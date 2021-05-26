Предпродажи уикенда: «Иччи» и «Спиритический сеанс»

Каждую среду мы выбираем ключевые новинки недели и сравниваем их предпродажи по состоянию на 18:00 (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим хоррор-триллер ИЧЧИ (CPF) и слэшер СПИРИТИЧЕСКИЙ СЕАНС (EXP).

На текущий момент лучшие предпродажи демонстрирует якутский хоррор-триллер ИЧЧИ. В его активе уже 262,3 тысяч рублей, из них 110,87 тысяч рублей приходятся непосредственно на ближайшую четырехдневку. У другого недавнего якутского фильма ПУГАЛО в той же точке предпродажи составляли 280,271 тысяч рублей, что трансформировалось в 5,9 млн рублей стартовых сборов.

Фильм Уровень предпродаж (тысяч рублей) ПУГАЛО 280,271 ИЧЧИ 110,87

Слешер СПИРИТИЧЕСКИЙ СЕАНС располагает предпродажами в размере 17,9 тысяч рублей, что примерно соответствует другогому фильму ужасов прокатчика - ИЗГОНЯЮЩИЙ ДЬЯВОЛА: ИНСОМНИЯ (сборы первого уикенда - 8 млн рублей). Сенсов у новинки должно быть побольше, но в субботу уже начнутся превью-показы ТИХОГО МЕСТА 2, что способно негативно сказаться на сборах жанровых проектов.

Фильм Уровень предпродаж (тысяч рублей) ИЗГОНЯЮЩИЙ ДЬЯВОЛА: ИНСОМНИЯ 17,907 СПИРИТИЧЕСКИЙ СЕАНС 17,885 ДИББУК 14,238



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26.05.2021 Автор: Никита Никитин, Семен Брожитов