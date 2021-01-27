Предпродажи уикенда: «Охотник на монстров» восстребован вдвое лучше «Новых мутантов»

Каждую среду мы выбираем ключевые новинки недели и сравниваем их предпродажи по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим предпродажи фильмов ОХОТНИК НА МОНСТРОВ (SPPR), ДЬЯВОЛ В ДЕТАЛЯХ (CAO) и ЗОЯ (CRP).
Фэнтези-экшн с Миллой Йовович ОХОТНИК НА МОНСТРОВ заработал на предварительных продажах 856,7 тыс рублей. Это заметно меньше данных другого боевика с женщиной в главной роли TOMB RAIDER: ЛАРА КРОФТ (1,3 млн, сборы - 226,9 млн рублей за уикенд), зато почти вдвое превосходит НОВЫХ МУТАНТОВ.
|
НАЗВАНИЕ ФИЛЬМА
|
Уровень предпродаж
(млн рублей)
|ЧУДО-ЖЕНЩИНА 1984
|3,2
|
TOMB RAIDER: ЛАРА КРОФТ
|
1,325
|ОХОТНИК НА МОНСТРОВ
|
0,857
|НОВЫЕ МУТАНТЫ
|0,442
Триллер ДЬЯВОЛ В ДЕТАЛЯХ незначительно отстал от главной новинки недели, аккумулировав до старта 770,9 тыс рублей. Данная сумма чуть больше предварительных сборов детектива ДОСТАТЬ НОЖИ (736,8 тыс, сборы - 104,6 млн рублей за уикенд). Позади остался также близкий по жанру СНЕГОВИК (620,6 тыс, сборы - 84,6 млн рублей за уикенд).
|
НАЗВАНИЕ ФИЛЬМА
|
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
|ДЬЯВОЛ В ДЕТАЛЯХ
|
770,9
|ДОСТАТЬ НОЖИ
|736,8
|СНЕГОВИК
|620,6
|ПТИЦА В КЛЕТКЕ. ЗАРАЖЕНИЕ
|50,6
Объем предпродаж военной драмы ЗОЯ составил 389,3 тыс. рублей. Другие военные драмы последних лет, РЖЕВ (572,6 тыс, сборы - 40 млн рублей за уикенд) и СОБИБОР (549,6 тыс, сборы - 104,4 млн рублей за уикенд без учета превью), демонстрировали более высокие цифры. Зато новинка обошла вышедшую в ноябре прошлого года спортивную ленту НА ОСТРИЕ (234 тыс, сборы - 34,1 млн рублей за уикенд).
|
НАЗВАНИЕ ФИЛЬМА
|
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
|
РЖЕВ
|
572,6
|СОБИБОР
|549,6
|ЗОЯ
|
389,3
|НА ОСТРИЕ
|234,0
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27.01.2021 Автор: Никита Никитин, Семен Брожитов