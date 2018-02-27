Аналитика


Обзор новинок проката на уикенде 1–4 марта

Магическое ограбление, любовь за деньги, жизнь известного писателя, спортивный дух и многое другое

Главным релизом предстоящего уикенда должен был стать исторический экшн АЛЬФА, но незадолго до старта прокатчик перенес его выход на осень. В результате в графике премьер образовалась определенная брешь, которая позволит более эффективно отработать холдоверам. Но вот с точки зрения новинок неделя выглядит уже не столь впечатляюще.

Большое количество релизов представят отечественные производители. На молодежную аудиторию будет рассчитывать криминально-фантастический триллер ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬНОСТИ (CRP), сочетающий концепт ИЛЛЮЗИИ ОБМАНА и паранормальные способности героев. В фильме снимались Милош Бикович, чья известность после ЛЬДА в нашей стране заметно выросла, и Антонио Бандерас. А маркетинг проекта характеризуется клиповой стилистикой и яркой картинкой.

На женскую аудиторию будет нацелена картина с провокационным названием КУПИ МЕНЯ (CP). Здесь прослеживаются урбанистические мотивы фильма ДУХLESS, хотя сама история выглядит более драматичной. Но главным сдерживающим фактором в данном случае может оказаться даже не это, а продолжающийся успешный прокат ЛЬДА. Впрочем, через неделю страна будет отмечать 8 марта, когда любое «женское» кино особо востребовано.

Избирательной публике крупных городов будут предложены сразу два фильма. Во-первых, это  картина Алексея Германа мл. ДОВЛАТОВ (WDSSPR), премьера которой с успехом состоялась на недавно завершившемся кинофестивале в Берлине, где проект удостоился ряда наград. Дополнительный ажиотаж может придать тот факт, что показы запланированы только в течение четырех дней. Также публика сможет посмотреть новую работу Вима Вендерса ПОГРУЖЕНИЕ (PRD) с участием Джеймса МакЭвоя и Алисии Викандер. 

Еще одним отечественным фильмом станет спортивная драма СО ДНА ВЕРШИНЫ (CP) с Владимиром Вдовиченковым. У проекта заметная телевизионная реклама, но картин данного жанра сейчас на экранах уж слишком много. 

Кроме того, зрители смогут посмотреть анимационные проекты из Японии – МЭРИ И ВЕДЬМИН ЦВЕТОК (MVK), из Норвегии – ПОДНЯТЬ ЯКОРЯ! (RR) и России – 70-й выпуск МУЛЬТА В КИНО (MVK), а также документальную картину ДРИС ВАН НОТЕН (PNR). 

27.02.2018 Автор: Артур Чачелов

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