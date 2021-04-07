Предпродажи уикенда: «Мортал Комбат» идет на рекорд

Каждую среду мы выбираем ключевые новинки недели и сравниваем их предпродажи по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня рассмотрим экранизацию популярной видеоигры МОРТАЛ КОМБАТ (UPI) мультфильм 100% ВОЛК (NKI), ромком БУДЬ МОИМ КИРИЛЛОМ (CRP), драма Вадима Перельмана УРОКИ ФАРСИ (BN) и номинант на премию «Оскар» МИНАРИ.
|
НАЗВАНИЕ ФИЛЬМА
|
Уровень предпродаж
(млн рублей)
|МОРТАЛ КОМБАТ
|23,4
|ВЕНОМ
|23,0
|ДЭДПУЛ 2
|19,9
|ДОВОД
|15,6
|
НАЗВАНИЕ ФИЛЬМА
|
Уровень предпродаж
(тыс рублей)
|100% ВОЛК
|579,7
|ПОНЧАРЫ. ГЛОБАЛЬНОЕ ЗАКРУГЛЕНИЕ
|393,9
|ПОЛНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ
|95,8
Примерно на одном уровне стартовали проекты для подготовленной аудитории МИНАРИ и УРОКИ ФАРСИ. История корейской семьи в американской глубинке заработала примерно на 10 тысяч больше фильма Француа Озона ЛЕТО'85 (155 тыс, сборы – 2,8 млн рублей за уикенд), а фильм Вадима Перельмана - наоборот, на 10 тыс меньше.
|
НАЗВАНИЕ ФИЛЬМА
|
Уровень предпродаж
(тыс рублей)
|ДЕВУШКА, ПОДАЮЩАЯ НАДЕЖДЫ
|
181,9
|МИНАРИ
|164,8
|ЛЕТО'85
|155,0
|УРОКИ ФАРСИ
|145,3
|ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ГОЛОС
|108,9
Скромные предпродажи показал отечественный ромком БУДЬ МОИМ КИРИЛЛОМ. Новинка превзошла показатели НЕАДЕКВАТНЫХ ЛЮДЕЙ 2 (62,3 тыс, сборы – 9,4 млн рублей за уикенд), но уступила другому аналогу НЕ ЛЕЧИ МЕНЯ (85,1 тыс, сборы – 12,6 млн рублей за уикенд).
|
НАЗВАНИЕ ФИЛЬМА
|
Уровень предпродаж
(тыс рублей)
|НЕ ЛЕЧИ МЕНЯ
|
85,1
|БУДЬ МОИМ КИРИЛЛОМ
|79,1
|НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮДИ 2
|62,3
Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram
Подписывайтесь на наши каналы в Яндекс.Дзене и Instagram
07.04.2021 Автор: Никита Никитин, Семен Брожитов
Предварительная касса четверга: «Годзилла против Конга» продолжает лидировать в прокатеПодробнее
Касса четверга: «Майор Гром» уступил «Годзилле против Конга»Подробнее
Трейлеры новинок: «Мортал Комбат» лидирует на YouTube, но не по охвату в кинотеатрахПодробнее
Предпродажи уикенда: «Майор Гром: Чумной доктор» уступает «Чудо-женщине 1984»Подробнее