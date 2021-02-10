Предпродажи уикенда: «Родные» уступают комедии «Непосредственно Каха»

Каждую среду мы выбираем ключевые новинки недели и сравниваем их предпродажи по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим фильмы РОДНЫЕ (SPPR), LOVE (CRP) и ПРИВОРОТ. ЧЕРНОЕ ВЕНЧАНИЕ (CP) и ПОНЧАРЫ. ГЛОБАЛЬНОЕ ЗАКРУГЛЕНИЕ (VLG).

Из двух отечественных комедий уикенда побеждает пока релиз РОДНЫЕ. Фильм Sony опережает LOVE почти на 2 млн рублей. Картина с Сергеем Светлаковым предварительно освоила 632 тысячи рублей. Обе новинки уступают главному комедийному хиту осени НЕПОСРЕДСТВЕННО КАХА (3,9 млн, сборы - 224 млн рублей за уикенд). В то же время предпродажи у РОДНЫХ лучше, чем у предновогодней ОБРАТНОЙ СВЯЗИ (1,154 млн, сборы - 66,7 млн рублей за уикенд), а LOVE, в свою очередь, уступила проекту «Квартета И» почти вдвое.

НАЗВАНИЕ ФИЛЬМА Уровень предпродаж (млн рублей) НЕПОСРЕДСТВЕННО КАХА 3,923 РОДНЫЕ 2,597 ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 1,154 LOVE 0,632 ДЕНЬ ГОРОДА 0,338

Анимация ПОНЧАРЫ. ГЛОБАЛЬНОЕ ЗАКРУГЛЕНИЕ заработала на предпродажах 394 тысячи рублей. Новинка превзошла ПОВЕЛИТЕЛЯ ДРАКОНОВ (267,1 тысячи, сборы - 30,5 млн рублей за уикенд), СЕМЕЙКУ БИГФУТОВ (207,5 тысячи, сборы - 38,1 млн рублей за уикенд) и БЕЛКУ И СТРЕЛКУ. КАРИБСКАЯ ТАЙНА (187,3 тысячи, сборы - 24,4 млн рублей за уикенд).

НАЗВАНИЕ ФИЛЬМА Уровень предпродаж (тыс. рублей) ПОНЧАРЫ. ГЛОБАЛЬНОЕ ЗАКРУЛЕНИЕ 393,9 ПОВЕЛИТЕЛЬ ДРАКОНОВ 267,1 СЕМЕЙКА БИГФУТОВ 207,5 БЕЛКА И СТРЕЛКА. КАРИБСКАЯ ТАЙНА 187,3

Мистическая мелодрама ПРИВОРОТ. ТЕМНОЕ ВЕНЧАНИЕ освоил на предпродажах почти 197 тысяч рублей. Новинка совсем немного уступила фильму ужасов ЯГА. КОШМАР ТЕМНОГО ЛЕСА (215,2 тысячи, сборы - 46,4 млн рублей за уикенд), но обошла такие аналоги как ДИЧЬ (141 тысяча, сборы - 24,1 млн рублей за уикенд) и ВДОВА (72 тысячи, сборы - 14,2 млн рублей за уикенд).

НАЗВАНИЕ ФИЛЬМА Уровень предпродаж (тыс рублей) ЯГА. КОШМАР ТЕМНОГО ЛЕСА 215,2 ПРИВОРОТ. ЧЕРНОЕ ВЕНЧАНИЕ 196,7 ДИЧЬ 140,9 ВДОВА 71,9

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10.02.2021 Автор: Никита Никитин, Семен Брожитов