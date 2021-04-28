Предпродажи уикенда: «Властелин колец» вновь лидирует, «Девятаев» опережает «Собибор»

Каждую среду мы выбираем ключевые новинки недели и сравниваем их предпродажи по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня рассмотрим военную драму ДЕВЯТАЕВ (SPPR), мультфильм УПС… ПРИПЛЫЛИ! (NKI) и третий фильм фэнтези-трилогии ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ. ПЕРЕВЫПУСК (UPI).

Отметим, что внезапное объявление о продленных выходных днях поставило потенциальную аудиторию кинотеатров в неопределенную ситуацию относительно способа проведения досуга. По крайней мере, уровни предпродаж новинок выглядят весьма низко. Можно предположить, что часть зрителей планируют сходить в кино в течение праздников и поэтому не стали покупать билеты заранее.

Продолжили падать показатели предпродаж перевыпуска культовой фэнтези-трилогии Питера Джексона ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ набрало в контрольной точке 3,9 млн, что на 45,8% меньше, чем неделю назад было у ДВУХ КРЕПОСТЕЙ, заработавших по итогам выходных 32,5 млн рублей.

НАЗВАНИЕ ФИЛЬМА Уровень предпродаж (млн рублей) ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: БРАТСТВО КОЛЬЦА. ПЕРЕВЫПУСК 13,4 ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ДВЕ КРЕПОСТИ. ПЕРЕВЫПУСК 7,2 ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ. ПЕРЕВЫПУСК 3,9

Однако особенно показательны здесь предпродажи наиболее крупной из новинок. Военная драма ДЕВЯТАЕВ почти в два раза уступает предпродажам на второй уикенд экшну ГНЕВ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ, победившему на прошлой неделе. И при сопоставимой росписи проигрывает недавнему ЧЕРНОБЫЛЮ (1,1 млн рублей, стартовые сборы – 163,3 млн). Посмотрим, сможет ли ДЕВЯТАЕВ компенсировать разрыв за счет длинных праздников. Также стоит отметить, что предпродажи у фильма Тимура Бекмамбетова почти на 200 тысяч рублей превосходят аналогичный результат СОБИБОРА - еще одного военного фильма, выходившего на аналогичной дате несколько лет назад.

НАЗВАНИЕ ФИЛЬМА Уровень предпродаж (млн рублей) ЧЕРНОБЫЛЬ 1,1 ДЕВЯТАЕВ 0,708 СОБИБОР 0,55

Анимационный проект УПС... ПРИПЛЫЛИ! предварительно заработал 58,4 тыс. Это заметно больше показателей аналога ГНОМЫ В ДЕЛЕ! (27,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 7,1 млн), но в то же время отстает от данных недавнего мультсиквела ОТ ВИНТА 2 (76,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 7,5 млн)

НАЗВАНИЕ ФИЛЬМА Уровень предпродаж (тыс рублей) ОТ ВИНТА 2 76,6 УПС... ПРИПЛЫ ЛИ! 58,4 ГНОМЫ В ДЕЛЕ! 27,4

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28.04.2021 Автор: Никита Никитин, Семен Брожитов