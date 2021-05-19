Предпродажи уикенда: «Истребитель демонов» готовится установить рекорд сборов для аниме

Каждую среду мы выбираем ключевые новинки недели и сравниваем их предпродажи по состоянию на 18:00 (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. После стартовавшего сегодня ФОРСАЖА 9, предпродажи которого мы разобрали вчера, рассмотрим мультфильм СПИРИТ НЕПОКОРНЫЙ (UPI) и аниме ИСТРЕБИТЕЛЬ ДЕМОНОВ: ПОЕЗД «БЕСКОНЕЧНЫЙ» (SPPR).
Культовый аниме-проект ИСТРЕБИТЕЛЬ ДЕМОНОВ: ПОЕЗД «БЕСКОНЕЧНЫЙ» показал завидный уровень предпродаж, более чем в 27 раз превзойдя другое аниме – ТВОЕ ИМЯ (220 тысяч рублей, стартовые сборы – 13,3 млн). Впрочем, не станем забывать об ощутимой фанатской направленности релиза.
|
Фильм
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Уровень предпродаж
(млн рублей)
|ИСТРЕБИТЕЛЬ ДЕМОНОВ: ПОЕЗД «БЕСКОНЕЧНЫЙ»
|5,98
|ТВОЕ ИМЯ
|0,22
В свою очередь нацеленный на самых младших зрителей мультфильм СПИРИТ НЕПОКОРНЫЙ демонстрирует не самые внушительные предпродажи и уступает по этому показателю независимому проекту 100% ВОЛК (597,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 45,2 млн). В то же время новинка обходит аналог ПОНЧАРЫ. ГЛОБАЛЬНОЕ ЗАКРУГЛЕНИЕ (393,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 37,2 млн). Также не будем забывать, что СПИРИТ может похвастаться большим количеством сеансов в сравнении с ИСТРЕБИТЕЛЕМ ДЕМОНОВ, что может помочь ему компенсировать отставание по ходу уикенда.
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Фильм
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Уровень предпродаж
(тысяч рублей)
|100% ВОЛК
|597,7
|СПИРИТ НЕПОКОРНЫЙ
|517,2
|ПОНЧАРЫ. ГЛОБАЛЬНОЕ ЗАКРУГЛЕНИЕ
|393,4
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19.05.2021 Автор: Никита Никитин, Семен Брожитов
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