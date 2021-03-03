Предпродажи уикенда: «Райя и последний дракон» убедительно лидирует

Каждую среду мы выбираем ключевые новинки недели и сравниваем их предпродажи по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим фильмы РАЙЯ И ПОСЛЕДНИЙ ДРАКОН (WDS), ПАРА ИЗ БУДУЩЕГО (CP), РАШН ЮГ (SPPR), ГУЛЯЙ, ВАСЯ! СВИДАНИЕ НА БАЛИ (NKI) и БЕЛЫЙ СНЕГ (CRP).
Отметим, что данные по предпродажам ЕАИС в этот раз предоставляет за пять дней − с 4 по 8 марта включительно. По этой причине в рамках обычного (четерехдневного) уикенда прямое сравнение показателей новинок с предпродажами референсов вновь является не вполне корректным. Для более подходящего сравнения мы взяли дополнительный показатель − предпродажи за первый день уикенда (левый столбец). Стоит отметить, что для некоторых проектов касса 8 марта может быть максимальной за пятидневку.
Предпродажи на первый день проката нового мультфильма Walt Disney Animation Studios РАЙЯ И ПОСЛЕДНИЙ ДРАКОН пока уступают аналогичному показателю лидера прошлого уикенда, фильма ТОМ И ДЖЕРРИ и находятся ближе к цифрам СЕМЕЙКИ КРУДС: НОВОСЕЛЬЕ. Однако динамика новинки по ходу уикенда должна быть бодрее, так что шансы в конце концов обогнать по сумме сборов стартовый результат полнометражной версии знаменитого бренда сохраняются.
|
НАЗВАНИЕ ФИЛЬМА
|
Предпродажи на первый день проката
(млн рублей)
|
Предпродажи на уикенд
(млн рублей)
|
ДУША
|
2,254
|
5,1
|
КОНЕК-ГОРБУНОК
|
2,040
|
6,871**
|
ТОМ И ДЖЕРРИ
|
1,238
|
2,55
|РАЙЯ И ПОСЛЕДНИЙ ДРАКОН
|0,866
|3,586*
|СЕМЕЙКА КРУДС: НОВОСЕЛЬЕ
|0,737
|2,07
Как и предполагалось, лучшие предпродажи среди новинок комедийного жанра принадлежат фильму ПАРА ИЗ БУДУЩЕГО. Пока на первый день проката билетов продано на 0,613 млн рублей. Это практически идентично результату ОБРАТНОЙ СВЯЗИ и хуже, чем было у картины РОДНЫЕ. Уступает пока новинка РОДНЫМ и по итогам всего пятидневного уикенда. И это при том, что у референса стартовый уикенд был четырехдневным.
Заметно хуже обстоят дела у фильма РАШН ЮГ. Здесь пока предпродажи на первый день находятся примерно на уровне картины LOVE, а за пятидневку немного опережают цифры ДНЯ ГОРОДА за классический четырехдневный уикенд. Аутсайдером в тройке российских комедий выглядит картина ГУЛЯЙ, ВАСЯ! СВИДАНИЕ НА БАЛИ. Ее предпродажи на первый день уступают фильмам СТЕНДАП ПОД ПРИКРЫТИЕМ и НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮДИ 2. В то же время предпродажи новинки на весь пятидневный уикенд значительно выше, чем были у референсов. Так что здесь, видимо, основные сборы придутся на праздничный и предпраздничные дни.
* пятидневный уикенд
|
НАЗВАНИЕ ФИЛЬМА
|
Предпродажи на первый день проката
(млн рублей)
|
Предпродажи на уикенд
(млн рублей)
|
РОДНЫЕ
|
1,069
|
2,597
|ПАРА ИЗ БУДУЩЕГО
|0,613
|2,54*
|
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
|
0,613
|
1,154
|ДЕНЬ ГОРОДА
|0,17
|0,338
|
РАШН ЮГ
|
0,124
|
0,411*
|
LOVE
|
0,117
|
0,632
|СТЕНДАП ПОД ПРИКРЫТИЕМ
|0,039
|0,09
|
НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮДИ 2
|
0,034
|
0,063
|ГУЛЯЙ, ВАСЯ! СВИДАНИЕ НА БАЛИ
|0,029
|0,204*
Неплохо для жанра спортивного байпика выглядит предстартовая касса фильма БЕЛЫЙ СНЕГ. Она опережает аналогичный параметр такого референса, как НА ОСТРИЕ. Впрочем, до предпродаж спортивного байопика СТРЕЛЬЦОВ здесь тоже далековато.
* пятидневный уикенд
|
НАЗВАНИЕ ФИЛЬМА
|
Предпродажи на первый день проката
(млн рублей)
|
Предпродажи на уикенд
(млн рублей)
|
СТРЕЛЬЦОВ
|
1,026
|
1,757
|
БЕЛЫЙ СНЕГ
|
0,224
|
0,509*
|
НА ОСТРИЕ
|
0,128
|
0,234
03.03.2021 Автор: Семен Брожитов