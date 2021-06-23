Аналитика


Предпродажи уикенда: «Бендер» обходит «Проклятого чиновника»

Сравниваем предстартовые показатели ключевых новинок с их референсами

Каждую среду мы выбираем ключевые новинки недели и сравниваем их предпродажи по состоянию на 18:00 (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим два отечественных проекта: БЕНДЕР. НАЧАЛО (СP) и ПРОКЛЯТЫЙ ЧИНОВНИК (CRP), а также мультфильм РОК ДОГ 2 (MG) и хоррор КУКЛА (NKI). Любопытными могли бы быть цифры по новому экшну с Лиамом Нисоном ЛЕДЯНОЙ ДРАЙВ (VLG), но предпродажи на фильм открылись очень поздно, поэтому имеющиеся данные не являются репрезентативными.

Судя по уровням предпродаж на новинки предстоящего уикенда, ужесточение карантинных мер, а также экстремально жаркая погода, установившаяся в значительной части нашей страны, отправят национальный кинопрокат в очередной штопор. Несмотря на весьма широкую роспись, авантюрно-приключенческая картина БЕНДЕР. НАЧАЛО пока располагает суммой в 212,7 тысяч рублей. Это ненамного опережает цифры картины ГУДБАЙ, АМЕРИКА (169,2 тысяч рублей, стартовые сборы – 36,3 млн рублей), но значительно уступает ДНЮ ГОРОДА (337,9 тыс рублей, стартовые сборы – 39,0 млн рублей). В свою очередь, ПРОКЛЯТЫЙ ЧИНОВНИК с предпродажами на уровне 78,2 тысяч рублей даже не дотягивает до показателя СТЕНДАП ПОД ПРИКРЫТИЕМ (89,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 18,9 млн рублей)

       Фильм   

Уровень предпродаж

(тысяч рублей)
ДЕНЬ ГОРОДА 337,9
БЕНДЕР. НАЧАЛО 212,7
ГУДБАЙ, АМЕРИКА 169,2
СТЕНДАП ПОД ПРИКРЫТИЕМ 89,8
ПРОКЛЯТЫЙ ЧИНОВНИК 78,2

Предпродажи мультфильма РОК ДОГ 2 на 18.00 составляют 120,8 тысяч рублей. Это чуть лучше, чем было у ПОЛНОГО ПОГРУЖЕНИЯ (95,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 16,5 млн) и СОЮЗА ЗВЕРЕЙ: СПАСЕНИЕ ДВУНОГИХ (86,0 тысяч рублей, стартовые сборы – 16,6 млн)

       Фильм   

Уровень предпродаж

(тыс. рублей)
РОК ДОГ 2 120,8
ПОЛНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ 95,8
СОЮЗ ЗВЕРЕЙ: СПАСЕНИЕ ДВУНОГИХ 86,0

Традиционно в период короновирусных ограничений одним из наиболее стабильных жанров остаются хорроры. Вот и на сей раз предпродажи КУКЛЫ составляют 31,7 тысяч рублей. Это немного меньше, чем было у КЛАУСТРОФОБОВ: КВЕСТ В МОСКВЕ (36,9 тысяч рублей, стартовые сборы 7 млн рублей), но лучше ПРОКЛЯТИЯ: ОБИТЕЛЬ СМЕРТИ (24,8 тысяч рублей, стартовые сборы 4,2 млн).

       Фильм   

Уровень предпродаж

(тыс. рублей)
КЛАУСТРОВОБЫ: КВЕСТ В МОСКВЕ 36,9
КУКЛА 31,7
ПРОКЛЯТИЕ: ОБИТЕЛЬ СМЕРТИ 24,8


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23.06.2021 Автор: Семен Брожитов

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