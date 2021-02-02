Обзор новинок проката на уикенде 4 − 7 февраля 2021 года

В предстоящий уикенд основную скрипку на рынке продолжит играть мультфильм ДУША, а главная коммерческая новинка недели, экшн с Лиамом Нисоном ЗАСТУПНИК (VLG) постарается побороться за попадание в топ-3. Остросюжетные работы с ирландской звездой уже, по сути, стали отдельным жанром кинематографа. Все знают, чего от них ждать, и те, кому предлагаемое актером зрелище по вкусу, обычно не остаются разочарованными. Осенью на российские экраны выходила другая работа с Нисоном – ЧЕСТНЫЙ ВОР, которая и может стать ориентиром для новинки.

Кроме того, в отечественный прокат выйдут сразу пять российских проектов. В четверг на экранах появятся мелодрама КТО-НИБУДЬ ВИДЕЛ МОЮ ДЕВЧОНКУ? (CP), а также комедии СТЕНДАП ПОД ПРИКРЫТИЕМ (MGS), ДВАЖДЫ ДВА (KD) и ПОНАЕХАЛИ (SMKT), а в субботу – драма СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР (SPPR).

Рая Башинская, автор БК: «Фильм КТО-НИБУДЬ ВИДЕЛ МОЮ ДЕВЧОНКУ? участвовал в основном конкурсе «Кинотавра» и стал самым скандальным проектом фестиваля. Часть критиков ушла с показа, часть источала на картину яд в своих заметках и колонках. Создатели неоднократно отмечали, что прежде всего стремились передать правду чувств, переживаний, накал страстей. Но именно этого в истории не хватает больше всего. Если в романе персонажи полны обаяния, их близость и описание творческой среды вокруг пары мгновенно увлекает, то в фильме историю не удалось выстроить драматургически. Сюжет распадается на отдельные сцены, герои лишены харизмы, и эмоционально подключиться к ним не удается. Богемный Петербург 90-х показан скупо, и приметы времени максимально сглажены, что также не добавляет картине обаяния».

Семен Брожитов, аналитик БК: «С одной стороны, у СТЕНДАПА ПОД ПРИКРЫТИЕМ понятный и даже в определенной степени красивый месседж о том, что противоположности притягиваются, и главное – не социальный статус, достаток или внешность, а чтобы человек был хороший. С другой − авторы подводят зрителя к этому посылу довольно витиеватым путем. Картина пытается одновременно работать на две совершенно разные целевые аудитории: молодежь крупных городов и регионального зрителя, поклонника «народных» комедий. И в ней есть эпизоды, которые способны повеселить и ту, и другую категорию зрителей. Но в то время, как одна часть публики будет смеяться, другая может находиться в некотором недоумении. Это как в новомодную электронную композицию вставить припев из песни Тимы Белорусских «Незабудка» (в фильме присутствует и то, и другое). У обеих композиций есть преданные поклонники, но слушать их одновременно несколько непривычно».

Непростая задача стоит перед двумя семейным новинкам уикенда: отечественной анимацией ОГОНЕК-ОГНИВО (MVK) и французской игровой картине ПОЛИ (PNR). Сейчас позиции мультфильма ДУША настолько сильны, что отвлечь его целевую аудиторию на что-то еще будет крайне непросто.

Также аудитория сможет посмотреть драмеди СНЕГА БОЛЬШЕ НЕ БУДЕТ (CPF), комедию ПАПАШИ (RR), мюзикл МЬЮЗИК (PRD), исторический боевик КРЫЛЬЯ УРАГАНА (KNLG) и экшн ДЕНЕЖНЫЙ САМОЛЕТ (UMS).

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02.02.2021 Автор: Семен Брожитов