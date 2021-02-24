Предпродажи уикенда: Фильм «Том и Джерри» превосходит «Семейку Крудс», но уступает «Душе»

Каждую среду мы выбираем ключевые новинки недели и сравниваем их предпродажи по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим фильмы ТОМ И ДЖЕРРИ (CAO) и ПУГАЛО (PVZGL/IK).
Анимационно-игровой фильм ТОМ И ДЖЕРРИ заработал перед стартом 2,55 млн. Это лучше показателей второй СЕМЕЙКИ КРУДС (2,07 млн, сборы - 123,1 млн рублей за уикенд), но вдвое слабее предпродаж мультбастера ДУША (5,1 млн, сборы - 257,3 млн рублей за уикенд) и на 750 тыс. рублей меньше, чем было осенью накануне старта у семейного проекта МУЛАН (3,3 млн, сборы - 137 млн рублей за уикенд).
|
НАЗВАНИЕ ФИЛЬМА
|
Уровень предпродаж
(млн рублей)
|ДУША
|5,1
|МУЛАН
|
3,278
|ТОМ И ДЖЕРРИ
|2,55
|СЕМЕЙКА КРУДС: НОВОСЕЛЬЕ
|2,07
Потенциальный арт-хит ПУГАЛО освоил на предпродажах 280,3 тыс. рублей. Недавние проекты для взыскательной аудитории ЦОЙ ( 250,4 тыс., сборы - 15,4 млн рублей за уикенд) и ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ! (216,4 тыс., сборы - 4,7 млн рублей за уикенд) собирали меньше, но в то же новинка заметно проиграла фильму KITOBOY (472 тыс., сборы - 6,5 млн рублей за уикенд).
|
НАЗВАНИЕ ФИЛЬМА
|
Уровень предпродаж
(тыс рублей)
|KITOBOY
|472,3
|ПУГАЛО
|
280,3
|ЦОЙ
|250,4
|ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!
|216,4
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24.02.2021 Автор: Никита Никитин, Семен Брожитов
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