Обзор новинок проката на уикенде 8 − 11 апреля 2021 года

На прошлой неделе попытка перехватить у Голливуда лидерство в национальном прокате оказалась не удачной. А на этой на российские экраны уже выходит новый американский проект, способный сменить ГОДЗИЛЛУ ПРОТИВ КОНГА на первом месте − экранизация компьютерной игры МОРТАЛ КОМБАТ (UPI). У картины внушительное число поклонников среди фанатской аудитории и ностальгирующей публики, но как и в случае с МАЙОРОМ ГРОМОМ: ЧУМНОЙ ДОКТОР открытым остается вопрос относительно заинтересованности рядового зрителя. В любом случае, первый день проката фильма должен быть весьма успешным.

После некоторого перерыва новое предложение получит семейная аудитория − мультфильм 100% ВОЛК (NKI). У новинки хорошая для независимого проекта анимация, а в его озвучке принимали участие отечественные звезды. Да и накал конкуренции в этом сегменте на рынке заметно угас.

Поклонники отечественных комедий смогут посмотреть фильм БУДЬ МОИМ КИРИЛЛОМ (CRP). На интеллектуальную публику крупных городов будут нацелены сразу два новых проекта: драма Вадима Перельмана УРОКИ ФАРСИ (BN) и номинант на премию «Оскар» МИНАРИ (EXP). Впрочем, несмотря на отличные отзывы прессы, у обоих проектов на нашем рынке в коммерческом плане есть слабые стороны.

Пара релизов будет предложена ценителям жанрового кино. Это хорроры КИНОТЕАТР КОШМАРОВ (MG) и ЗАПОВЕДЬ ЗЛА (RWV). Кроме того, зрители смогут увидеть драму ЗОЖ (CPF), триллер ПРЕПОД. ИСТОРИЯ ГАЛАТЕИ (TNL), а также два документальных фильма: 24 СНЕГА (CNDOC) и КНИГА МОРЯ (SMKT).

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06.04.2021 Автор: Семен Брожитов