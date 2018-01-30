Обзор новинок проката на уикенде 1–4 февраля

Две недели назад СКИФУ не удалось оказать серьезную поддержку ДВИЖЕНИЮ ВВЕРХ. Но в предстоящий уикенд шансы усилить позиции отечественной киноиндустрии повысятся с выходом картины СЕЛФИ (WDSSPR). Стильная урбанистическая картинка, звезда в главной роли и имя автора литературного первоисточника автоматически формируют от новинки ассоциации с фильмом ДУХLESS. К тому же у проекта масштабная маркетинговая кампания. К числу негативных факторов, наверное, можно отнести то, что аудитория картины все-таки сильно смещена в сторону жителей крупных городов. А в этой среде недавно были отмечены довольно громкие демарши, связанные с сериалом «Спящие», сценарий к которому также написал Сергей Минаев.

Артур ЧАЧЕЛОВ, шеф-редактор kinometro.ru: «Это хорошо сделанное русское кино, прокачанное до уровня события звездными именами его создателей. Выбор Константина Хабенского на главную роль неслучаен: он должен привлечь к фильму его целевую аудиторию – взрослого и думающего зрителя, который способен рассмотреть в проекте смыслы, заложенные его автором, а также оценить привлекательность антуража. Но вот подавляющему большинству молодежи это кино скорее всего покажется слишком мудреным и неторопливым».

Также на аудиторию крупных городов преимущественно будут работать и зарубежные новинки недели. Новая работа Александра Пэйна КОРОЧЕ (CPP) может похвастаться участием Мэтта Дэймона и внушительным бюджетом. Но вместе с тем в сюжете картины наряду с комическими и фантастическим элементами явным образом прослеживается социальная тематика, что зачастую настораживает отечественную публику.

Семь номинаций на «Оскар» и во многом хулиганский трейлер фильма ТРИ БИЛБОРДА НА ГРАНИЦЕ ЭББИНГА, МИССУРИ (FOX), смонтированный в стилистике братьев Коэн, может привлечь внимание как избирательной публики, так и ценителей хулиганских комедий. Ни те, ни другие не обмануться в своих ожиданиях.

Семен БРОЖИТОВ, аналитик: «Фильм получился в определенной степени уникальным. Трудно вспомнить другую картину, столь же ярко и полноценно наполненную эмоциями. Причем эмоциями подчас противоположными. В проекте соседствуют сцены, в одной из которых зрители будут плакать, а в другой – смеяться. При этом переходы между ними выполнены абсолютно естественно. Финал же картины вышел даже оптимистическим. Но не в части развития сюжета, а в части трансформации персонажей».

Три номинации на «Оскар» и у биографической драмеди ТОНЯ ПРОТИВ ВСЕХ (CPF), а кроме того в проекте фигурирует популярная сейчас Марго Робби.

Мария ПОЗИНА, автор: «В целом кино получилось достаточно занимательным и оригинальным, но, наверное, рассчитанным в основном на американскую аудиторию, для которой имя фигуристки Тони Хардинг означает гораздо больше, чем для российской. В отрыве от контекста фильм скорее придется по вкусу любителям жанра – специфический юмор, много насилия, ругани и маргинальных личностей. Один из основных плюсов – прекрасная игра как Марго Робби, так и всего актерского состава».

Семейной аудитории будут предложены фильмы ПЛЮШЕВЫЙ МОНСТР (NKI) и 68-й выпуск МУЛЬТА В КИНО (MVK). Два фильма уикенда в значительной степени нацелены на женскую аудиторию. Это драма ЭЙФОРИЯ (EXP) с участием Алисии Викандер и Евы Грин, а также драмеди КОЕ-ЧТО НА ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ (PRD) с Шэрон Стоун и Фамке Янссен.

30.01.2018 Автор: Семен Брожитов