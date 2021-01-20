Предпродажи уикенда: «Душа» опережает сиквел «Семейки Крудс»

Каждую среду мы выбираем ключевые новинки недели и сравниваем их предпродажи по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим предпродажи фильмов ДУША (WDS), ДЕНЬ ГОРОДА (CRP) и ДЕВУШКА, ПОДАЮЩАЯ НАДЕЖДЫ (VLG).

Новый мультфильм студии Pixar ДУША заработал на предпродажах 5,1 млн рублей. Это меньше, чем было у триквела ГАДКОГО Я (7,3 млн, сборы - 505,6 млн рублей за уикенд), но больше показателей другого оригинального мультфильма БОСС-МОЛОКОСОСС (4,8 млн, сборы - 598,7 млн рублей за уикенд), игрового проекта МУЛАН (3,3 млн, сборы - 137 млн рублей за уикенд) и недавней студийной анимации СЕМЕЙКА КРУДС: НОВОСЕЛЬЕ (2,1 млн, сборы - 123,1 млн рублей за уикенд).

НАЗВАНИЕ ФИЛЬМА Уровень предпродаж (млн рублей) ГАДКИЙ Я 3 7,3 ДУША 5,1 БОСС-МОЛОКОСОСС 4,8 МУЛАН 3,3 СЕМЕЙКА КРУДС: НОВОСЕЛЬЕ 2,1

У отечественной комедии ДЕНЬ ГОРОДА в копилке 338 тысяч рублей по состоянию на 18:00 среды. Новинка опередила другие российские комедийные проекты, вышедшие после локдауна - РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ ПРОТИВ ЗОМБИ (306,3 тысяч, сборы - 48,6 млн рублей за уикенд), ГЛУБЖЕ! (281,5 тысяч рублей, сборы - 30,4 млн рублей за уикенд) и ГУДБАЙ, АМЕРИКА (169,2 тысяч, сборы - 36,3 млн рублей за уикенд).

НАЗВАНИЕ ФИЛЬМА Уровень предпродаж (тыс. рублей) ДЕНЬ ГОРОДА 337,9 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ ПРОТИВ ЗОМБИ 306,3 ГЛУБЖЕ! 281,5 ГУДБАЙ, АМЕРИКА 169,2

Триллер ДЕВУШКА, ПОДАЮЩАЯ НАДЕЖДЫ освоила на предпродажах 182 тысяч рублей. Это ровно вдвое меньше, чем было у главного сарафанного хита осени ЕЩЕ ПО ОДНОЙ (322,8 тысяч, сборы - 19,5 млн рублей за уикенд), но больше предпродаж картин ЛЕТО'85 ( 155 тысяч, сборы - 2,8 млн рублей за уикенд), ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ГОЛОС (108,9 тысяч, сборы - 1,3 млн рублей за уикенд) и ГНЕЗДО (82,1 тысяч, сборы - 3,4 млн рублей за уикенд).

НАЗВАНИЕ ФИЛЬМА Уровень предпродаж (тыс. рублей) ЕЩЕ ПО ОДНОЙ 322,8 ДЕВУШКА, ПОДАЮЩИЕ НАДЕЖДЫ 181,9 ЛЕТО'85 155,0 ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ГОЛОС 108,9 ГНЕЗДО 82,1

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20.01.2021 Автор: Никита Никитин, Семен Брожитов