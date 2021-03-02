Обзор новинок проката на уикенде 4 − 7 марта 2021 года

Предстоящий уикенд в отечественном прокате вновь будет длиннее обычного - благодаря тому, что 8 марта в этом году выпадает на понедельник. Это создает благоприятные условия для семейных релизов и российских комедий.

Несмотря на регулярный выход крупнобюджетных семейных проектов, все новинки до сих пор находили зрителя, изголодавшегося по такому контенту за время коронавирусных ограничений. Вот и новая голливудская анимация РАЙЯ И ПОСЛЕДНИЙ ДРАКОН (WDS) также имеет отличные шансы на успех. Маркетинговые материалы новинки демонстрируют микс МОАНЫ и франшизы КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА, что добавляет проекту определенной сюжетной узнаваемости.

И без того жесткая конкуренция в сегменте отечественных комедий в канун праздника 8 марта станет просто запредельной. На экраны выйдут сразу три крупные представители жанра. Наилучшие перспективы среди них имеет новый фильм с Сергеем Буруновым в главной роли ПАРА ИЗ БУДУЩЕГО (CP). Поклонники звезды уже готовы к активному посещению кинотеатров, это показали результаты его предыдущего фильма РОДНЫЕ. Новинка же выполнена в схожем ключе и также способна привлечь самую широкую аудиторию.

В свою очередь успех комедий ГУЛЯЙ, ВАСЯ! СВИДАНИЕ НА БАЛИ (NKI) и РАШН ЮГ (SPPR) не столь очевиден. Сценаристом фильма РАШН ЮГ является Жора Крыжовников, что уже само по себе может стать стимулом для отечественной киноходящей аудитории. Однако для «народного» фильма история выглядит слишком молодежной, а молодежная аудитория и российская комедия – это всегда очень тонкая химия.

Рая БАШИНСКАЯ, автор БК: «В трейлере прямо говорится, что это не сказка и не комедия – и в целом создатели не кривят душой... Хотя двигателем сюжета здесь заявлена любовь, романтики в фильме не много, зато достаточно южных приключений, комичных ситуаций, местных нравов, персонажей с яркими характерами. В картине есть удачные находки, но не обошлось и без недостатков. Можно предположить, что логика сюжета отчасти потерялась в вырезанном материале: значительной части сцен из трейлеров не оказалось в финальном монтаже. Даже если предположить, что Александр Петров показан для промо, не хватает эпизодов с участием студента (в частности, на колесе обозрения), жениха-полицейского и отцов в исполнении Александра Робака и Романа Мадянова. Одним словом, приключений за кадром осталось еще на один фильм».

Первая часть франшизы ГУЛЯЙ, ВАСЯ! четыре года назад стартовала в уикенд Дня святого Валентина, став для кинотеатров приятным фильмом-сюрпризом. Но тогда проект прокатывал мейджор. Сейчас же его выпуском занимается независимый дистрибьютор. Поэтому существует опасность, что картина отчасти повторит судьбу фильма НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮДИ 2 и найдет своего основного зрителя уже на цифровых платформах.

Артур ЧАЧЕЛОВ, шеф-редактор kinometro.ru: «Главные герои первого фильма в сиквеле появляются на пару минут. Поменялся и жанр: вместо лирического ромкома теперь это эксцентричная абсурдистская комедия, в которой авторы отрываются, как могут, а происходящее на экране время от времени проверяет на прочность законы логики и физики. Режиссер Роман Каримов перед показом картины журналистам предупредил, что был вынужден сократить хронометраж, и выразил опасения, что из-за этого лента может показаться сумбурной. Однако эти опасения постановщика оказались напрасными – история выглядит цельной, а по стилю и бешеной динамике фильм напоминает ставшие сейчас классическими французские комедии 90-х (МЕЖДУ АНГЕЛОМ И ДЕМОНОМ, ПРИШЕЛЬЦЫ). И самое главное – это и правда смешное кино».

Еще одной заметной отечественной новинкой уикенда может стать спортивный байопик БЕЛЫЙ СНЕГ (CRP), рассказывающий о жизни знаменитой лыжницы Елены Вяльбе. Старт фильма совпадет с проходящим в немецком Оберстдорфе чемпионатом мира по лыжным гонкам, а Елена Вяльбе сейчас является главой Федерации лыжных гонок России. Так что ее имя будет часто фигурировать в новостных сводках.

Рая БАШИНСКАЯ, автор БК: «Фильм пунктирно стремится охватить весь жизненный путь лыжницы до чемпионата мира в Норвегии. Лыжные гонки сняты зрелищно. В целом это крепкий спортивный байопик с простым и в то же время сентиментальным сюжетом. В обширном хронометраже фильма нашлось место подробному раскрытию допингового скандала, что вполне резонирует с современностью».

Поклонники жанрового кино смогут посмотреть хоррор РЕИНКАРНАЦИЯ. ПРИШЕСТВИЕ ДЬЯВОЛА (EXP), ценителям музыкальных проектов будет предложен фильм РОК-Н-РОЛЬЩИКИ (CPF), также зрители смогут увидеть приключенческую комедию ОТРЯД ТАГАНОК (SMKT), мелодраму ЛЮБОВНОЕ НАСТРОЕНИЕ (INK), триллер БЕГИ, ПРЯЧЬСЯ, БЕЙ (UMS), документальный фильм ОНА – ОКЕАН (SMKT) и сборник короткометражек ITALIAN BEST SHORTS 4: ИСТОРИИ НАШЕЙ ЖИЗНИ (PLK).

02.03.2021 Автор: Семен Брожитов