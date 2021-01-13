Предпродажи уикенда: Сиквел «Чудо-женщины» обходит первую часть

С сегодняшнего дня БК запускает новую рубрику - «Предпродажи уикенда». Мы будем брать ключевые новинки уикенда и сравнить их предпродажи по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим предпродажи фильмов ЧУДО-ЖЕНЩИНА 1984 (CAO), ЗАКЛЯТЬЕ. ДРУГАЯ СТОРОНА (EXP) и НЕ ЛЕЧИ МЕНЯ (SPPR).

Сиквел ЧУДО-ЖЕНЩИНЫ неделю назад уже стартовал в кинотеатрах IMAX и успел заработать 40 млн рублей. На текущий момент на счету фильма, по данным ЕАИС, 51 млн рублей. «Чистых» предпродаж у кинокомикса на данный момент набралось 3,2 млн рублей. Это практически идентично аналогичному показателю МУЛАН (3,3 млн, сборы - 137 млн за уикенд). Стоит отметить, что продолжение превзошло по показателю предпродаж оригинальную ЧУДО-ЖЕНЩИНУ (2,7 млн, сборы - 221 млн за уикенд). В то же время новинка уступила другому фильму из киновселенной DC - ХИЩНЫМ ПТИЦАМ: ПОТРЯСАЮЩАЯ ИСТОРИЯ ХАРЛИ КВИНН (6,2 млн, сборы - 234 млн за уикенд).

Хоррор ЗАКЛЯТЬЕ. ДРУГАЯ СТОРОНА также отметился стартом в превью-формате. Релиз «Экспоненты» уже успел заработать 16,4 млн рублей. Предпродажи фильма на 18:00 среды составляют 116 тысяч рублей. Это меньше результата студийного комедийного фильма ужасов ДИЧЬ (140,1 тысяч рублей, сборы - 24,1 млн рублей за уикенд), но больше показателей аналогов ВДОВА (72 тысяч рублей, сборы - 14,2 млн за уикенд) и ПЕРВАЯ ВЕДЬМА (28,3 тысяч рублей, сборы - 9,1 млн за уикенд).

Отечественная трагикомедия НЕ ЛЕЧИ МЕНЯ успела заработать на предпродажах 85,1 тысяч рублей Это более чем в три раза ниже уровня предпродаж другой комедии прокатчика SPPR ГЛУБЖЕ! (281,5 тысяч рублей, сборы - 30,4 млн за уикенд), но больше показателей таких релизов, как НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮДИ 2 (63,2 тысяч рублей, сборы - 9,4 млн за уикенд), КОМЕТА ГЕЛЛЕЯ (45,5 тысяч рублей, сборы - 5,5 млн за уикенд) и ГИПНОЗ (30,6 тысяч рублей, сборы - 7,6 млн за уикенд).

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13.01.2021 Автор: Никита Никитин, Семен Брожитов