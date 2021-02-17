Аналитика


Предпродажи уикенда: «Конек-Горбунок» опережает «Мулан» и «Семейку Крудс»

Сравниваем предстартовые показатели ключевых новинок с их референсами

Каждую среду мы выбираем ключевые новинки недели и сравниваем их предпродажи по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим фильмы КОНЕК-ГОРБУНОК (SPPR), СПАСИТЕ КОЛЮ! (WDS),  РЫЦАРИ СПРАВЕДЛИВОСТИ (CPF), АФЕРИСТКА (VLG) и ПОВОРОТ НЕ ТУДА: НАСЛЕДИЕ (PRD)

Отметим, что данные по предпродажам ЕАИС в этот раз предоставляет за шесть дней - с 18 по 23 февраля включительно. По этой причине в рамках обычного (четерехдневного) уикенда прямое сравнение показателей новинок с предпродажами референсов является не вполне корректным. Для более подходящего сравнения мы взяли дополнительный показатель — предпродажи за первый день уикенда (левый столбец). Также не забудем, что множители непосредственно четырехдневного уикенда должны быть меньше обычного, поскольку предстоящий календарный уикенд имеет только один выходной — воскресенье.

По предпродажам в первый день проката сказка КОНЕК-ГОРБУНОК ненамного отстала от мультфильма студии Pixar ДУША - 2 млн у российской новинки против 2,254 млн у заокеанского мультфильма. В общей сложности свежий миллиардер отечественного проката в первый уикенд заработал 251,2 млн рублей. Также КОНЕК-КОРБУНОК заметно превзошел недавние семейные проекты МУЛАН (137 млн за уикенд) и СЕМЕЙКА КРУДС: НОВОСЕЛЬЕ (123,1 млн за уикенд) .

* шестидневный уикенд

       НАЗВАНИЕ ФИЛЬМА    

Предпродажи на первый день проката

(млн рублей)

Предпродажи на уикенд

(млн рублей)

ДУША 2,254 5,1
КОНЕК-ГОРБУНОК
2,040
 6,871*
МУЛАН 1,522 3,278
СЕМЕЙКА КРУДС: НОВОСЕЛЬЕ 0,737 2,07

Комедия СПАСИТЕ КОЛЮ! обошла по предпродажам в первый день проката недавний СТЕНДАП ПОД ПРИКРЫТИЕМ (18,9 млн за уикенд), но уступила аналогам ДЕНЬ ГОРОДА (39 млн за уикенд) и ГУДБАЙ, АМЕРИКА (36,3 млн за уикенд).

* шестидневный уикенд

   НАЗВАНИЕ ФИЛЬМА    

Предпродажи на первый день проката

(тыс рублей)

Предпродажи на уикенд

(тыс рублей)
ДЕНЬ ГОРОДА 169,8 337,9
ГУДБАЙ, АМЕРИКА 83,4 169,2
СПАСИТЕ КОЛЮ!
41,4
 120,5*
СТЕНДАП ПОД ПРИКРЫТИЕМ 39,5 89,2

Примерно на одном уровне по показателю предпродаж выступили трагикомический скандинавский экшн РЫЦАРИ СПРАВЕДЛИВОСТИ и авантюрный фильм АФЕРИСТКА. Оба фильма смогли обогнать ленту ГНЕЗДО (3,4 млн за уикенд), но уступили лентам ЕЩЕ ПО ОДНОЙ (19,5 млн за уикенд) и ДЕВУШКА, ПОДАЮЩАЯ НАДЕЖДЫ (11,8 млн).

* шестидневный уикенд

       НАЗВАНИЕ ФИЛЬМА    

Предпродажи на первый день проката

(тыс рублей)

Предпродажи на уикенд

(тыс рублей)
ЕЩЕ ПО ОДНОЙ 185,3 322,8
ДЕВУШКА, ПОДАЮЩАЯ НАДЕЖДЫ 109,9 181,9
РЫЦАРИ СПРАВЕДЛИВОСТИ
51,6
 123,2*
АФЕРИСТКА 46,7 105,3*
ГНЕЗДО 24,7 82,1

Неплохо в своей нише стартовал новый хоррор ПОВОРОТ НЕ ТУДА: НАСЛЕДИЕ. Заработав в первый день на предпродажах 38,1 тысяч рублей, новинка немного уступила аналогам ВДОВА (14,2 млн за уикенд) и АНТЕБЕЛЛУМ (12 млн).

* шестидневный уикенд

       НАЗВАНИЕ ФИЛЬМА    

Предпродажи на первый день проката

(тыс рублей)

Предпродажи на уикенд

(тыс рублей)
АНТЕБЕЛЛУМ 50,9 75,0
ВДОВА 44,2 71,9
ПОВОРОТ НЕ ТУДА. НАСЛЕДИЕ
38,1
  72,2*

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17.02.2021 Автор: Никита Никитин, Семен Брожитов

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