Обзор новинок проката на уикенде 3–6 мая

Спустя неделю после большинства международных рынков в России также начнется сезон блокбастеров. Его открытие обещает быть мощным. Кинокомикс МСТИТЕЛИ: ВОЙНА БЕСКОНЕЧНОСТИ (WDSSPR) подводит итог десятилетия триумфального шествия Marvel, а также знаменует собой начало нового этапа в развитии киновселенной. Этапа объединения отдельных ее ветвей. В ВОЙНЕ БЕСКОНЕЧНОСТИ «Мстители» бок о бок будут сражаться со «Стражами галактики».

На многих иностранных территориях старт картины ознаменовался кассовыми рекордами. Не исключено, что не обойдется без них и у нас. Пока самым успешным первым днем среди супергеройских фильмов может похвастаться ОТРЯД САМОУБИЙЦ, в активе которого было 254 млн рублей. Среди проектов кинематографической вселенной Marvel, стартовавших в рабочий день, рекорд принадлежит фильму ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: ПРОТИВОСТОЯНИЕ и составляет $154,6 млн.

В свою очередь, рекорд первого уикенда среди супергеройских проектов принадлежит ДЭДПУЛУ – 882,2 млн рублей, а среди фильмов от Marvel Studios – МСТИТЕЛЯМ: ЭРА АЛЬТРОНА – 741,3 млн рублей, у которых еще были превью-показы, принесшие 34,6 млн рублей. Во многом благодаря масштабнейшему маркетингу и отличным трейлерам киноманский хайп у новинки огромен. В то же время ее сетевой уровень ожидания почти на треть уступает ЭРЕ АЛЬТРОНА и находится примерно на параметрах прошлогодних СТРАЖЕЙ ГАЛАКТИКИ: ЧАСТЬ 2.

Другим значимым релизом недели станет выход отечественной военной драмы СОБИБОР (CRP), являющейся актерской и режиссерской работой Константина Хабенского. В центре сюжета фильма находится судьба лейтенанта Красной Армии Александра Печерского. Премьерный показ фильма состоялся в Ростове-на-Дону, где живут родственники героя. Такое уважительное отношение авторов к участникам описываемых событий обычно высоко ценится отечественной публикой. Достаточно высокий к картине и общественный интерес, однако ее маркетинговая кампания началась совсем недавно и не выглядела масштабно и акцентировано.

Артур ЧАЧЕЛОВ, шеф-редактор kinometro.ru: «Непростой релиз – фильм, который сильно выделяется на привычном майском параде развлекательного и патриотического кино. И то, что картину не стали продавать как очередной большой блокбастер о войне – очень верное и честное по отношению к будущему зрителю решение. При этом активное промо и удачный трейлер все равно смогут привести в залы достаточно много людей».

Многочисленные выходные дни побуждают прокатчиков выпускать все новые и новые семейный фильмы. Таковым в предстоящий уикенд станет мультфильм ПАПА-МАМА ГУСЬ (FOX). Это независимая анимация, но выполненная на достаточно высоком техническом уровне. Другой мультипликационный проект – ОСТРОВ СОБАК (FOX), несмотря на свою визуальную стилистику, в большей степени нацелен на избирательную публику крупных городов, любящую творчество его создателя – Уэса Андерсона.

Кроме того, зрители смогут посмотреть французскую картину СТАРОЕ РУЖЬЕ (CPRG) с Филиппом Нуаре и Роми Шнайдер.

02.05.2018 Автор: Семен Брожитов