Предпродажи уикенда: «Годзилла против Конга» подтверждает свой статус блокбастера

Каждую среду мы выбираем ключевые новинки недели и сравниваем их предпродажи по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим два проекта в жанре фантастика: ГОДЗИЛЛА ПРОТИВ КОНГА (UPI) и ПОСТУПЬ ХАОСА (CP).

В период после локдауна лучшими предпродажами по состоянию на 18:00 среды может похвастаться фантастический экшн-триллер Кристофера Нолана ДОВОД. В его активе было 15,6 млн рублей, а за первый уикенд он заработал 193,2 млн рублей. У ГОДЗИЛЛЫ ПРОТИВ КОНГА в той же временной точке почти 13 млн рублей. При этом следует учитывать, что сейчас количество работающих площадок больше, да и зрительская настороженность постепенно сходит на нет. С другой стороны, в ряде регионов страны уже идут весенние каникулы, что может оказывать дополнительное влияние на уровень предпродаж. Если же говорить о более близких релизах примерно на ту же аудиторию поклонников зрелищного, развлекательного кино, то здесь можно отметить ЧУДО-ЖЕНЩИНУ 1984, располагавшую 3,2 млн рублей и заработавшую в свой первый полноценный уикенд 125,8 млн рублей. Если же рассматривать доковидные времена, то новинка идет лучше АКВАМЕНА, у которого предпродажи составляли 10,3 млн рублей, а сборы первого уикенда достигли отметки 508,2 млн рублей. Однако сейчас уровни масштабирования предпродаж пока все-таки другие.

НАЗВАНИЕ ФИЛЬМА Уровень предпродаж (млн. рублей) ДОВОД 15,558 ГОДЗИЛЛА ПРОТИВ КОНГА 12,98 ЧУДО-ЖЕНЩИНА 1984 3,2

Гораздо хуже обстоят дела у молодежной фантастической антиутопии ПОСТУПЬ ХАОСА. Ее предпродажи пока составляют 345 тысяч рублей. Это меньше, чем было у ОХОТНИКА НА МОНСТРОВ (856,7 тысяч рублей, сборы первого уикенд - 72,4 млн рублей) и НОВЫХ МУТАНТОВ (442,3 тысяч рублей, сборы первого уикенда 30,7 млн рублей).

НАЗВАНИЕ ФИЛЬМА Уровень предпродаж (тыс. рублей) ОХОТНИК НА МОНСТРОВ 856,7 НОВЫЕ МУТАНТЫ 442,3 ПОСТУПЬ ХАОСА 345,1

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24.03.2021 Автор: Семен Брожитов