем забывать о крайне высокой доле фанатской аудитории.

НАЗВАНИЕ ФИЛЬМА Уровень предпродаж (млн рублей) МОРТАЛ КОМБАТ 23,4 ВЕНОМ 23,0 ДЭДПУЛ 2 19,9 ДОВОД 15,6

Прекрасные предпродажи наблюдаются и у мультфильма 100% ВОЛК. Новинка показывает лучшие предпродажи среди независимой анимации в посткарантинный период. Лучше предпродавались только студийные проекты. По предварительным сборам в 579,7 тыс ВОЛК легко обходит аналог ПОНЧАРЫ. ГЛОБАЛЬНОЕ ЗАКРУГЛЕНИЕ (393,9 тыс, сборы – 37,2 млн рублей за уикенд).

НАЗВАНИЕ ФИЛЬМА Уровень предпродаж (тыс рублей) 100 % ВОЛК 579,7 ПОНЧАРЫ. ГЛОБАЛЬНОЕ ЗАКРУГЛЕНИЕ 393,9 ПОЛНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ 95,8

Примерно на одном уровне стартовали проекты для подготовленной аудитории МИНАРИ и УРОКИ ФАРСИ. История корейской семьи в американской глубинке заработала примерно на 10 тысяч больше фильма Француа Озона ЛЕТО'85 (155 тыс, сборы – 2,8 млн рублей за уикенд), а фильм Вадима Перельмана - наоборот, на 10 тыс меньше.

НАЗВАНИЕ ФИЛЬМА Уровень предпродаж (тыс рублей) ДЕВУШКА, ПОДАЮЩАЯ НАДЕЖДЫ 181,9 МИНАРИ 164,8 ЛЕТО'85 155,0 УРОКИ ФАРСИ 145,3 ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ГОЛОС 108,9

Скромные предпродажи показал отечественный ромком БУДЬ МОИМ КИРИЛЛОМ. Новинка превзошла показатели НЕАДЕКВАТНЫХ ЛЮДЕЙ 2 (62,3 тыс, сборы – 9,4 млн рублей за уикенд), но уступила другому аналогу НЕ ЛЕЧИ МЕНЯ (85,1 тыс, сборы – 12,6 млн рублей за уикенд).

НАЗВАНИЕ ФИЛЬМА Уровень предпродаж (тыс рублей) НЕ ЛЕЧИ МЕНЯ 85,1 БУДЬ МОИМ КИРИЛЛОМ 79,1 НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮДИ 2 62,3

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07.04.2021 Автор: Никита Никитин, Семен Брожитов