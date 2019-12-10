Обзор новинок проката на уикенде 12−15 декабря

Определить начало Новогодней битвы − самого кассового времени в году для отечественного кинопроката, порой бывает непросто. С каждым разом она начинается все раньше и раньше. В 2019-м, это случится официальными стартами фильмов ДЖУМАНДЖИ: НОВЫЙ УРОВЕНЬ (WDSSPR) и ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ: НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ 2 (CP) Новогодняя битва начнется уже на этой неделе.

У первого фильма обновленной франшизы ДЖУМАНДЖИ рейтинг ожидания был в два с лишним раза выше, чем у новинки, но не стоит забывать про фанатскую силу поклонников первоисточника. Картина же оказалась совсем иной по атмосфере и настроению, чем фильм с Робином Уильямсом, что, впрочем, не помешало ей отлично выступить и заработать по итогам проката 1,3 млрд рублей. При этом значительную часть данной суммы она взяла во время новогодних каникул. Сейчас НОВЫЙ УРОВЕНЬ стартует на неделю раньше, то есть его сила непосредственно в период праздников будет слабее. Да и маркетинговые материалы сиквела не предлагают чего то принципиально нового. Так что говорить о масштабном расширении аудитории новинки трудно. Зато позитивный бэкграунд предшественника прокатчик, скорее всего, постарается трансформировать в более выгодную роспись именно в первые дни проката.

В отличие от ДЖУМАНДЖИ, изменения в ПОЛИЦЕЙСКОМ С РУБЛЕВКИ: НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ 2 видны невооруженным взглядом. Кинофраншизу покинул Александр Петров, а ее рейтинг снизился с 16+ до 12+. По сути из сегмента хулиганских комедий сиквел перешел в категорию семейного новогоднего кино, а-ля ЕЛКИ, над которыми герои ПОЛИЦЕЙСКОГО С РУБЛЕВКИ шутили в первой части. Все это не может не насторожить фанатов сериала и тем, кому понравился первый полнометражный фильм бренда.

Семейная аудитория в предстоящий уикенд также получит три новых анимационных предложения: ТАЙНА МОСЛИ (MG), ЩЕНЯЧИЙ ПАТРУЛЬ: МЕГАЩЕНКИ И ОТВАЖНЫЕ ПТЕНЦЫ (PNR), а также ЦАРЬ ЗВЕРЕЙ (RR).

А кроме того зрители смогут посмотреть триллеры КУРЬЕР (VLG) и ОЗЕРО ДИКИХ ГУСЕЙ (PRGK), комедию ОДНОЙ ВОЛШЕБНОЙ НОЧЬЮ (PVZGL) и драмеди СОБАКИ НЕ НОСЯТ ШТАНОВ (HHG).

10.12.2019 Автор: Артур Чачелов