Аналитика


Предпродажи уикенда: «Райя и последний дракон» убедительно лидирует

Сравниваем предстартовые показатели ключевых новинок с их референсами

Каждую среду мы выбираем ключевые новинки недели и сравниваем их предпродажи по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим фильмы РАЙЯ  И ПОСЛЕДНИЙ ДРАКОН (WDS), ПАРА ИЗ БУДУЩЕГО (CP), РАШН ЮГ (SPPR), ГУЛЯЙ, ВАСЯ! СВИДАНИЕ НА БАЛИ (NKI) и БЕЛЫЙ СНЕГ (CRP).

Отметим, что данные по предпродажам ЕАИС в этот раз предоставляет за пять дней − с 4 по 8 марта включительно. По этой причине в рамках обычного (четерехдневного) уикенда прямое сравнение показателей новинок с предпродажами референсов вновь является не вполне корректным. Для более подходящего сравнения мы взяли дополнительный показатель − предпродажи за первый день уикенда (левый столбец). Стоит отметить, что для некоторых проектов касса 8 марта может быть максимальной за пятидневку.

Предпродажи на первый день проката нового мультфильма Walt Disney Animation Studios РАЙЯ И ПОСЛЕДНИЙ ДРАКОН пока уступают аналогичному показателю лидера прошлого уикенда, фильма ТОМ И ДЖЕРРИ и находятся ближе к цифрам СЕМЕЙКИ КРУДС: НОВОСЕЛЬЕ. Однако динамика новинки по ходу уикенда должна быть бодрее, так что шансы в конце концов обогнать по сумме сборов стартовый результат полнометражной версии знаменитого бренда сохраняются.

* пятидневный уикенд
**шестидневный уикенд
       НАЗВАНИЕ ФИЛЬМА    
Предпродажи на первый день проката
(млн рублей)
Предпродажи на уикенд
(млн рублей)
ДУША
2,254
5,1
КОНЕК-ГОРБУНОК
2,040
6,871**
ТОМ И ДЖЕРРИ
1,238
2,55
РАЙЯ И ПОСЛЕДНИЙ ДРАКОН 0,866 3,586*
СЕМЕЙКА КРУДС: НОВОСЕЛЬЕ 0,737 2,07
 

Как и предполагалось, лучшие предпродажи среди новинок комедийного жанра принадлежат фильму ПАРА ИЗ БУДУЩЕГО. Пока на первый день проката билетов продано на 0,613 млн рублей. Это практически идентично результату ОБРАТНОЙ СВЯЗИ и хуже, чем было у картины РОДНЫЕ. Уступает пока новинка РОДНЫМ и по итогам всего пятидневного уикенда. И это при том, что у референса стартовый уикенд был четырехдневным.

Заметно хуже обстоят дела у фильма РАШН ЮГ. Здесь пока предпродажи на первый день находятся примерно на уровне картины LOVE, а за пятидневку немного опережают цифры ДНЯ ГОРОДА за классический четырехдневный уикенд. Аутсайдером в тройке российских комедий выглядит картина ГУЛЯЙ, ВАСЯ! СВИДАНИЕ НА БАЛИ. Ее предпродажи на первый день уступают фильмам СТЕНДАП ПОД ПРИКРЫТИЕМ и НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮДИ 2. В то же время предпродажи новинки на весь пятидневный уикенд значительно выше, чем были у референсов. Так что здесь, видимо, основные сборы придутся на праздничный и предпраздничные дни.

* пятидневный уикенд

       НАЗВАНИЕ ФИЛЬМА    
Предпродажи на первый день проката
(млн рублей)
Предпродажи на уикенд
(млн рублей)
РОДНЫЕ
1,069
2,597
ПАРА ИЗ БУДУЩЕГО 0,613 2,54*
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
0,613
1,154
ДЕНЬ ГОРОДА 0,17 0,338
РАШН ЮГ
0,124
0,411*
LOVE
0,117
0,632
СТЕНДАП ПОД ПРИКРЫТИЕМ 0,039 0,09
НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮДИ 2
0,034
0,063
ГУЛЯЙ, ВАСЯ! СВИДАНИЕ НА БАЛИ 0,029 0,204*
 

Неплохо для жанра спортивного байпика выглядит предстартовая касса фильма БЕЛЫЙ СНЕГ. Она опережает аналогичный параметр такого референса, как НА ОСТРИЕ. Впрочем, до предпродаж спортивного байопика СТРЕЛЬЦОВ здесь тоже далековато.

* пятидневный уикенд

       НАЗВАНИЕ ФИЛЬМА    
Предпродажи на первый день проката
(млн рублей)
Предпродажи на уикенд
(млн рублей)
СТРЕЛЬЦОВ
1,026
1,757
БЕЛЫЙ СНЕГ
0,224
0,509*
НА ОСТРИЕ
0,128
0,234

03.03.2021 Автор: Семен Брожитов

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