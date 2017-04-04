Обзор новинок проката на уикенде 6–9 апреля

Последний раз отечественная картина возглавляла национальный чарт в конце февраля. В предстоящую четырехдневку это приятное для индустрии событие вполне может повториться благодаря старту фильма ВРЕМЯ ПЕРВЫХ (BZV/FOX). Проект выполнен в очень модной сейчас космической тематике, поддержан масштабной и разнообразной маркетинговой кампанией, охватывающей все зрительские сегменты, его роспись выглядит весьма внушительно, а конкуренция на дате среди новинок довольно умеренная. Все это создает предпосылки для преодоления картиной на старте отметок еще одного проекта о космосе ГРАВИТАЦИЯ, а также фильма о значимом событии советской эпохи ЛЕГЕНДА №17.

Большое значение в результате ВРЕМЕНИ ПЕРВЫХ должно сыграть привлечение возрастной публики, что создаст дополнительные сложности двум другим новинкам уикенда: криминальной комедии УЙТИ КРАСИВО (CAO) и драме ПОСЛЕДСТВИЯ (LUX). Второй проект, помимо участия в нем Арнольда Шварценеггера, тематически выглядит ближе российскому зрителю, поскольку рассказывает историю нашего соотечественника Виталия Калоева. Но это же может послужить и препятствием, так как в любом случае основное внимание целевой аудитории картины будет привлечено к ВРЕМЕНИ ПЕРВЫХ. Поэтому в качестве основного кассового ориентира в данном случае может служить ЭКИПАЖ с Дензелом Вашингтоном.

В этом отношении у УЙТИ КРАСИВО чуть больше пространства для маневра в части привлечения молодежной аудитории, да и референсы для зрителей у него довольно очевидны – это ЗАБОЙНЫЙ РЕВАНШ и STARПЕРЦЫ.

Совсем на другого зрителя нацелена еще одна отечественная картина – подростковая антиутопия ТАНЦЫ НАСМЕРТЬ (NKI), объединяющая мотивы знаменитых ГОЛОДНЫХ ИГР или ДИВЕРГЕНТА и танцевальных проектов вроде ШАГА ВПЕРЕД. Главным преимуществом новинки является то, что ее целевая аудитория практически не пересекается с другими свежими релизами на дате.

Молодежной аудитории на дате старта будет предложен мистический хоррор БАЙБАЙМЭН (VLG), который неплохо прошел в Америке, а по своей концепции напоминает КЭНДИМЭНА, то есть является городской легендой. Поклонники европейского кино смогут посмотреть зажигательную франко-бельгийскую комедию ВОЗЬМИ МЕНЯ ШТУРМОМ (MVK), ставшую кассовым хитом у себя на родине. А избирательной публике крупных городов представится возможность отдать дань памяти недавно скончавшемуся Биллу Пэкстону и прийти на сеансы фильма с его участием ЖЕСТОКИЕ МЕЧТЫ (CF) либо посетить показы испанской драмеди с Пенелопой Крус КОРОЛЕВА ИСПАНИИ (PRD).

Также на экранах появятся отечественная анимация ЗЛЫДНИ (KND), документальная картина ШЕСТЬ МУЗЫКАНТОВ НА ФОНЕ ГОРОДА (RF) и сборник короткометражек 50-ый выпуск OSCAR SHORTS 2017. АНИМАЦИЯ (UTP).

04.04.2017 Автор: Семен Брожитов