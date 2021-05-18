Аналитика


Предпродажи: «Форсаж 9» нацелен на отличный результат

Новая часть гоночной франшизы сражается с «Мортал комбат»

Старт ФОРСАЖА 9 (UPI) в среду несколько затрудняет сравнение предпродаж билетов на новинку с другими референсами. Однако можно попробовать проанализировать заинтересованность зрителей в первый, невыходной день проката. По состоянию на 18:00 вторника кинотеатры уже продали билетов на завтрашние сеансы новой части гоночной франшизы на сумму 12 млн рублей. 

В свое время по состоянию на 18:00 среды уровень предпродаж на четверг для экранизации серии компьютерных игр МОРТАЛ КОМБАТ составлял 14,1 млн рублей. Тогда это трансформировалось в 103 млн рублей кассовых сборов первого дня. С учетом того, что у ФОРСАЖА 9 роспись должна быть еще более внушительная, даже отставание на 15% все равно дает надежду на нацеленность новинки на сборы в первый день проката в районе 100 млн рублей.

18.05.2021 Автор: Семен Брожитов

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