Обзор новинок проката на уикенде 3–6 июня 2021 года

После не самого радужного в кассовом выражении последнего уикенда мая российский кинопрокат постараются взбодрить сразу две крупные голливудские новинки: КРУЭЛЛА (WDS) и ТИХОЕ МЕСТО 2 (CPP). От любой картины студии Walt Disney аудитория ожидает доброго и семейного кино. КРУЭЛЛА же не вполне вписывается в этот стереотип. Возрастной рейтинг новинки 12+, да и сама ее визуальная стилистика является пусть и очень эстетской, но мрачноватой. С другой стороны, российские зрители уже привыкли к новому голливудскому тренду, когда главными героями фильмов становятся отрицательные персонажи.

Дмитрий НЕКРАСОВ, автор БК: «КРУЭЛЛА производит неоднозначное впечатление. После просмотра вопрос о том, кто является целевой аудиторией фильма, остается висеть в воздухе. Поскольку детям картина покажется слишком мрачной и неинтересной, а взрослые сочтут ее чересчур наивной и поверхностной. Чего у проекта не отнять, так это визуальной и музыкальной насыщенности – авторам удалось убедительно передать атмосферу Англии 60–70-х годов через культовые песни (их здесь очень много) и роскошные костюмы. Но опять же, более доступным для широкой аудитории это фильм не делает».

В свою очередь сиквел хоррор-хита 2018 года ТИХОЕ МЕСТО 2 расширяет свою вселенную и надеется расширить аудиторию. Новинка выглядит уже не просто небольшим жанровым проектом с оригинальным концептом, но достаточно серьезной постапокалиптической историей про монстров.

Дмитрий НЕКРАСОВ, автор БК: «В каком-то смысле продолжение оказалось даже лучше первой части. Во всяком случае, экшна и масштаба здесь больше, напряжение не спадает ни на минуту, а появление новых персонажей явно идет на пользу драматургии. Как говорил Хичкок, фильм должен начинаться с землетрясения, а потом напряжение должно нарастать. ТИХОЕ МЕСТО 2 открывается захватывающей, мастерски снятой сценой вторжения инопланетных монстров на Землю. Но и в оставшиеся час десять минут хронометража скучно не будет ни на секунду».

Также аудитории будут предложены триллер ВЫБОР ФРЕДЕРИКА ФИТЦЕЛЛА (PRD), мультфильм 4 САПОГА И БУРСУК (MG), драмеди МЭЙНСТРИМ (AOF), комедия ИТАЛЬЯНСКИЕ КАНИКУЛЫ (PLK), драма КИНО ЗА 7 ДНЕЙ (KD), семейный проект СПАСТИ НЕЛЬЗЯ ОСТАВИТЬ (KNLG), а также документальная картина ПАПА (SMKT).

01.06.2021 Автор: Семен Брожитов