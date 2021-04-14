Предпродажи уикенда: «Властелин колец» лидирует, «Чернобыль» готов приятно удивить

Каждую среду мы выбираем ключевые новинки недели и сравниваем их предпродажи по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня рассмотрим фильм-катастрофу ЧЕРНОБЫЛЬ (CP), драму с Энтони Хопкинсом ОТЕЦ (RUR), мультфильм ОТ ВИНТА 2 (PRD), авантюрный триллер ГЕНИАЛЬНОЕ ОГРАБЛЕНИЕ (MG) и хоррор ЗАКЛЯТЬЕ: НОВЫЙ РИТУАЛ (EXP).
Но прежде всего отметим, что отличный уровень предпродаж демонстрирует повторный релиз культового фэнтези Питера Джексона ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: БРАТСТВО КОЛЬЦА (UPI) - 13,4 млн рублей. Это лучший показатель среди всех новинок уикенда и заявка на уверенное покорение планки в 100 млн рублей по итогам четырех дней проката. Впрочем, сравнивать предпродажи эпика Джексона особо не с чем, поскольку наиболее успешные перевыпуски фильмов от дистрибьюторов-мейджоров ТИТАНИК и КОРОЛЬ ЛЕВ выходили в далеком 2012 году, когда статистика по предпродажам еще не велась.
Фильм Данилы Козловского ЧЕРНОБЫЛЬ обнадеживает хорошим приростом предпродаж прямо перед стартом. Если в понедельник-вторник фильм шел по графику СЕРЕБРЯНЫХ КОНЬКОВ и слегка превосходил ОГОНЬ, то в среду значительно оторвался от них. По текущим показателям в 2,55 млн новинка обошла СТРЕЛЬЦОВА (1,757 млн рублей, сборы – 354 млн рублей) и приблизилась к режиссерскому дебюту Козловского ТРЕНЕР (2,86 млн, сборы – 327 млн рублей за уикенд). На фоне отсутствия у фильма медиапартнера из числа главных телеканалов страны это впечатляющий показатель.
|
НАЗВАНИЕ ФИЛЬМА
|
Уровень предпродаж
(млн рублей)
|ТРЕНЕР
|2,86
|ЧЕРНОБЫЛЬ
|2,55
|СТРЕЛЬЦОВ
|1,757
|СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬКИ
|1,118
|ОГОНЬ
|1,103
Довольно уверенно выступает психологическая драма ОТЕЦ. Картина с Энтони Хопкинсом в главной роли собрала на предпродажах более 665 тысяч, что заметно провосходит данные ЗЕМЛИ КОЧЕВНИКОВ (444 тысяч, сборы – 7,3 млн рублей за уикенд) и ЕЩЕ ПО ОДНОЙ (322,8 тысяч, сборы – 19,5 млн рублей за уикенд).
|
НАЗВАНИЕ ФИЛЬМА
|
Уровень предпродаж
(тыс рублей)
|ОТЕЦ
|665,3
|ЗЕМЛЯ КОЧЕВНИКОВ
|444,0
|ЕЩЕ ПО ОДНОЙ
|322,8
Скромно проявляет себя отечественный мультфильм ОТ ВИНТА 2. С результатом 76,6 тысяч рублей анимационный проект уступает аналогам ПОЛНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ (95,8 тысяч, сборы – 16,5 млн рублей за уикенд) и СОЮЗ ЗВЕРЕЙ: СПАСЕНИЕ ДВУНОГИХ (86 тысяч, сборы – 16,6 млн рублей за уикенд).
|
НАЗВАНИЕ ФИЛЬМА
|
Уровень предпродаж
(тыс рублей)
|ПОЛНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ
|95,8
|СОЮЗ ЗВЕРЕЙ: СПАСЕНИЕ ДВУНОГИХ
|86,0
|ОТ ВИНТА 2
|76,6
Триллер ГЕНИАЛЬНОЕ ОГРАБЛЕНИЕ пока смог заработать 58,6 тысяч рублей, что лишь немногим больше показателя фильма ПТИЦА В КЛЕТКЕ. ЗАРАЖЕНИЕ (50,6 тысяч, сборы – 10,1 млн рублей за уикенд).
|
НАЗВАНИЕ ФИЛЬМА
|
Уровень предпродаж
(тыс рублей)
|ИГРЫ ШПИОНОВ
|157,2
|ГЕНИАЛЬНОЕ ОГРАБЛЕНИЕ
|58,6
|ПТИЦА В КЛЕТКЕ. ЗАРАЖЕНИЕ
|50,6
Хоррор ЗАКЛЯТЬЕ. НОВЫЙ РИТУАЛ пока получил 53,1 тысяч рублей, что больше результата ЛОВЦА СНОВ (48,8 тысяч, сборы – 6,8 млн рублей за уикенд), но меньше показателя недавнего УЧЕНИКА ЭКЗОРЦИСТА (67,4 тысяч, сборы – 14,4 млн рублей за уикенд).
|
НАЗВАНИЕ ФИЛЬМА
|
Уровень предпродаж
(тыс рублей)
|УЧЕНИК ЭКОРЦИСТА
|67,4
|ЗАКЛЯТЬЕ: НОВЫЙ РИТУАЛ
|53,1
|ЛОВЕЦ СНОВ
|48,8
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14.04.2021 Автор: Никита Никитин, Семен Брожитов
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