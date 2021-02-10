Предпродажи уикенда: «Родные» уступают комедии «Непосредственно Каха»

Каждую среду мы выбираем ключевые новинки недели и сравниваем их предпродажи по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим фильмы РОДНЫЕ (SPPR), LOVE (CRP) и ПРИВОРОТ. ЧЕРНОЕ ВЕНЧАНИЕ (CP) и ПОНЧАРЫ. ГЛОБАЛЬНОЕ ЗАКРУГЛЕНИЕ (VLG).
Из двух отечественных комедий уикенда побеждает пока релиз РОДНЫЕ. Фильм Sony опережает LOVE почти на 2 млн рублей. Картина с Сергеем Светлаковым предварительно освоила 632 тысячи рублей. Обе новинки уступают главному комедийному хиту осени НЕПОСРЕДСТВЕННО КАХА (3,9 млн, сборы - 224 млн рублей за уикенд). В то же время предпродажи у РОДНЫХ лучше, чем у предновогодней ОБРАТНОЙ СВЯЗИ (1,154 млн, сборы - 66,7 млн рублей за уикенд), а LOVE, в свою очередь, уступила проекту «Квартета И» почти вдвое.
|
НАЗВАНИЕ ФИЛЬМА
|
Уровень предпродаж
(млн рублей)
|НЕПОСРЕДСТВЕННО КАХА
|3,923
|РОДНЫЕ
|
2,597
|ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
|1,154
|LOVE
|0,632
|ДЕНЬ ГОРОДА
|0,338
Анимация ПОНЧАРЫ. ГЛОБАЛЬНОЕ ЗАКРУГЛЕНИЕ заработала на предпродажах 394 тысячи рублей. Новинка превзошла ПОВЕЛИТЕЛЯ ДРАКОНОВ (267,1 тысячи, сборы - 30,5 млн рублей за уикенд), СЕМЕЙКУ БИГФУТОВ (207,5 тысячи, сборы - 38,1 млн рублей за уикенд) и БЕЛКУ И СТРЕЛКУ. КАРИБСКАЯ ТАЙНА (187,3 тысячи, сборы - 24,4 млн рублей за уикенд).
|
НАЗВАНИЕ ФИЛЬМА
|
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
|ПОНЧАРЫ. ГЛОБАЛЬНОЕ ЗАКРУЛЕНИЕ
|
393,9
|ПОВЕЛИТЕЛЬ ДРАКОНОВ
|267,1
|СЕМЕЙКА БИГФУТОВ
|207,5
|БЕЛКА И СТРЕЛКА. КАРИБСКАЯ ТАЙНА
|187,3
Мистическая мелодрама ПРИВОРОТ. ТЕМНОЕ ВЕНЧАНИЕ освоил на предпродажах почти 197 тысяч рублей. Новинка совсем немного уступила фильму ужасов ЯГА. КОШМАР ТЕМНОГО ЛЕСА (215,2 тысячи, сборы - 46,4 млн рублей за уикенд), но обошла такие аналоги как ДИЧЬ (141 тысяча, сборы - 24,1 млн рублей за уикенд) и ВДОВА (72 тысячи, сборы - 14,2 млн рублей за уикенд).
|
НАЗВАНИЕ ФИЛЬМА
|
Уровень предпродаж
(тыс рублей)
|ЯГА. КОШМАР ТЕМНОГО ЛЕСА
|215,2
|ПРИВОРОТ. ЧЕРНОЕ ВЕНЧАНИЕ
|
196,7
|ДИЧЬ
|140,9
|ВДОВА
|71,9
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10.02.2021 Автор: Никита Никитин, Семен Брожитов
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