Обзор новинок проката на уикенде 13–16 мая 2021 года

По окончании продолжительного праздничного периода бразды правления в отечественном кинопрокате должны перехватить голливудские картины. Тем более, что на дате выходят сразу три американских проекта, способных привлечь внимание широкой российской аудитории.

Семейная публика может вполне заинтересоваться КРОЛИКОМ ПИТЕРОМ 2 (SPPR). Первая часть франшизы успешно прошла в отечественном прокате, заработав в России 507,3 млн рублей. Тогда, правда, картина выходила в каникулярный период. Зато сейчас бренд стал еще более узнаваем, а масштабная маркетинговая кампания новинки позволит целевой аудитории освежить приятные воспоминания о предшественнице.

ПИЛА: СПИРАЛЬ (CP) откроет череду возвращений на российские экраны знаменитых хоррор-франшиз, что может придать дополнительный импульс подугасшему интересу к жанру. В течении месяца помимо данного слэшера публике последовательно будут представлены постапокалиптическое ТИХОЕ МЕСТО 2 и мистическое ЗАКЛЯТИЕ 3: ПО ВОЛЕ ДЬЯВОЛА. Но открывать рассчитанную на одну целевую аудиторию последовательность всегда проще. Пожалуй, единственным сдерживающим фактором новинки может стать очередная смена главного героя серии, который к тому же на сей раз стал темнокожим.

Также не должна остаться незамеченной новая работа Анджелины Джоли ТЕ, КТО ЖЕЛАЕТ МНЕ СМЕРТИ (UPI), сочетающая элементы этакого мини-фильма-катастрофы и триллера. В отличие от ПИЛЫ: СПИРАЛЬ данная картина способна в большей степени привлечь женскую аудиторию. Определенным ориентиром в данном случае может служить другой посткарантинный триллер ДЬЯВОЛ В ДЕТАЛЯХ.

Поклонникам отечественного кино будут предложены сразу два фильма с участием Алексея Серебрякова: ИВАНОВО СЧАСТЬЕ (CRP) и СКАЖИ ЕЙ (WDS). Первая из этого тандема картина является альманахом и должна лучше сработать в регионах. Вторая же, скорее, в первую очередь может заинтересовать женскую аудиторию крупных городов.

Довольно любопытно выглядят перспективы южнокорейской мелодрамы THE BOX (WP). У фильма достаточно высокие предпродажи, что обусловлено активностью поклонников K-Pop. Связано это с тем, что одну из главных ролей фильма исполнил Пак Чанёль, известный по участию в бойзбэнде Exo. Число поклонников K-Pop в нашей стране не слишком велико, и в долгую они не могут определять судьбу той или иной картины. Зато они очень активны и в стартовый уикенд могут сыграть заметную роль в сборах фильма, как это обычно бывало с проектами про группу BTS. Подогревает ажиотаж фанатов ограниченный период проката новинки – только четыре дня.

Также аудитории будут предложены триллер ЗАМЫКАНИЕ (LENT), фантастический экшн ЗВЕЗДНЫЙ РУБЕЖ (MG), анимационный проект МЕДВЕЖОНОК БАМСИ И ДОЧЬ ВОЛШЕБНИЦЫ (KNLG), драма ПАРКЕТ (RUR), а также повторный релиз мелодрамы ЛЕГЕНДА О ПИАНИСТЕ (PLK).

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11.05.2021 Автор: Семен Брожитов