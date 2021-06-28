Обзор новинок проката на уикенде 1–4 июля 2021 года

Первый уикенд июля вряд ли принесет отечественному кинопрокату облегчение. Перечень новинок недели также не слишком способствует привлечению аудитории в кинотеатры в дополнение к усиливающимся противоковидным мерам и жаре.

Сразу четыре картины будут нацелены на молодежный сегмент зрителей. Слэшер СУДНАЯ НОЧЬ НАВСЕГДА (UPI) станет уже пятым фильмом франшизы. Предыдущая часть серии показала наиболее высокие сборы, но новинка не представляет чего-то нового, способного еще больше расширить аудиторию. Фантастический триллер БЕГУЩАЯ В ЛАБИРИНТЕ (CPF) названием пытается создать ассоциации с известной антиутопией БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ, а сюжетом напоминает культовый КУБ. В свою очередь комедийный хоррор ОБОРОТНИ ВНУТРИ (CP) снят по известной в мире VR-игре компании Ubisoft, но оценить степень ее популярности в нашей стране довольно сложно, а в отрыве от нее проекты, сочетающие элементы фильмов ужасов и комедии, традиционно непросто продать. А фантастический хоррор КОШМАРЫ (KNLG) получил хорошие отзывы на жанровых конвентах, но для аудитории мейнстрима может выглядеть излишне экстравагантно.

Также аудитории будут предложены комедии САМАЯ БЕЗУМНАЯ СВАДЬБА (NKI) и НАЧАТЬ С НУЛЯ (PLK), драма СТРАСТЬ, ЛЮБОВЬ И СТВОЛЫ (PRD), мультфильм ОГРИКИ (PNR), семейное фэнтези ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА (WP), мелодрама ДЖЕТЛАГ (BN), триллер КРАСНАЯ РЕКА (SBF), биографическая драма СУДЬБА ДИВЕРСАНТА (CS) и повторный выпуск драмеди АМЕЛИ (PNR).

28.06.2021 Автор: Семен Брожитов