Предпродажи уикенда: «Властелин колец» лидирует, «Чернобыль» готов приятно удивить

Каждую среду мы выбираем ключевые новинки недели и сравниваем их предпродажи по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня рассмотрим фильм-катастрофу ЧЕРНОБЫЛЬ (CP), драму с Энтони Хопкинсом ОТЕЦ (RUR), мультфильм ОТ ВИНТА 2 (PRD), авантюрный триллер ГЕНИАЛЬНОЕ ОГРАБЛЕНИЕ (MG) и хоррор ЗАКЛЯТЬЕ: НОВЫЙ РИТУАЛ (EXP).

Но прежде всего отметим, что отличный уровень предпродаж демонстрирует повторный релиз культового фэнтези Питера Джексона ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: БРАТСТВО КОЛЬЦА (UPI) - 13,4 млн рублей. Это лучший показатель среди всех новинок уикенда и заявка на уверенное покорение планки в 100 млн рублей по итогам четырех дней проката. Впрочем, сравнивать предпродажи эпика Джексона особо не с чем, поскольку наиболее успешные перевыпуски фильмов от дистрибьюторов-мейджоров ТИТАНИК и КОРОЛЬ ЛЕВ выходили в далеком 2012 году, когда статистика по предпродажам еще не велась.

Фильм Данилы Козловского ЧЕРНОБЫЛЬ обнадеживает хорошим приростом предпродаж прямо перед стартом. Если в понедельник-вторник фильм шел по графику СЕРЕБРЯНЫХ КОНЬКОВ и слегка превосходил ОГОНЬ, то в среду значительно оторвался от них. По текущим показателям в 2,55 млн новинка обошла СТРЕЛЬЦОВА (1,757 млн рублей, сборы – 354 млн рублей) и приблизилась к режиссерскому дебюту Козловского ТРЕНЕР (2,86 млн, сборы – 327 млн рублей за уикенд). На фоне отсутствия у фильма медиапартнера из числа главных телеканалов страны это впечатляющий показатель.

НАЗВАНИЕ ФИЛЬМА Уровень предпродаж (млн рублей) ТРЕНЕР 2,86 ЧЕРНОБЫЛЬ 2,55 СТРЕЛЬЦОВ 1,757 СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬКИ 1,118 ОГОНЬ 1,103

Довольно уверенно выступает психологическая драма ОТЕЦ. Картина с Энтони Хопкинсом в главной роли собрала на предпродажах более 665 тысяч, что заметно провосходит данные ЗЕМЛИ КОЧЕВНИКОВ (444 тысяч, сборы – 7,3 млн рублей за уикенд) и ЕЩЕ ПО ОДНОЙ (322,8 тысяч, сборы – 19,5 млн рублей за уикенд).

НАЗВАНИЕ ФИЛЬМА Уровень предпродаж (тыс рублей) ОТЕЦ 665,3 ЗЕМЛЯ КОЧЕВНИКОВ 444,0 ЕЩЕ ПО ОДНОЙ 322,8

Скромно проявляет себя отечественный мультфильм ОТ ВИНТА 2. С результатом 76,6 тысяч рублей анимационный проект уступает аналогам ПОЛНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ (95,8 тысяч, сборы – 16,5 млн рублей за уикенд) и СОЮЗ ЗВЕРЕЙ: СПАСЕНИЕ ДВУНОГИХ (86 тысяч, сборы – 16,6 млн рублей за уикенд).

НАЗВАНИЕ ФИЛЬМА Уровень предпродаж (тыс рублей) ПОЛНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ 95,8 СОЮЗ ЗВЕРЕЙ: СПАСЕНИЕ ДВУНОГИХ 86,0 ОТ ВИНТА 2 76,6

Триллер ГЕНИАЛЬНОЕ ОГРАБЛЕНИЕ пока смог заработать 58,6 тысяч рублей, что лишь немногим больше показателя фильма ПТИЦА В КЛЕТКЕ. ЗАРАЖЕНИЕ (50,6 тысяч, сборы – 10,1 млн рублей за уикенд).

НАЗВАНИЕ ФИЛЬМА Уровень предпродаж (тыс рублей) ИГРЫ ШПИОНОВ 157,2 ГЕНИАЛЬНОЕ ОГРАБЛЕНИЕ 58,6 ПТИЦА В КЛЕТКЕ. ЗАРАЖЕНИЕ 50,6

Хоррор ЗАКЛЯТЬЕ. НОВЫЙ РИТУАЛ пока получил 53,1 тысяч рублей, что больше результата ЛОВЦА СНОВ (48,8 тысяч, сборы – 6,8 млн рублей за уикенд), но меньше показателя недавнего УЧЕНИКА ЭКЗОРЦИСТА (67,4 тысяч, сборы – 14,4 млн рублей за уикенд).

НАЗВАНИЕ ФИЛЬМА Уровень предпродаж (тыс рублей) УЧЕНИК ЭКОРЦИСТА 67,4 ЗАКЛЯТЬЕ: НОВЫЙ РИТУАЛ 53,1 ЛОВЕЦ СНОВ 48,8

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14.04.2021 Автор: Никита Никитин, Семен Брожитов