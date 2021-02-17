Предпродажи уикенда: «Конек-Горбунок» опережает «Мулан» и «Семейку Крудс»

Каждую среду мы выбираем ключевые новинки недели и сравниваем их предпродажи по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим фильмы КОНЕК-ГОРБУНОК (SPPR), СПАСИТЕ КОЛЮ! (WDS), РЫЦАРИ СПРАВЕДЛИВОСТИ (CPF), АФЕРИСТКА (VLG) и ПОВОРОТ НЕ ТУДА: НАСЛЕДИЕ (PRD)
Отметим, что данные по предпродажам ЕАИС в этот раз предоставляет за шесть дней - с 18 по 23 февраля включительно. По этой причине в рамках обычного (четерехдневного) уикенда прямое сравнение показателей новинок с предпродажами референсов является не вполне корректным. Для более подходящего сравнения мы взяли дополнительный показатель — предпродажи за первый день уикенда (левый столбец). Также не забудем, что множители непосредственно четырехдневного уикенда должны быть меньше обычного, поскольку предстоящий календарный уикенд имеет только один выходной — воскресенье.
По предпродажам в первый день проката сказка КОНЕК-ГОРБУНОК ненамного отстала от мультфильма студии Pixar ДУША - 2 млн у российской новинки против 2,254 млн у заокеанского мультфильма. В общей сложности свежий миллиардер отечественного проката в первый уикенд заработал 251,2 млн рублей. Также КОНЕК-КОРБУНОК заметно превзошел недавние семейные проекты МУЛАН (137 млн за уикенд) и СЕМЕЙКА КРУДС: НОВОСЕЛЬЕ (123,1 млн за уикенд) .
* шестидневный уикенд
|
НАЗВАНИЕ ФИЛЬМА
|
Предпродажи на первый день проката
(млн рублей)
|
Предпродажи на уикенд
(млн рублей)
|ДУША
|2,254
|5,1
|КОНЕК-ГОРБУНОК
|
2,040
|6,871*
|МУЛАН
|1,522
|3,278
|СЕМЕЙКА КРУДС: НОВОСЕЛЬЕ
|0,737
|2,07
Комедия СПАСИТЕ КОЛЮ! обошла по предпродажам в первый день проката недавний СТЕНДАП ПОД ПРИКРЫТИЕМ (18,9 млн за уикенд), но уступила аналогам ДЕНЬ ГОРОДА (39 млн за уикенд) и ГУДБАЙ, АМЕРИКА (36,3 млн за уикенд).
* шестидневный уикенд
|
НАЗВАНИЕ ФИЛЬМА
|
Предпродажи на первый день проката
(тыс рублей)
|
Предпродажи на уикенд
(тыс рублей)
|ДЕНЬ ГОРОДА
|169,8
|337,9
|ГУДБАЙ, АМЕРИКА
|83,4
|169,2
|СПАСИТЕ КОЛЮ!
|
41,4
|120,5*
|СТЕНДАП ПОД ПРИКРЫТИЕМ
|39,5
|89,2
Примерно на одном уровне по показателю предпродаж выступили трагикомический скандинавский экшн РЫЦАРИ СПРАВЕДЛИВОСТИ и авантюрный фильм АФЕРИСТКА. Оба фильма смогли обогнать ленту ГНЕЗДО (3,4 млн за уикенд), но уступили лентам ЕЩЕ ПО ОДНОЙ (19,5 млн за уикенд) и ДЕВУШКА, ПОДАЮЩАЯ НАДЕЖДЫ (11,8 млн).
* шестидневный уикенд
|
НАЗВАНИЕ ФИЛЬМА
|
Предпродажи на первый день проката
(тыс рублей)
|
Предпродажи на уикенд
(тыс рублей)
|ЕЩЕ ПО ОДНОЙ
|185,3
|322,8
|ДЕВУШКА, ПОДАЮЩАЯ НАДЕЖДЫ
|109,9
|181,9
|РЫЦАРИ СПРАВЕДЛИВОСТИ
|
51,6
|123,2*
|АФЕРИСТКА
|46,7
|105,3*
|ГНЕЗДО
|24,7
|82,1
Неплохо в своей нише стартовал новый хоррор ПОВОРОТ НЕ ТУДА: НАСЛЕДИЕ. Заработав в первый день на предпродажах 38,1 тысяч рублей, новинка немного уступила аналогам ВДОВА (14,2 млн за уикенд) и АНТЕБЕЛЛУМ (12 млн).
* шестидневный уикенд
|
НАЗВАНИЕ ФИЛЬМА
|
Предпродажи на первый день проката
(тыс рублей)
|
Предпродажи на уикенд
(тыс рублей)
|АНТЕБЕЛЛУМ
|50,9
|75,0
|ВДОВА
|44,2
|71,9
|ПОВОРОТ НЕ ТУДА. НАСЛЕДИЕ
|
38,1
|72,2*
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17.02.2021 Автор: Никита Никитин, Семен Брожитов