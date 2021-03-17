Предпродажи уикенда: «Пальма» нацелилась на лидерство

Каждую среду мы выбираем ключевые новинки недели и сравниваем их предпродажи по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим семейный проект ПАЛЬМА (CP), экшн НИКТО (UPI), а также два анимационных фильма: ГАНЗЕЛЬ, ГРЕТЕЛЬ И АГЕНСТВО МАГИИ (SPPR) и АЙНБО. СЕРДЦЕ АМАЗОНИИ (VLG).

Характерной особенностью посткарантинного проката является отличная работа семейных проектов. Причем вне зависимости от их количества на рынке, сильные с коммерческой точки зрения работы находят своего зрителя. По итогам прошлого уикенда в топ-5 отечественного кинопроката было три семейных картины. На этой неделе выходят еще три заметные новинки, однако это не мешает потенциальному лидеру предстоящей четырехдневки, фильму ПАЛЬМА, располагать уже к вечеру среды 1,127 млн рублей. Это в четыре с лишним раза больше, чем было у СОБАЧЬЕЙ ЖИЗНИ (263 тыс. рублей, сборы - 41,3 млн рублей за уикенд) и на 39% хуже, чем было у АЛЬФЫ (1,851 млн рублей, сборы - 224,6 млн рублей за уикенд).

НАЗВАНИЕ ФИЛЬМА Уровень предпродаж (млн. рублей) АЛЬФА 1,851 ПАЛЬМА 1,127 СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ 0,263

Экшн Ильи Найшуллера НИКТО располагает 0,953 млн рублей. Это на 19% ниже предпродаж картины ZОМБИЛЭНД: КОНТРОЛЬНЫЙ ВЫСТРЕЛ (1,851 млн рублей, сборы - 119,3 млн рублей за уикенд) и заметно лучше, чем у недавнего фильма-сюрприза ДЬЯВОЛ В ДЕТАЛЯХ (0,771 млн рублей, сборы - 76,8 млн рублей за уикенд).

НАЗВАНИЕ ФИЛЬМА Уровень предпродаж (млн. рублей) ZОМБИЛЭНД: КОНТРОЛЬНЫЙ ВЫСТРЕЛ 1174,2 НИКТО 0,953 ДЬЯВОЛ В ДЕТАЛЯХ 0,771

В противостоянии двух анимационных новинок лидирует мультфильм ГАНЗЕЛЬ, ГРЕТЕЛЬ И АГЕНСТВО МАГИИ. Его предпродажи составляют 361 тыс. рублей. Это хуже, чем было у мультфильма ПОНЧАРЫ. ГЛОБАЛЬНОЕ ЗАКРУГЛЕНИЕ (393,9 тыс. рублей., сборы - 37,2 млн рублей за уикенд), но превосходит цифры ПОВЕЛИТЕЛЯ ДРАКОНОВ (267,1 тыс. рублей., сборы - 30,5 млн рублей за уикенд). В свою очередь АЙНБО. СЕРДЦЕ АМАЗОНИИ лишь немного уступает тому же ПОВЕЛИТЕЛЮ ДРАКОНОВ, но превосходит СЕМЕЙКУ БИГФУТОВ (207,5 тыс. рублей., сборы - 38,1 млн рублей за уикенд).

НАЗВАНИЕ ФИЛЬМА Уровень предпродаж (тыс. рублей) ПОНЧАРЫ. ГЛОБАЛЬНОЕ ЗАКРУГЛЕНИЕ 393,9 ГАНЗЕЛЬ, ГРЕТЕЛЬ И АГЕНСТВО МАГИИ 361,0 ПОВЕЛИТЕЛЬ ДРАКОНОВ 267,1 АЙНБО. СЕРДЦЕ АМАЗОНИИ 265,5 СЕМЕЙКА БИГФУТОВ 207,5

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17.03.2021 Автор: Семен Брожитов