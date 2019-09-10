Обзор новинок проката на уикенде 12−15 сентября

Хоррор ОНО 2 вознес сентябрьский рынок на очень внушительную высоту, но находиться на ней долго не получится, и в предстоящий уикенд последует заметный спад зрительской активности. Впрочем, даже в этих условиях есть новинки, которые смогут показать неплохой коммерческий результат. Прежде всего это касается картины СТРИПТИЗЕРШИ (MG), которая, благодаря сильному актерскому составу, включающему Дженнифер Лопез и Лили Рейнхарт, а также провокационной тематике, вправе рассчитывать на сборы выше, чем были у январского НАЧНИ СНАЧАЛА.

Благодаря известному литературному первоисточнику, узнаваемому актерскому составу, включающему Николь Кидман и Энсела Элгорта, а также нестандартнмоу драматическому сюжету, на зрительское внимание может рассчитывать фильм ЩЕГОЛ (CAO). А вот семейную публику постараются привлечь в кинотеатры картина про взаимоотношения отца и дочери ДОРОГОЙ ПАПА (CP) с Владимиром Вдовиченковым и Ириной Пеговой и немецкий мультфильм ПТИЧИЙ ДОЗОР (NKI).

Артур ЧАЧЕЛОВ, шеф-редактор kinometro.ru: «ДОРОГОЙ ПАПА – это доброе семейное кино с незамысловатым, но увлекательным сюжетом, выразительной актерской игрой, неожиданно острыми шутками и красивой картинкой. У создателей получилась душевная народная комедия, способная понравиться зрителям самых разных поколений. Такое кино обычно пользуется повышенным спросом за пределами Москвы и Санкт-Петербурга, и, надо полагать, именно на регионального зрителя оно в первую очередь и рассчитано».

А ценители жанрового кино смогут посетить сеансы хоррора ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ: СМАЙЛ (EXP).

Также зрители смогут посмотреть анимационную картину БУНЮЭЛЬ В ЛАБИРИНТЕ ЧЕРЕПАХ (RUR), докуменальные фильмы ГОДОВЩИНА РЕВОЛЮЦИИ (CARO), СОРОКИН ТРИП (CDK) и КАПИТАЛ В XXI ВЕКЕ (RWV), аниме ПРОМАР (RR), альманах РУССКОЕ КРАТКОЕ. ОБЕДИТЕЛИ КИНОТАВРА 2019 (PNR) и МАНХЭТТЕН (INK).

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10.09.2019 Автор: Семен Брожитов