Обзор новинок проката на уикенде 12–15 июля

В предстоящий уикенд российский кинопрокат сделает ставку на семейный контент. На экраны выйдет второй мэйджорский анимационный проект лета МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ 3: МОРЕ ЗОВЕТ (WDSSPR). Все желающие уже смогли посмотреть СУПЕРСЕМЕЙКУ 2, так что пространства для работы новинке должно хватить. В отличие от предшественников, стартовавших осенью, триквел выходит на экраны летом, что соответствует его легкой отпускной тематике. Остается надеяться, что картина сможет удачно пережить субботу и воскресенье, когда состоятся два завершающих матча чемпионата мира по футболу.

В этом отношении крайне тяжело может сложиться в выходные судьба боевика с Дуэйном Джонсоном НЕБОСКРЕБ (UPI). Традиционно основной аудиторией картин с участием звезды являются мужчины. В данном случае, проведя очень масштабную маркетинговую кампанию, прокатчик постарался привлечь к проекту и женщин. Посмотрим, насколько это ему удастся.

Также очень серьезное внимание уделял женской аудитории маркетинг отечественного фэнтезийного хоррора РУСАЛКА. ОЗЕРО МЕРТВЫХ (CP). Создатели проекта и в будущем планируют активно развивать тему славянского фольклора в комбинации с современным хоррором, рассчитывая тем самым расширить аудиторию классических фильмов ужасов. В ближайших планах работа над фильмом ЯГА. КОШМАР ТЕМНОГО ЛЕСА, поэтому кассовый результат РУСАЛКИ очень важен для создания собственной киновселенной.

На избирательную публику крупных городов постарается сработать новая работа Джейсона Райтмана ТАЛЛИ (PRD) с участием Шарлиз Терон. Картина напоминает современную версию истории про Мэри Поппинс, наполненную традиционным для режиссера черным юмором.

Анна БАГРОВА, автор: «Картина действительно рассказывает заявленную в маркетинговых материалах историю, щедро приправленную драмой: жизнь бесконечно уставшей, загнанной героини в исполнении специально набравшей вес для этой роли Шарлиз Терон выглядит довольно беспросветной. Позитива добавляют яркий персонаж няни, которую играет звезда «Черного зеркала» Маккензи Дэвис, а также черный юмор и трогательные (и порой радикально натуралистичные) моменты, связанные с материнством главной героини. Картина старается быть ближе к народу – заканчивается она, например, традиционным для мотивационного семейного фильма бравурным хеппи-эндом. Однако элементов авторского кино здесь очень много, так что массового зрителя странности и неожиданные повороты сюжета могут несколько озадачить и разочаровать. А вот избирательной публике картина, скорее всего, понравится – она качественная и, возможно, более развлекательная и изобретательная, чем предыдущие работы режиссера».

Также зрители смогут посмотреть итальянскую комедию БОЛЬШАЯ АФЕРА В МАЛЕНЬКОМ ГОРОДЕ (PLK) и документальный фильм ГЕНЕЗИС 2.0 (RUR).

10.07.2018 Автор: Семен Брожитов