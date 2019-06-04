Обзор новинок проката на уикенде 6−9 июня

Календарное лето в российском прокате начнется с кинокомикса ЛЮДИ ИКС: ТЕМНЫЙ ФЕНИКС (FOX). В новинке не будет возрастных участников, которых заменит уже засветившаяся в серии молодежь. И как минимум на уровне ожидания новинки это сказалось довольно негативно. По этому показателю ТЕМНЫЙ ФЕНИКС почти в два раза уступает АПОКАЛИПСИСУ. К тому же сейчас на рынке много блокбастеров, поэтому велика вероятность, что новой картине франшизы про мутантов не удастся преодолеть в нашей стране рубеж в 1 млрд рублей. В помощь фильму должен сработать отменный маркетинг, включающий и привоз в столицу звезд картины.

Очень интересно будет понаблюдать за судьбой в отечественном прокате музыкального байопика РОКЕТМЕН (СPP). Картина была с успехом показана в Каннах, а недавний триумф БОГЕМСКОЙ РАПСОДИИ подстегнул зрительский интерес к подобным работам. Новинка, конечно, выглядит более провокационной, а уровни ее ожидания заметно отстают от фильма про группу Queen. Но прокату может помочь хороший и даже немного скандальный «сарафан».

Также на зрителей среднего и старшего возраста постарается сработать новая работа классика фильмов-нуар Брайана Де Пальмы ДОМИНО (BZL) с участием Николая Костера-Вальдау и Гая Пирса. Примечательно, что прокатчиком картины выступит Bazelevs Distribution, заметно сокративший в последнее время число выпускаемых релизов.

Женской аудитории будут предложены триллер МЫ ВСЕГДА ЖИЛИ В ЗАМКЕ (PRGK) и романтический фильм ВИТА И ВИРДЖИНИЯ (CPF). На семейную аудиторию поработает мультфильм ЩЕНЯЧИЙ ПАТРУЛЬ И ВСПЫШ И ЧУДО-МАШИНКИ (PNR), а поклонникам фильмов ужасов придется выбирать между фолк-хоррором ОБИТЕЛЬ СТРАХА (NKI) и картиной ДИТЯ ТЬМЫ (KNLG).

Также зрители смогут посмотреть новую работу Дмитрия Астрахана ИГРА (CAE) и индийский фильм 22 ЯРДА (INDF).

Еще больше интересного в нашем официальном канале в Telegram

04.06.2019 Автор: Семен Брожитов