Обзор новинок проката на уикенде 14–17 декабря

В предстоящий уикенд после затянувшегося снижения график отечественного бокс-офиса наконец сменит свое направление. Увеличение сборов во многом должно произойти благодаря выходу на экраны картины ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ПОСЛЕДНИЕ ДЖЕДАИ (WDSSPR). Повторить результат первого фильма обновленной франшизы новинке будет очень сложно, да и по уровням ожидания она отстает от ПРОБУЖДЕНИЯ СИЛЫ почти в два раза, но вот параметры прошлогоднего спин-оффа ИЗГОЙ-ОДИН превосходит на 40%.

Не останутся без внимания и зрители, не являющиеся поклонниками космического эпика. Ценители фильмов ужасов получат новое предложение в лице картины ПОЛУНОЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК (EXP) с участием Роберта Инглунда. По сюжету фильм напоминает УИДЖИ: ДОСКА ДЬЯВОЛА, а на недавно завершившемся Кинорынке прокатчик заявил, что ожидает, что новинка станет для него самым успешным проектом жанра. Пока таковым является ЗАКЛЯТЬЕ. НАШИ ДНИ, стартовавшее в России с 21,7 млн рублей.

Поклонники исторического кино смогут посмотреть фильм ВИКТОРИЯ И АБДУЛ (UPI) с Джуди Денч в главной роли. В центре сюжета фильма – история британской королевы Виктории, а качественные интерьеры и сильная актерская игра звезд фильма могут заинтересовать избирательную публику крупных городов.

НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПОЛОХ (CP) своим праздничным настроением и обилием отечественных медийных персон постарается привлечь внимание региональной публики. А на зрителей крупных городов рассчитаны сразу две французские комедии: семейная – САНТА И КОМПАНИЯ (MG) с участием Одри Тоту и Алена Шабы, а также ВСЕ ПАРЫ ДЕЛАЮТ ЭТО (PIFD), отвечающую за молодежную аудиторию. Фильм с участием Лоранс Арне и Венсана Эльбаза станет первым проектом нового отечественного дистрибьютора Planeta Inform Film Distribution.

Также публике будут предложены комедия ДЕВУШКА С КОСОЙ (PRD) и драма БЛИЗКИЕ (CARO).

12.12.2017 Автор: Семен Брожитов