Предпродажи уикенда: «Охотник на монстров» восстребован вдвое лучше «Новых мутантов»

Каждую среду мы выбираем ключевые новинки недели и сравниваем их предпродажи по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим предпродажи фильмов ОХОТНИК НА МОНСТРОВ (SPPR), ДЬЯВОЛ В ДЕТАЛЯХ (CAO) и ЗОЯ (CRP).

Фэнтези-экшн с Миллой Йовович ОХОТНИК НА МОНСТРОВ заработал на предварительных продажах 856,7 тыс рублей. Это заметно меньше данных другого боевика с женщиной в главной роли TOMB RAIDER: ЛАРА КРОФТ (1,3 млн, сборы - 226,9 млн рублей за уикенд), зато почти вдвое превосходит НОВЫХ МУТАНТОВ.

НАЗВАНИЕ ФИЛЬМА Уровень предпродаж (млн рублей) ЧУДО-ЖЕНЩИНА 1984 3,2 TOMB RAIDER: ЛАРА КРОФТ 1,325 ОХОТНИК НА МОНСТРОВ 0,857 НОВЫЕ МУТАНТЫ 0,442

Триллер ДЬЯВОЛ В ДЕТАЛЯХ незначительно отстал от главной новинки недели, аккумулировав до старта 770,9 тыс рублей. Данная сумма чуть больше предварительных сборов детектива ДОСТАТЬ НОЖИ (736,8 тыс, сборы - 104,6 млн рублей за уикенд). Позади остался также близкий по жанру СНЕГОВИК (620,6 тыс, сборы - 84,6 млн рублей за уикенд).

НАЗВАНИЕ ФИЛЬМА Уровень предпродаж (тыс. рублей) ДЬЯВОЛ В ДЕТАЛЯХ 770,9 ДОСТАТЬ НОЖИ 736,8 СНЕГОВИК 620,6 ПТИЦА В КЛЕТКЕ. ЗАРАЖЕНИЕ 50,6

Объем предпродаж военной драмы ЗОЯ составил 389,3 тыс. рублей. Другие военные драмы последних лет, РЖЕВ (572,6 тыс, сборы - 40 млн рублей за уикенд) и СОБИБОР (549,6 тыс, сборы - 104,4 млн рублей за уикенд без учета превью), демонстрировали более высокие цифры. Зато новинка обошла вышедшую в ноябре прошлого года спортивную ленту НА ОСТРИЕ (234 тыс, сборы - 34,1 млн рублей за уикенд).

НАЗВАНИЕ ФИЛЬМА Уровень предпродаж (тыс. рублей) РЖЕВ 572,6 СОБИБОР 549,6 ЗОЯ 389,3 НА ОСТРИЕ 234,0

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27.01.2021 Автор: Никита Никитин, Семен Брожитов