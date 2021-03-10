Предпродажи уикенда: «Земля кочевников» вырывается в лидеры

Каждую среду мы выбираем ключевые новинки недели и сравниваем их предпродажи по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим хоррор БЫВШАЯ (CRP), а также драмы ЗЕМЛЯ КОЧЕВНИКОВ (WDS) и СУПЕРНОВА (WP).

Отметим, что у всех новинок довольно низкие предпродажи - после нескольких праздничных уикендов зрительская активность закономерным образом спала. Аналогичную картину мы наблюдаем каждый год, поэтому следует учитывать, что отстающие сейчас картины могут подтянуться по ходу уикенда. Пока же самые уверенные предпродажи демонстрирует драма Хлои Чжао ЗЕМЛЯ КОЧЕВНИКОВ - 444 тыс. рублей. Новинка опередила такие недавние релизы, как ЕЩЕ ПО ОДНОЙ (322,8 тыс., сборы - 19,5 млн рублей за уикенд) и ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ГОЛОС (108,9 тыс., сборы - 1,3 млн рублей за уикенд). В свою очередь, СУПЕРНОВА с 82,9 тыс. рублей ненамного превзошла фильм ГНЕЗДО (82,1 тыс., сборы - 3,4 млн рублей за уикенд).

НАЗВАНИЕ ФИЛЬМА Уровень предпродаж (тыс. рублей) ЗЕМЛЯ КОЧЕВНИКОВ 444,0 ЕЩЕ ПО ОДНОЙ 322,8 ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ГОЛОС 108,9 СУПЕРНОВА 82,9 ГНЕЗДО 82,1

Предпродажи нового отечественного хоррора БЫВШАЯ составили 35,1 тыс. рублей. У ВДОВЫ аналогичный показатель был равен 71,9 тыс., сборы за уикенд составили 14,2 млн. ПЕРВАЯ ВЕДЬМА перед стартом освоила 28,1 тыс., сборы за уикенд достигли 9,1 млн рублей.

НАЗВАНИЕ ФИЛЬМА Уровень предпродаж (тыс. рублей) ВДОВА 71,9 БЫВШАЯ 35,1 ПЕРВАЯ ВЕДЬМА 28,3

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10.03.2021 Автор: Никита Никитин, Семен Брожитов