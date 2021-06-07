Обзор новинок проката на уикенде 10–13 июня 2021 года

В предстоящий праздничный, а потому продленный уикенд Дня России в отечественный кинопрокат выйдут несколько жанровых проектов, нацеленных на отдельные зрительские сегменты, но универсального блокбастера среди них явно не наблюдается.

Наибольшее зрительское внимание должен привлечь очередной студийный франшизный хоррор ЗАКЛЯТИЕ 3: ПО ВОЛЕ ДЬЯВОЛА (UPI). После череды разного рода ЗАКЛЯТИЙ И ПРОКЛЯТИЙ это наконец то самое ЗАКЛЯТИЕ. Однако, опять же, на сей раз в режиссерском кресле новинки не идеолог серии Джеймс Ван, а его протеже Майкл Чавес, американский релиз фильма состоялся неделю назад одновременно в кинотеатрах и на VoD, а следовательно, пиратская копия картины в хорошем качестве уже доступна особо страждущим, да и позитивный «сарафан» ТИХОГО МЕСТА 2 не испарится в одночасье и способен привлекать зрителей в кинотеатры еще некоторое время. Все это может помешать новинке улучшить стартовый показатель предшественника, составляющий 113,7 млн рублей.

Главной отечественной новинкой на дате постарается стать военный экшн КРАСНЫЙ ПРИЗРАК (CRP). Прокатчик продает фильм как стильный перфоманс в духе Квентина Тарантино, но это способно дать самые разнонаправленные результаты. Т-34, продававшийся как ФОРСАЖ на танках, стал полноценным блокбастером, а ТАНКИ, продвигавшиеся чуть ли не как супергеройское кино, не блеснули.

Криминальный экшн ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ДЖЕНТЛЬМЕНСКИ (EXP) выглядит как инди-версия проектов франшизы ФОРСАЖ. Маркетинг новинки акцентирует внимание на ее звездных участниках в лице Пирса Броснана и Тима Рота, а название старается вызвать определенные ассоциации с ДЖЕНТЛЬМЕНАМИ Гая Ричи.

Дмитрий Некрасов, автор БК: «Фильм получился хоть и глупым, но довольно обаятельным и зрелищным, а главное – смешным. Несмотря на то, что сюжет напоминает дурной анекдот, а некоторые поступки персонажей вызывают множество вопросов об их логике, выглядит это все бодро и увлекательно. Учитывая очень компактный хронометраж, заскучать во время просмотра не успеваешь».

Создатели знаменитой франшизы НА ИГЛЕ Дэнни Бойл и Ирвин Уэлш представят на суд российских зрителей свою новую совместную работу, биографическое драмеди КУЛЬТОВЫЕ ТУСОВЩИКИ (PIFD), рассказывающее историю одного из самых известных и скандальных музыкальных продюсеров мира Алана Макги. Главную роль в проекте исполнил Юэн Бремнер – еще одна звезда НА ИГЛЕ. Этот проект в большей степени рассчитан на жителей крупных городов.

Также аудитории будут предложены комедийный экшн КОП НА ДРАЙВЕ (MFC), драмы НАДЕЖДА (CPF), ПУНКТ ПРОПУСКА: ОФИЦЕРСКАЯ ИСТОРИЯ (CS) и АРХИПЕЛАГ (SMKT), криминальный боевик НОЧНАЯ ПРОГУЛКА (PRD), семейный фильм БАЙКАЛ. УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЮМЫ (CP), аниме ДОРЕМИ: В ПОИСКАХ ВОЛШЕБСТВА (RR), приключенческая драма РЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ МАЛЬЧИКА-ВОЛЧОНКА (MFC), комедия СВАДЬБЫ НЕ БУДЕТ! (MG), мультфильм СМЕШАРИКИ И ДРУЗЬЯ В КИНО. ВЫПУСК 2 (PNR), экшн ХОЗЯИН (KNLG), документальный фильм МАРЖЕЛА: СВОИМИ СЛОВАМИ (PNR), а с 12 июня на экраны повторно выйдет фантастическое драмеди GENERATION П (RR).

07.06.2021 Автор: Семен Брожитов