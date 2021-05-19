Аналитика


Предпродажи уикенда: «Истребитель демонов» готовится установить рекорд сборов для аниме

Сравниваем предстартовые показатели ключевых новинок с их референсами

Каждую среду мы выбираем ключевые новинки недели и сравниваем их предпродажи по состоянию на 18:00 (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. После стартовавшего сегодня ФОРСАЖА 9, предпродажи которого мы разобрали вчера, рассмотрим мультфильм СПИРИТ НЕПОКОРНЫЙ (UPI) и аниме ИСТРЕБИТЕЛЬ ДЕМОНОВ: ПОЕЗД «БЕСКОНЕЧНЫЙ» (SPPR). 

Культовый аниме-проект ИСТРЕБИТЕЛЬ ДЕМОНОВ: ПОЕЗД «БЕСКОНЕЧНЫЙ» показал завидный уровень предпродаж, более чем в 27 раз превзойдя другое аниме – ТВОЕ ИМЯ (220 тысяч рублей, стартовые сборы – 13,3 млн). Впрочем, не станем забывать об ощутимой фанатской направленности релиза. 

       Фильм   
Уровень предпродаж
(млн рублей)
ИСТРЕБИТЕЛЬ ДЕМОНОВ: ПОЕЗД «БЕСКОНЕЧНЫЙ» 5,98
ТВОЕ ИМЯ 0,22

В свою очередь нацеленный на самых младших зрителей мультфильм СПИРИТ НЕПОКОРНЫЙ демонстрирует не самые внушительные предпродажи и уступает по этому показателю независимому проекту 100% ВОЛК (597,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 45,2 млн). В то же время новинка обходит аналог ПОНЧАРЫ. ГЛОБАЛЬНОЕ ЗАКРУГЛЕНИЕ (393,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 37,2 млн). Также не будем забывать, что СПИРИТ может похвастаться большим количеством сеансов в сравнении с ИСТРЕБИТЕЛЕМ ДЕМОНОВ, что может помочь ему компенсировать отставание по ходу уикенда. 

       Фильм   
Уровень предпродаж
(тысяч рублей)
100% ВОЛК 597,7
СПИРИТ НЕПОКОРНЫЙ 517,2
ПОНЧАРЫ. ГЛОБАЛЬНОЕ ЗАКРУГЛЕНИЕ 393,4

Еще больше новостей на нашем официальном канале в Telegram

Подписывайтесь на наши каналы в Яндекс.Дзене и Instagram

19.05.2021 Автор: Никита Никитин, Семен Брожитов

Самое читаемое

Фильмы студий Universal и Warner Bros. будут убирать из расписания после двух недель проката

Российские киносети не согласовали распределение выручки с Universal Pictures

Подробнее
Лидером оказался один из самых обсуждаемых проектов месяца

Стали известны самые популярные у пиратов фильмы в апреле

Подробнее
О своих фильмах рассказали «Марс Медиа», 1-2-3 Production и другие ведущие компании

Фонд кино провел очную защиту проектов лидеров отечественного кино

Подробнее
Мероприятие пройдет в Сочи с 5 по 7 июня 2021 года

Ассоциация владельцев кинотеатров объявила программу летнего слета AVKshow

Подробнее
Я зарегистрирован на Портале Поставщиков Top.Mail.Ru
 
 