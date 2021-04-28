Предпродажи уикенда: «Властелин колец» вновь лидирует, «Девятаев» опережает «Собибор»

Каждую среду мы выбираем ключевые новинки недели и сравниваем их предпродажи по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня рассмотрим военную драму ДЕВЯТАЕВ (SPPR), мультфильм УПС… ПРИПЛЫЛИ! (NKI) и третий фильм фэнтези-трилогии ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ. ПЕРЕВЫПУСК (UPI).
Отметим, что внезапное объявление о продленных выходных днях поставило потенциальную аудиторию кинотеатров в неопределенную ситуацию относительно способа проведения досуга. По крайней мере, уровни предпродаж новинок выглядят весьма низко. Можно предположить, что часть зрителей планируют сходить в кино в течение праздников и поэтому не стали покупать билеты заранее.
Продолжили падать показатели предпродаж перевыпуска культовой фэнтези-трилогии Питера Джексона ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ набрало в контрольной точке 3,9 млн, что на 45,8% меньше, чем неделю назад было у ДВУХ КРЕПОСТЕЙ, заработавших по итогам выходных 32,5 млн рублей.
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НАЗВАНИЕ ФИЛЬМА
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Уровень предпродаж
(млн рублей)
|ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: БРАТСТВО КОЛЬЦА. ПЕРЕВЫПУСК
|13,4
|ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ДВЕ КРЕПОСТИ. ПЕРЕВЫПУСК
|7,2
|ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ. ПЕРЕВЫПУСК
|3,9
Однако особенно показательны здесь предпродажи наиболее крупной из новинок. Военная драма ДЕВЯТАЕВ почти в два раза уступает предпродажам на второй уикенд экшну ГНЕВ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ, победившему на прошлой неделе. И при сопоставимой росписи проигрывает недавнему ЧЕРНОБЫЛЮ (1,1 млн рублей, стартовые сборы – 163,3 млн). Посмотрим, сможет ли ДЕВЯТАЕВ компенсировать разрыв за счет длинных праздников. Также стоит отметить, что предпродажи у фильма Тимура Бекмамбетова почти на 200 тысяч рублей превосходят аналогичный результат СОБИБОРА - еще одного военного фильма, выходившего на аналогичной дате несколько лет назад.
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НАЗВАНИЕ ФИЛЬМА
|
Уровень предпродаж
(млн рублей)
|ЧЕРНОБЫЛЬ
|1,1
|ДЕВЯТАЕВ
|0,708
|СОБИБОР
|0,55
Анимационный проект УПС... ПРИПЛЫЛИ! предварительно заработал 58,4 тыс. Это заметно больше показателей аналога ГНОМЫ В ДЕЛЕ! (27,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 7,1 млн), но в то же время отстает от данных недавнего мультсиквела ОТ ВИНТА 2 (76,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 7,5 млн)
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НАЗВАНИЕ ФИЛЬМА
|
Уровень предпродаж
(тыс рублей)
|ОТ ВИНТА 2
|76,6
|УПС... ПРИПЛЫЛИ!
|58,4
|ГНОМЫ В ДЕЛЕ!
|27,4
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28.04.2021 Автор: Никита Никитин, Семен Брожитов
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