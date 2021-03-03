Предпродажи уикенда: «Райя и последний дракон» убедительно лидирует

Каждую среду мы выбираем ключевые новинки недели и сравниваем их предпродажи по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим фильмы РАЙЯ И ПОСЛЕДНИЙ ДРАКОН (WDS), ПАРА ИЗ БУДУЩЕГО (CP), РАШН ЮГ (SPPR), ГУЛЯЙ, ВАСЯ! СВИДАНИЕ НА БАЛИ (NKI) и БЕЛЫЙ СНЕГ (CRP).

Отметим, что данные по предпродажам ЕАИС в этот раз предоставляет за пять дней − с 4 по 8 марта включительно. По этой причине в рамках обычного (четерехдневного) уикенда прямое сравнение показателей новинок с предпродажами референсов вновь является не вполне корректным. Для более подходящего сравнения мы взяли дополнительный показатель − предпродажи за первый день уикенда (левый столбец). Стоит отметить, что для некоторых проектов касса 8 марта может быть максимальной за пятидневку.

Предпродажи на первый день проката нового мультфильма Walt Disney Animation Studios РАЙЯ И ПОСЛЕДНИЙ ДРАКОН пока уступают аналогичному показателю лидера прошлого уикенда, фильма ТОМ И ДЖЕРРИ и находятся ближе к цифрам СЕМЕЙКИ КРУДС: НОВОСЕЛЬЕ. Однако динамика новинки по ходу уикенда должна быть бодрее, так что шансы в конце концов обогнать по сумме сборов стартовый результат полнометражной версии знаменитого бренда сохраняются.

* пятидневный уикенд

**шестидневный уикенд

НАЗВАНИЕ ФИЛЬМА Предпродажи на первый день проката (млн рублей) Предпродажи на уикенд (млн рублей) ДУША 2,254 5,1 КОНЕК-ГОРБУНОК 2,040 6,871** ТОМ И ДЖЕРРИ 1,238 2,55 РАЙЯ И ПОСЛЕДНИЙ ДРАКОН 0,866 3,586* СЕМЕЙКА КРУДС: НОВОСЕЛЬЕ 0,737 2,07

Как и предполагалось, лучшие предпродажи среди новинок комедийного жанра принадлежат фильму ПАРА ИЗ БУДУЩЕГО. Пока на первый день проката билетов продано на 0,613 млн рублей. Это практически идентично результату ОБРАТНОЙ СВЯЗИ и хуже, чем было у картины РОДНЫЕ. Уступает пока новинка РОДНЫМ и по итогам всего пятидневного уикенда. И это при том, что у референса стартовый уикенд был четырехдневным.

Заметно хуже обстоят дела у фильма РАШН ЮГ. Здесь пока предпродажи на первый день находятся примерно на уровне картины LOVE, а за пятидневку немного опережают цифры ДНЯ ГОРОДА за классический четырехдневный уикенд. Аутсайдером в тройке российских комедий выглядит картина ГУЛЯЙ, ВАСЯ! СВИДАНИЕ НА БАЛИ. Ее предпродажи на первый день уступают фильмам СТЕНДАП ПОД ПРИКРЫТИЕМ и НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮДИ 2. В то же время предпродажи новинки на весь пятидневный уикенд значительно выше, чем были у референсов. Так что здесь, видимо, основные сборы придутся на праздничный и предпраздничные дни.

* пятидневный уикенд

НАЗВАНИЕ ФИЛЬМА Предпродажи на первый день проката (млн рублей) Предпродажи на уикенд (млн рублей) РОДНЫЕ 1,069 2,597 ПАРА ИЗ БУДУЩЕГО 0,613 2,54* ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 0,613 1,154 ДЕНЬ ГОРОДА 0,17 0,338 РАШН ЮГ 0,124 0,411* LOVE 0,117 0,632 СТЕНДАП ПОД ПРИКРЫТИЕМ 0,039 0,09 НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮДИ 2 0,034 0,063 ГУЛЯЙ, ВАСЯ! СВИДАНИЕ НА БАЛИ 0,029 0,204*

Неплохо для жанра спортивного байпика выглядит предстартовая касса фильма БЕЛЫЙ СНЕГ. Она опережает аналогичный параметр такого референса, как НА ОСТРИЕ. Впрочем, до предпродаж спортивного байопика СТРЕЛЬЦОВ здесь тоже далековато.

* пятидневный уикенд

НАЗВАНИЕ ФИЛЬМА Предпродажи на первый день проката (млн рублей) Предпродажи на уикенд (млн рублей) СТРЕЛЬЦОВ 1,026 1,757 БЕЛЫЙ СНЕГ 0,224 0,509* НА ОСТРИЕ 0,128 0,234

03.03.2021 Автор: Семен Брожитов