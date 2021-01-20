Предпродажи уикенда: «Душа» опережает сиквел «Семейки Крудс»

Каждую среду мы выбираем ключевые новинки недели и сравниваем их предпродажи по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим предпродажи фильмов ДУША (WDS), ДЕНЬ ГОРОДА (CRP) и ДЕВУШКА, ПОДАЮЩАЯ НАДЕЖДЫ (VLG).
Новый мультфильм студии Pixar ДУША заработал на предпродажах 5,1 млн рублей. Это меньше, чем было у триквела ГАДКОГО Я (7,3 млн, сборы - 505,6 млн рублей за уикенд), но больше показателей другого оригинального мультфильма БОСС-МОЛОКОСОСС (4,8 млн, сборы - 598,7 млн рублей за уикенд), игрового проекта МУЛАН (3,3 млн, сборы - 137 млн рублей за уикенд) и недавней студийной анимации СЕМЕЙКА КРУДС: НОВОСЕЛЬЕ (2,1 млн, сборы - 123,1 млн рублей за уикенд).
|
НАЗВАНИЕ ФИЛЬМА
|
Уровень предпродаж
(млн рублей)
|
ГАДКИЙ Я 3
|
7,3
|ДУША
|
5,1
|БОСС-МОЛОКОСОСС
|4,8
|
МУЛАН
|3,3
|
СЕМЕЙКА КРУДС: НОВОСЕЛЬЕ
|2,1
У отечественной комедии ДЕНЬ ГОРОДА в копилке 338 тысяч рублей по состоянию на 18:00 среды. Новинка опередила другие российские комедийные проекты, вышедшие после локдауна - РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ ПРОТИВ ЗОМБИ (306,3 тысяч, сборы - 48,6 млн рублей за уикенд), ГЛУБЖЕ! (281,5 тысяч рублей, сборы - 30,4 млн рублей за уикенд) и ГУДБАЙ, АМЕРИКА (169,2 тысяч, сборы - 36,3 млн рублей за уикенд).
|
НАЗВАНИЕ ФИЛЬМА
|
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
|ДЕНЬ ГОРОДА
|
337,9
|РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ ПРОТИВ ЗОМБИ
|
306,3
|ГЛУБЖЕ!
|281,5
|ГУДБАЙ, АМЕРИКА
|169,2
Триллер ДЕВУШКА, ПОДАЮЩАЯ НАДЕЖДЫ освоила на предпродажах 182 тысяч рублей. Это ровно вдвое меньше, чем было у главного сарафанного хита осени ЕЩЕ ПО ОДНОЙ (322,8 тысяч, сборы - 19,5 млн рублей за уикенд), но больше предпродаж картин ЛЕТО'85 ( 155 тысяч, сборы - 2,8 млн рублей за уикенд), ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ГОЛОС (108,9 тысяч, сборы - 1,3 млн рублей за уикенд) и ГНЕЗДО (82,1 тысяч, сборы - 3,4 млн рублей за уикенд).
|
НАЗВАНИЕ ФИЛЬМА
|
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
|
ЕЩЕ ПО ОДНОЙ
|
322,8
|ДЕВУШКА, ПОДАЮЩИЕ НАДЕЖДЫ
|
181,9
|ЛЕТО'85
|
155,0
|ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ГОЛОС
|108,9
|ГНЕЗДО
|82,1
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20.01.2021 Автор: Никита Никитин, Семен Брожитов