Предпродажи уикенда: «Две крепости» лидируют, «Гнев человеческий» чуть уступает «Джентльменам»

Каждую среду мы выбираем ключевые новинки недели и сравниваем их предпродажи по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня рассмотрим криминальный экшн Гая Ричи ГНЕВ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ (VLG), вторую часть эпопеи Питера Джексона ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ДВЕ КРЕПОСТИ. ПЕРЕВЫПУСК (UPI), мистический хоррор НЕЧЕСТИВЫЕ (SPPR), байопик ВЕЛИКИЙ (EXP), а также фантастическую картину ПОКОЛЕНИЕ ВОЯДЖЕР (NKI).

Прежде всего, вновь отметим отличный уровень предпродаж, демонстрируемый повторным релизом культового фэнтези Питера Джексона ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ДВЕ КРЕПОСТИ. В контрольной точке проект уже принес − 7,2 млн рублей. Впрочем, это на 46,3% меньше, чем неделю назад было у БРАТСТВА КОЛЬЦА, заработавшего в прошлый уикенд 48,3 млн рублей.

НАЗВАНИЕ ФИЛЬМА Уровень предпродаж (млн рублей) ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: БРАТСТВО КОЛЬЦА. ПЕРЕВЫПУСК 13,4 ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ДВЕ КРЕПОСТИ. ПЕРЕВЫПУСК 7,2

Новая работа Гая Ричи ГНЕВ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ с Джейсоном Стэйтемом в главной роли имеет в своем активе уже 6,3 млн рублей. Это почти на 7% меньше, чем было у ДЖЕНТЛЬМЕНОВ. Напомним, что прошлогодняя работа Гая Ричи стартовала в отечественном прокате с 272,4 млн рублей.

НАЗВАНИЕ ФИЛЬМА Уровень предпродаж (млн рублей) ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 6,7 ГНЕВ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ 6,3

Байопик с Джонни Деппом ВЕЛИКИЙ располагает уже 136,5 тысячами рублей. Впрочем, это хуже, чем было у драмы УРОКИ ФАРСИ (145,3 тысяч рублей, стартовые сборы – 7,7 млн рублей) и уступает цифрам триллера ИГРЫ ШПИОНОВ (157,2 тысяч рублей, стартовые сборы – 19,7 млн рублей).

НАЗВАНИЕ ФИЛЬМА Уровень предпродаж (тысяч рублей) ИГРЫ ШПИОНОВ 157,2 УРОКИ ФАРСИ 145,3 ВЕЛИКИЙ 136,5

Мистический хоррор НЕЧЕСТИВЫЕ с Джеффри Дин Морганом в главной роли имеет в своем активе 84,6 тысяч рублей. Это больше, чем было у АНТЕБЕЛЛУМ (75 тысяч рублей, стартовые сборы – 12,0 млн рублей), но уступает ЗАКЛЯТЬЮ. ДРУГАЯ СТОРОНА (116,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 16,4 млн рублей).

НАЗВАНИЕ ФИЛЬМА Уровень предпродаж (тысяч рублей) ЗАКЛЯТЬЕ. ДРУГАЯ СТОРОНА 116,5 НЕЧЕСТИВЫЕ 84,6 АНТЕБЕЛЛУМ 75,0

Достаточно скромно выглядят предварительные цифры кинофантастики ПОКОЛЕНИЕ ВОЯДЖЕР. В контрольной точке у картины было 60,3 тысяч рублей. Это почти в 5,7 раз меньше, чем демонстрировала ПОСТУПЬ ХАОСА (345,1 тысяча рублей, стартовые сборы – 30,1 млн рублей). С учетом того, что и сеансов у новинки будет заметно ниже, ее перспективы пока выглядят не слишком радужно.

НАЗВАНИЕ ФИЛЬМА Уровень предпродаж (тысяч рублей) ПОСТУПЬ ХАОСА 345,1 ПОКОЛЕНИЕ ВОЯДЖЕР 60,3

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21.04.2021 Автор: Семен Брожитов