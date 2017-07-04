Аналитика


Обзор новинок проката на уикенде 6-9 июля

Супергерой-подросток, житие святых, офисный эксперимент и многое другое

Две недели подряд на отечественные экраны выходили новые части «снижающихся» франшиз. Но в предстоящий уикенд рынок вправе ожидать появления представителя растущего бренда ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ (WDSSPR). Прокатчик фильма удачно пристроил этого персонажа во вселенную Мстителей еще в прошлогоднем ПЕРВОМ МСТИТЕЛЕ: ПРОТИВОСТОЯНИЕ, да и в новинке его партнером станет Железный человек. Так что картина должна увеличить кассовые сборы относительно ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ.

Мультфильм СКАЗ О ПЕТРЕ И ФЕВРОНИИ (CRPR) целится в аудиторию НЕОБЫКНОВЕННОГО ПУТЕШЕСТВИЯ СЕРАФИМЫ. Впрочем, картина двухлетней давности стартовала в канун начала нового учебного года, и ее кассовые результаты отчасти формировались школьными походами в кинотеатры. Сейчас же каникулы и детский досуг планируется родителями. А многие из них только что ходили со своими чадами на ГАДКОГО Я 3.

Слэшер ЭКСПЕРИМЕНТ «ОФИС» (EXP) прежде всего примечателен именем сценариста и продюсера Джеймса Ганна, что определяет его киноманский характер. За пределами же этого сегмента кровавому и брутальному фильму найти своего зрителя будет непросто.

Также аудитории будут представлены триллер ИНСТИТУТ РОУЗВУД (KNLG) и драмеди ВО ВСЕМ ВИНОВАТ ЕНОТ (CPRG).

04.07.2017 Автор: Семен Брожитов

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