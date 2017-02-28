Обзор новинок проката на уикенде 2–5 марта

Предстоящий уикенд вновь обещает кинотеатрам хорошую выручку. Суммарные сборы за четыре дня только двух главных новинок – мультфильма ЗВЕРОПОЙ (UPI) и кинокомикса ЛОГАН: РОСОМАХА (FOX) – способны превысить отметку в 600 млн рублей. Однако пришли картины к дате российского релиза разными путями. ЗВЕРОПОЙ находится в мировом прокате уже более двух месяцев, заработав за это время $550 млн и выйдя практически на всех значимых рынках. На текущий момент в международном прокате по динамике сборов он в среднем на 28% отстает от ТАЙНОЙ ЖИЗНИ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ и 13% уступает ЗВЕРОПОЛИСУ, ассоциации с которым сразу же возникают, глядя на локализованное название новинки.

По своему концепту ЗВЕРОПОЙ схож с двумя анимационными триумфаторами прошлого года и рассказывает об очеловеченном и наполненном юмором мире животных, что, судя по результатам, сейчас наиболее востребовано семейной аудиторией. В плюс картине играет и тот факт, что вышедшие после новогодних праздников мультфильмы БАЛЕРИНА и ЛЕГО ФИЛЬМ: БЭТМЕН работали на не такой широкий зрительский сегмент. Новинка же способна охватить практически весь мейнстрим и на это у нее будет две недели до выхода КРАСАВИЦЫ И ЧУДОВИЩА, три недели до премьеры следующего крупного анимационного проекта БОСС-МОЛОКОСОС, а затем еще и период весенних школьных каникул. Так что проект способен не только удачно стартовать, но и хорошо отработать в длину.

Саша ПЛЮЩ, заместитель главного редактора БК: «Подвигов ЗВЕРОПОЛИСА или ТАЙНОЙ ЖИЗНИ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ от ЗВЕРОПОЯ, пожалуй, ждать не стоит, но и сомневаться в его способностях не приходится. Это крепкий голливудский анимационный продукт с большим количеством юмора и симпатичными зверями в главных ролях – что еще нужно зрителям с детьми?».

В свою очередь, ЛОГАН: РОСОМАХА стартует в России в один уикенд с большинством международных территорий. До этого у проекта был только показ на Берлинском кинофестивале, после которого картину назвали новым словом в кинокомиксах. По уровню драматизма ее сравнивают с ТЕМНЫМ РЫЦАРЕМ, а по степени жестокости она значительно превосходит работу Кристофера Нолана. К тому же проект может нести и ностальгические черты, поскольку считается, что это будет последняя работа Хью Джекмана в роли Росомахи и Патрика Стюарта – во вселенной ЛЮДИ ИКС. РОСОМАХА: БЕССМЕРТНЫЙ стартовал в России с 329,1 млн рублей. И даже если новинка на старте возьмет чуть меньше (ее уровни ожидания немного отстают от предшественника), то эту разницу она способна с лихвой компенсировать в процессе проката. Но не исключен и вариант, что ЛОГАН включится в работу на полную мощность сразу.

В таких условиях в непростой ситуации оказывается авантюрная картина с Мэттью Макконахи ЗОЛОТО (CP), рассчитанная на публику крупных городов. Впрочем, голливудская звезда в необычной роли вполне способна привлечь внимание женской части публики. На нее же будут работать триллер ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ (CPF) и российско-итальянская романтическая комедия ЛЮБОВЬ ПРЕТ-А-ПОРТЕ (PRD).

Также из режима превью в широкий прокат выйдет экшн АВТОБАН (MD), а в ограниченный выйдут мелодрама SEX DOLL (RWV), комедия СЧАСТЬЕ БЫТЬ ОДНОЙ (PLK), документальный фильм ЛОБАНОВСКИЙ НАВСЕГДА (RF) и 48-й выпуск МУЛЬТА В КИНО (MVK).

28.02.2017 Автор: Семен Брожитов