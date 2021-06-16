Предпродажи уикенда: «Лука» проигрывает «Душе»

Каждую среду мы выбираем ключевые новинки недели и сравниваем их предпродажи по состоянию на 18:00 (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим новом мультфильм Pixar ЛУКА (WDS), комедийный экшн ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ ЖЕНЫ КИЛЛЕРА (MG), хоррор ТОЛМЕН. ПЕРВЫЙ ДЕМОН (EXP) и комедию СЕРДЦЕ И КАК ИМ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ (CP).

ЛУКА получил на предпродажах 2,5 млн. Это ровно вдвое меньше показателей вышедшей в январе аналога ДУША (5,1 млн рублей, стартовые сборы – 251,3 млн). В то же время новинка опережает проект DreamWorks СЕМЕЙКА КРУДС: НОВОСЕЛЬЕ (2,07 млн рублей, стартовые сборы – 123,1 млн).

Фильм Уровень предпродаж (млн рублей) ДУША 5,1 ЛУКА 2,541 СЕМЕЙКА КРУДС: НОВОСЕЛЬЕ 2,07

Не самым уверенным образом проявил себя ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ ЖЕНЫ КИЛЛЕРА. С предварительными 650,7 тыс рублей новинка уступила аналогу НИКТО (953 тыс рублей, стартовые сборы – 92,1 млн).

Фильм Уровень предпродаж (тыс рублей) НИКТО 953,0 ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ ЖЕНЫ КИЛЛЕРА 650,7

Крайне скромные предпродажи демонстрирует ромком СЕРДЦЕ И КАК ИМ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ. Комедия смогла обойти ленту ЛЮБОВЬ И МОНСТРЫ (19,3 тыс рублей, стартовые сборы – 3,6 млн), но уступила картине ХАНДРА (27,8 тыс рублей, стартовые сборы – 1,795 млн).

Фильм Уровень предпродаж (тыс рублей) ХАНДРА 27,8 СЕРДЦЕ И КАК ИМ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ 23,0 ЛЮБОВЬ И МОНСТРЫ 19,3

Независимый хоррор ТОЛМЕН. ПЕРВЫЙ ДЕМОН также показал слабые предпродажи. Новинка с трудом обошла ПУСТОШЬ ТЬМЫ И ЗЛА (10,7 тыс рублей, стартовые сборы – 6,4 млн). и уступила еще одному хоррору ДИББУК (14,2 тысяч рублей, стартовые сборы – 7 млн).

Фильм Уровень предпродаж (тыс рублей) ДИББУК 14,2 ТОЛМЕН. ПЕРВЫЙ ДЕМОН 11,0 ПУСТОШЬ ТЬМЫ И ЗЛА 10,7

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16.06.2021 Автор: Никита Никитин, Семен Брожитов