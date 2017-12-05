Обзор новинок проката на уикенде 7–10 декабря

Сборы отечественного проката после праздничного пика начала ноября снижаются уже четыре недели подряд. Продолжит этот тренд и предстоящий уикенд. Причем потенциал его фильмов такой, что по кассовым сборам предстоящая четырехдневка может оказаться самой скромной как минимум за последние два месяца.

Среди новых картин на широкую молодежную аудиторию мэйнстрима нацелена продюсерская работа Джейсона Блума СЧАСТЛИВОГО ДНЯ СМЕРТИ (UPI). По своему концепту проект объединяет слэшер типа КРИК и фантастическую историю о Дне сурка.

Мария ПОЗИНА, автор БК: «При просмотре ленты, помимо неизбитого сюжета, раскрывается еще одно ее достоинство – юмор, как черный, так и обычный. В целом картина вмещает в себя целый набор жанров – от молодежного хоррора, который периодически превращается в черную комедию, до психологической мелодрамы. Героиня пытается обнаружить, кто же ее день за днем убивает, параллельно борясь со своими внутренними страхами, связанными со смертью матери – и все это подано динамично и без излишней сентиментальности. Такой микс, а также отсутствие по-настоящему пугающих сцен, делает картину вполне смотрибельной для довольно широкой аудитории, не ограниченной лишь фанатами фильмов ужасов».

Отечественная мелодрама ЖГИ! (WDSSPR) рассчитана преимущественно на аудиторию франшизы МАМЫ или фильма БОЛЬШОЙ, то есть на женщин старше 30 лет, причем в значительной степени проживающих в регионах. Такую публику во внепразлничный сезон непросто вытащить в кинотеатры. Поэтому изначально релиз картины планировался на Новый Год! Но букеров смущала ее не совсем праздничная тематика. На новой дате такого дисбаланса уже не будет, а до старта фильма ЕЛКИ НОВЫЕ у проекта будут две недели.

Хулиганская комедия ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ МАМОЧКИ 2 (VLG) в Америке не смогла расширить свою аудиторию за счет привлечения возрастных женщин. Непросто ей придется и в России, где сверстницы Сьюзан Сарандон скорее пойдут на ЖГИ!, чем на историю про люто отрывающихся девиц. Позитивный же момент состоит в переезде на Новый год другой комедии – ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ. Так что по крайней мере от прямого жанрового конкурента на старте новинка будет избавлена.

Анна БАГРОВА, автор БК: «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ МАМОЧКИ 2 не обманывают ожиданий и оказываются качественной и симпатичной жанровой картиной. Невероятных твистов и чересчур глубоких мыслей в фильме, конечно, нет. Но дух праздника, вечная тема отцов и детей в женском исполнении и рабочие элементы голливудских комедий (смешные и почти всегда в меру пошлые ситуации, пафосное слоу-мо и динамичный саундтрек) позволят зрителям выйти из зала вполне удовлетворенными».

В свою очередь на мужскую аудиторию рассчитан криминальный экшн ЦЕПНОЙ ПЕС (FOX/MG). У него интересный актерский состав, включающий Джона Малковича, Эдриана Броуди и Антонио Бандераса, но чего-то супероригинального ролики картины не демонстрируют.

Ценители арт-мейнстрима смогут посмотреть картину ЗА ПРОПАСТЬЮ ВО РЖИ (EXP), рассказывающую об истории создания известнейшего произведения Джерома Сэлинджера. История новинки разворачивается в писательской среде, что может навеять аналогии с фильмом ГЕНИЙ.

Мария ПОЗИНА, автор БК: «Вдумчивое, красивое кино, отображающее не только частную историю главного героя, но и целую эпоху. Превосходные актерские работы, безупречно стильный визуальный ряд, богатый материал – насыщенная жизнь Сэлинджера и его бесконечные метания в поисках самого себя. Одним словом, идеальный вариант для любителей исторических и биографических мелодрам».

Также публике будут предложены мелодрама ВИЖУ ЛИШЬ ТЕБЯ (CPRG), биографическая драмеди БИТВА ПОЛОВ (FOX/COOL), драма КОСТЕР НА ВЕТРУ (CARO), немецкая криминальная комедия ЧЕТВЕРО ПРОТИВ БАНКА (RR), драмеди ПО ТУ СТОРОНУ НАДЕЖДЫ (RUR), норвежское фэнтези ЭСПЕН В КОРОЛЕВСТВЕ ТРОЛЛЕЙ (CPF), комедия ЧЕГО ХОЧЕТ ДЖУЛЬЕТТА (PVZGL), документальный фильм ГОГИТА. НОВАЯ ЖИЗНЬ (MSC) и 64-й выпуск МУЛЬТА В КИНО (MVK).

05.12.2017 Автор: Семен Брожитов