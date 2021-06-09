Предпродажи уикенда: «Заклятие 3» уступает «Тихому месту 2»

Каждую среду мы выбираем ключевые новинки недели и сравниваем их предпродажи по состоянию на 18:00 (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим студийный франшизный хоррор ЗАКЛЯТИЕ 3: ПО ВОЛЕ ДЬЯВОЛА (UPI), военный экшн КРАСНЫЙ ПРИЗРАК (CRP) и криминальный экшн ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ДЖЕНТЛЬМЕНСКИ (EXP).

Третья часть хоррор-франшизы ЗАКЛЯТИЕ взяла на предпродажах 1,9 млн. Это располагает новинку между двумя недавними аналогами: ТИХОЕ МЕСТО 2 (2,4 млн рублей, стартовые сборы – 166 млн) и ПИЛА: СПИРАЛЬ (0,8 млн рублей, стартовые сборы – 71,2 млн).

Фильм Уровень предпродаж (млн рублей) ТИХОЕ МЕСТО 2 2,386 ЗАКЛЯТИЕ 3: ПО ВОЛЕ ДЬЯВОЛА 1,861 ПИЛА: СПИРАЛЬ 0,808

В свою очередь ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ДЖЕНТЛЬМЕНСКИ пока опережает другую новинку, военную картину КРАСНЫЙ ПРИЗРАК. Оба фильма уступают ИГРАМ ШПИОНОВ (157,2 тысяч рублей, стартовые сборы – 19,7 млн), но превосходят по предпродажам ГЕНИАЛЬНОЕ ОГРАБЛЕНИЕ (58,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 17,4 млн).

Фильм Уровень предпродаж (тыс рублей) ИГРЫ ШПИОНОВ 157,2 ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ДЖЕНТЛЬМЕНСКИ 148,4 КРАСНЫЙ ПРИЗРАК 116,6 ГЕНИАЛЬНОЕ ОГРАБЛЕНИЕ 58,6

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09.06.2021 Автор: Никита Никитин