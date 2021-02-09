Обзор новинок проката на уикенде 11 − 14 февраля 2021 года

Предстоящий уикенд характеризуется тем, что на него приходится День святого Валентина. Обычно такая ситуация предполагает хорошую работу проектов, нацеленных на женскую аудиторию. Поэтому преимущество должны иметь российские фильмы РОДНЫЕ (SPPR), LOVE (CRP) и ПРИВОРОТ. ЧЕРНОЕ ВЕНЧАНИЕ (CP), а также британо-ирландская картина ДИКАЯ ПАРОЧКА (EXP). При этом необходимо иметь ввиду, что, поскольку День святого Валентина выпадает на воскресенье, то множители уикенда будут выше стандартных, а прирост сборов воскресенья над субботой может составить порядка 50%. Сложность состоит в том, что как раз женская аудитория в посткарантинный период с достаточной опаской относится к посещению общественных мест. Чтобы привлечь ее в кинотеатры, потребуется нечто очень интересное.

Маркетинговые материалы фильма РОДНЫЕ продают классическую «народную» комедию от авторов ГОРЬКО! и САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ, ориентированную прежде всего на регионального зрителя. Трейлеринг LOVE выглядит более гламурно. Оба проекта располагают достаточно серьезной маркетинговой поддержкой, поэтому целевая аудитория должна быть о них хорошо осведомлена.

Артур ЧАЧЕЛОВ, шеф-редактор kinometro.ru: «LOVE напоминает ранние комедийные ленты Enjoy Movies, которые становились хитами в регионах. По драматургии проект ближе к телевизионной продукции. Впрочем, подобная упрощенность комедиям никогда не вредила, а здесь даже помогает. Самое главное, что это кино дарит зрителю эмоции. В LOVE целевой аудитории есть над чем посмеяться в голос и над чем поплакать, есть чему улыбнуться и о чем погрустить. В качестве бонуса − целый сонм звезд, готовый скрасить своим присутствием все шероховатости».

Новая работа Святослава Подгаевского ПРИВОРОТ. ЧЕРНОЕ ВЕНЧАНИЕ нацелена на зрителей, которым понравились предыдущие фильмы режиссера. После идущих по нарастанию кассовых сборов проектов ПИКОВАЯ ДАМА: ЧЕРНЫЙ ОБРЯД и НЕВЕСТА, последние картины Подгаевского привлекали уже меньшую аудиторию, но в данном случае праздник и молодежная тематика могут оказать определенную помощь.

В свою очередь ДИКАЯ ПАРОЧКА рассчитана на публику, отдающую предпочтение зарубежному кино. Ее выделяют участие таких звезд, как Эмили Блант, Джейми Дорнан и Кристофер Уокен. Но сдерживающим фактором здесь могут оказаться средние отзывы первых посмотревших картину и определенная камерность истории. Все-таки в основе фильма лежит театральная пьеса.

Новыми предложениями для семейной аудитории станут мультфильмы ПОНЧАРЫ. ГЛОБАЛЬНОЕ ЗАКРУГЛЕНИЕ (VLG), ДЖЕК И МЕХАНИЧЕСКОЕ СЕРДЦЕ (CPF) и ПИНГВИНЕНОК ПОРОРО: МИР ДИНОЗАВРОВ (KNLG). Однако конкуренция в данном сегменте рынка сейчас и без того довольно высокая. Любители же остросюжетных фильмов смогут посмотреть триллер с Хиллари Соунк ОПАСНЫЙ СОБЛАЗН (MG).

Также аудитория сможет посмотреть мелодрамы КРОЛИЧЬЯ ЛАПА (SMKT) и МУЗЫКА КРЫШ (KL), аниме ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ (RR), драму НАШ ОТЕЦ (PLK), хоррор ПАЦИЕНТ ЗЕРО (PRGK), а также документальный фильм СЕЛФИ. ХАОС И ТВОРЧЕСТВО (CS).

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09.02.2021 Автор: Семен Брожитов