Предпродажи уикенда: «Бендер» обходит «Проклятого чиновника»

Каждую среду мы выбираем ключевые новинки недели и сравниваем их предпродажи по состоянию на 18:00 (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим два отечественных проекта: БЕНДЕР. НАЧАЛО (СP) и ПРОКЛЯТЫЙ ЧИНОВНИК (CRP), а также мультфильм РОК ДОГ 2 (MG) и хоррор КУКЛА (NKI). Любопытными могли бы быть цифры по новому экшну с Лиамом Нисоном ЛЕДЯНОЙ ДРАЙВ (VLG), но предпродажи на фильм открылись очень поздно, поэтому имеющиеся данные не являются репрезентативными.
Судя по уровням предпродаж на новинки предстоящего уикенда, ужесточение карантинных мер, а также экстремально жаркая погода, установившаяся в значительной части нашей страны, отправят национальный кинопрокат в очередной штопор. Несмотря на весьма широкую роспись, авантюрно-приключенческая картина БЕНДЕР. НАЧАЛО пока располагает суммой в 212,7 тысяч рублей. Это ненамного опережает цифры картины ГУДБАЙ, АМЕРИКА (169,2 тысяч рублей, стартовые сборы – 36,3 млн рублей), но значительно уступает ДНЮ ГОРОДА (337,9 тыс рублей, стартовые сборы – 39,0 млн рублей). В свою очередь, ПРОКЛЯТЫЙ ЧИНОВНИК с предпродажами на уровне 78,2 тысяч рублей даже не дотягивает до показателя СТЕНДАП ПОД ПРИКРЫТИЕМ (89,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 18,9 млн рублей)
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
(тысяч рублей)
|ДЕНЬ ГОРОДА
|337,9
|БЕНДЕР. НАЧАЛО
|212,7
|ГУДБАЙ, АМЕРИКА
|169,2
|СТЕНДАП ПОД ПРИКРЫТИЕМ
|89,8
|ПРОКЛЯТЫЙ ЧИНОВНИК
|78,2
Предпродажи мультфильма РОК ДОГ 2 на 18.00 составляют 120,8 тысяч рублей. Это чуть лучше, чем было у ПОЛНОГО ПОГРУЖЕНИЯ (95,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 16,5 млн) и СОЮЗА ЗВЕРЕЙ: СПАСЕНИЕ ДВУНОГИХ (86,0 тысяч рублей, стартовые сборы – 16,6 млн)
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
|РОК ДОГ 2
|120,8
|ПОЛНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ
|95,8
|СОЮЗ ЗВЕРЕЙ: СПАСЕНИЕ ДВУНОГИХ
|86,0
Традиционно в период короновирусных ограничений одним из наиболее стабильных жанров остаются хорроры. Вот и на сей раз предпродажи КУКЛЫ составляют 31,7 тысяч рублей. Это немного меньше, чем было у КЛАУСТРОФОБОВ: КВЕСТ В МОСКВЕ (36,9 тысяч рублей, стартовые сборы 7 млн рублей), но лучше ПРОКЛЯТИЯ: ОБИТЕЛЬ СМЕРТИ (24,8 тысяч рублей, стартовые сборы 4,2 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
|КЛАУСТРОВОБЫ: КВЕСТ В МОСКВЕ
|36,9
|КУКЛА
|31,7
|ПРОКЛЯТИЕ: ОБИТЕЛЬ СМЕРТИ
|24,8
Подписывайтесь на наши каналы в Яндекс.Дзене и Instagram
Еще больше новостей на нашем официальном канале в Telegram
23.06.2021 Автор: Семен Брожитов