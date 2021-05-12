Предпродажи уикенда: «Пила: Спираль» показала лучшие предпродажи среди хорроров после локдауна

Каждую среду мы выбираем ключевые новинки недели и сравниваем их предпродажи по состоянию на 18:00 (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня рассмотрим семейный проект КРОЛИК ПИТЕР 2 (SPPR), хоррор ПИЛА: СПИРАЛЬ (CP), южнокорейскую мелодраму THE BOX (WP) и драму СКАЖИ ЕЙ (WDS). Также мы хотели рассмотреть триллер с Анджелиной Джоли ТЕ, КТО ЖЕЛАЕТ МНЕ СМЕРТИ (UPI), однако предпродажи на данный фильм были открыты слишком поздно и поэтому их уровень не является релевантным.

Наилучшие предпродажи среди новинок демонстрирует проект THE BOX. Одну из главных ролей в фильме исполнил Пак Чанёль, известный по участию в бойз-бэнде Exo, так что высокие показатели ленты обусловлены активностью поклонников K-Pop. Как мы уже отмечали в обзоре новинок уикенда, фанаты подобных проектов не могут определять судьбу того или иного фильма вдолгую, но зато они активны в стартовый уикенд, так что неудивительно, что прокатчиком был заявлен ограниченный период проката – только четыре дня. Тем не менее, пока новинка заметно уступает по предпродажам проекту BTS: РАЗБЕЙ ТИШИНУ. ФИЛЬМ (11,1 млн рублей, стартовые сборы – 22,2 млн).

Фильм Уровень предпродаж (млн рублей) BTS: РАЗБЕЙ ТИШИНУ. ФИЛЬМ 11,125 THE BOX 1,721

Семейный сиквел КРОЛИК ПИТЕР 2 пока не блещет на предпродажах. Проект на данный момент заработал почти 900 тыс, что совсем немного превосходит показатели аналога ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА 2 (862 тыс рублей, стартовые сборы – 73,7 млн). В то же время это заметно уступает данным недавнего ТОМА И ДЖЕРРИ (2,55 млн рублей, стартовые сборы – 255 млн).

Фильм Уровень предпродаж (млн рублей) ТОМ И ДЖЕРРИ 2,55 КРОЛИК ПИТЕР 2 0,898 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА 2 0,862

А вот ПИЛА: СПИРАЛЬ пока оказалась лучше других хорроров после локдауна. С результатом 807,8 тыс новинка опередила и ТИХОЕ МЕСТО (519,9 тыс рублей, стартовые сборы – 118,4 млн), и отечественный ПРИВОРОТ: ЧЕРНОЕ ВЕНЧАНИЕ (160,5 тыс рублей, стартовые сборы – 21,7 млн) и недавнюю ДИЧЬ (140,9 тыс рублей, стартовые сборы – 24,1 млн).

Фильм Уровень предпродаж (тысяч рублей) ПИЛА: СПИРАЛЬ 807,8 ТИХОЕ МЕСТО 519,9 ПРИВОРОТ: ЧЕРНОЕ ВЕНЧАНИЕ 160,5 ДИЧЬ 140,9

Не лучшим образом выступает драма СКАЖИ ЕЙ. Новинка собрала на предпродажах заметно больше картины КОМЕТА ГАЛЛЕЯ (45,5 тыс рублей, стартовые сборы – 5,5 млн), но ощутимо проиграла мелодраме КТО-НИБУДЬ ВИДЕЛ МОЮ ДЕВЧОНКУ? (155,1 тыс рублей, стартовые сборы – 9 млн).

Фильм Уровень предпродаж (тысяч рублей) КТО-НИБУДЬ ВИДЕЛ МОЮ ДЕВЧОНКУ? 155,1 СКАЖИ ЕЙ 69,4 КОМЕТА ГАЛЛЕЯ 45,5

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12.05.2021 Автор: Никита Никитин, Семен Брожитов