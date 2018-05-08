Аналитика


Обзор новинок проката на уикенде 10–13 мая

Такси для взрослых, анонимы будущего, два хоррора, одна Мэри Шелли и многое другое

Предстоящий уикенд в российском прокате будет перевалочным. На прошлой неделе ударно отработали МСТИТЕЛИ: ВОЙНА БЕСКОНЕЧНОСТИ, а не следующей выйдет ДЭДПУЛ 2. В период между двумя главными релизами мая прокатчики решили выпустить несколько жанровых проектов, наибольшим потенциалом среди которых обладает ТАКСИ 5 (CP). Предыдущая часть франшизы стартовала в нашей стране 11 лет назад. Это очень большой срок для любого бренда. Кроме того, сложность заключается в том, что у новинки отсутствует ряд ключевых персонажей, уже полюбившихся публике. По большому счету у сериала осталась сама гоночная тематика и имя Люка Бессона. Все это напоминает франшизу ПЕРЕВОЗЧИК, последняя на сегодняшний день часть которого выходила без Джейсона Стэйтема с интервалом в семь лет и потеряла в зрителях около 60%. С учетом большего интервала времени от предшественника и отсутствия на пути новинки праздников (ТАКСИ 4 стартовало 8 марта), потери ТАКСИ 5 в аудитории могут быть еще больше. В кассе же столь внушительное снижение будет несколько компенсировано инфляцией.  

Антиутопия АНОН (PRD) вновь свела на съемочной площадке режиссера и сценариста Эндрю Никкола  и актрису Аманду Сайфред. Ранее они работали над проектом ВРЕМЯ. У обоих фильмов одинаковые жанры, но на этом аналогии заканчиваются. В отличие от ВРЕМЕНИ, имевшем четко сформулированный оригинальный концепт, маркетинговые материалы новинки дают лишь общее представление о фильме, а ее визуальная стилистика может даже показаться нарочито артовой.

Артур ЧАЧЕЛОВ, шеф-редактор kinometro.ru: «Это не столько триллер, сколько классический детектив, разыгранный в футуристических декорациях. По сути, история могла бы легко вписаться в крайне популярный сейчас формат сериала «Черное зеркало», рассказывающего о том, к каким страшным последствиям могут приводить увлечения современными технологиями. И это, конечно, не блокбастер в традиционном его понимании, а довольно камерное, но при этом очень стильное кино с хичкоковской атмосферой, выстроенными с геометрической точностью кадрами, изобретательными операторскими ракурсами и минималистичной оттеночной музыкой».

Поклонникам хорроров будут представлены сразу два проекта жанра: новая продюсерская работа Джейсона Блума ИСТЕРИЯ (MG) и фильм Жауме Балагуэро МУЗА СМЕРТИ (CPRG). На женскую аудиторию постарается поработать картина КРАСАВИЦА ДЛЯ ЧУДОВИЩА (CPF), рассказывающая о жизни автора знаменитого готического романа «Франкенштейн». А подростков попробует «зацепить» фантастическая комедия СТАТУС: ОБНОВЛЕН (VLG). 

Также зрители смогут посмотреть красивую романтическую драму РЕДКАЯ БАБОЧКА (KNLG) и 75-й выпуск МУЛЬТА В КИНО (MVK).

08.05.2018 Автор: Семен Брожитов

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