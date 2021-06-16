Предпродажи уикенда: «Лука» проигрывает «Душе»

Каждую среду мы выбираем ключевые новинки недели и сравниваем их предпродажи по состоянию на 18:00 (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим новом мультфильм Pixar ЛУКА (WDS), комедийный экшн ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ ЖЕНЫ КИЛЛЕРА (MG), хоррор ТОЛМЕН. ПЕРВЫЙ ДЕМОН (EXP) и комедию СЕРДЦЕ И КАК ИМ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ (CP).
ЛУКА получил на предпродажах 2,5 млн. Это ровно вдвое меньше показателей вышедшей в январе аналога ДУША (5,1 млн рублей, стартовые сборы – 251,3 млн). В то же время новинка опережает проект DreamWorks СЕМЕЙКА КРУДС: НОВОСЕЛЬЕ (2,07 млн рублей, стартовые сборы – 123,1 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
(млн рублей)
|ДУША
|5,1
|ЛУКА
|2,541
|СЕМЕЙКА КРУДС: НОВОСЕЛЬЕ
|2,07
Не самым уверенным образом проявил себя ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ ЖЕНЫ КИЛЛЕРА. С предварительными 650,7 тыс рублей новинка уступила аналогу НИКТО (953 тыс рублей, стартовые сборы – 92,1 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
(тыс рублей)
|НИКТО
|953,0
|ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ ЖЕНЫ КИЛЛЕРА
|650,7
Крайне скромные предпродажи демонстрирует ромком СЕРДЦЕ И КАК ИМ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ. Комедия смогла обойти ленту ЛЮБОВЬ И МОНСТРЫ (19,3 тыс рублей, стартовые сборы – 3,6 млн), но уступила картине ХАНДРА (27,8 тыс рублей, стартовые сборы – 1,795 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
(тыс рублей)
|ХАНДРА
|27,8
|СЕРДЦЕ И КАК ИМ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ
|23,0
|ЛЮБОВЬ И МОНСТРЫ
|19,3
Независимый хоррор ТОЛМЕН. ПЕРВЫЙ ДЕМОН также показал слабые предпродажи. Новинка с трудом обошла ПУСТОШЬ ТЬМЫ И ЗЛА (10,7 тыс рублей, стартовые сборы – 6,4 млн). и уступила еще одному хоррору ДИББУК (14,2 тысяч рублей, стартовые сборы – 7 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
(тыс рублей)
|ДИББУК
|14,2
|ТОЛМЕН. ПЕРВЫЙ ДЕМОН
|11,0
|ПУСТОШЬ ТЬМЫ И ЗЛА
|10,7
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16.06.2021 Автор: Никита Никитин, Семен Брожитов
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