Предпродажи уикенда: Фильм «Том и Джерри» превосходит «Семейку Крудс», но уступает «Душе»

Каждую среду мы выбираем ключевые новинки недели и сравниваем их предпродажи по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим фильмы ТОМ И ДЖЕРРИ (CAO) и ПУГАЛО (PVZGL/IK).

Анимационно-игровой фильм ТОМ И ДЖЕРРИ заработал перед стартом 2,55 млн. Это лучше показателей второй СЕМЕЙКИ КРУДС (2,07 млн, сборы - 123,1 млн рублей за уикенд), но вдвое слабее предпродаж мультбастера ДУША (5,1 млн, сборы - 257,3 млн рублей за уикенд) и на 750 тыс. рублей меньше, чем было осенью накануне старта у семейного проекта МУЛАН (3,3 млн, сборы - 137 млн рублей за уикенд).

НАЗВАНИЕ ФИЛЬМА Уровень предпродаж (млн рублей) ДУША 5,1 МУЛАН 3,278 ТОМ И ДЖЕРРИ 2,55 СЕМЕЙКА КРУДС: НОВОСЕЛЬЕ 2,07

Потенциальный арт-хит ПУГАЛО освоил на предпродажах 280,3 тыс. рублей. Недавние проекты для взыскательной аудитории ЦОЙ ( 250,4 тыс., сборы - 15,4 млн рублей за уикенд) и ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ! (216,4 тыс., сборы - 4,7 млн рублей за уикенд) собирали меньше, но в то же новинка заметно проиграла фильму KITOBOY (472 тыс., сборы - 6,5 млн рублей за уикенд).

НАЗВАНИЕ ФИЛЬМА Уровень предпродаж (тыс рублей) KITOBOY 472,3 ПУГАЛО 280,3 ЦОЙ 250,4 ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ! 216,4

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24.02.2021 Автор: Никита Никитин, Семен Брожитов