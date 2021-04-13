Обзор новинок проката на уикенде 15 − 18 апреля 2021 года

Середина апреля – традиционный период времени для выхода на большие экраны российского блокбастера. В свое время в этот период времени стартовали ЛЕГЕНДА №17, ЭКИПАЖ, ТРЕНЕР. В текущем году основным предложением отечественного кино станет фильм-катастрофа ЧЕРНОБЫЛЬ (CP), в котором Данила Козловский играет главную роль, а также выполняет функции режиссера и продюсера. История трагедии на атомной электростанции хорошо известна большинству жителей стран бывшего СССР, так что объяснять, о чем пойдет в фильме речь особо не надо. Другое дело, что блокбастерное кино все-таки априори любит хэппи-энды. А здесь с этим все может оказаться не так просто. Но зато масса драматических переживаний публике будет гарантировано.

По части фильмов-катастроф отечественный кинематограф не слишком баловал зрителей. Были фильмы-катастрофы с локальными событиями, вроде того же ЭКИПАЖА или ЛЕДОКОЛА. А из глобальных, наверное, можно вспомнить МЕТРО и недавнего участника «новогодней битвы» − ОГОНЬ. Так что, жанрово новинка может выглядеть свежо, но молодежную аудиторию, считающую референсом направления одноименный мини-сериал HBO, заманить в кинотеатры на этот фильм будет непросто.

Зато хорошей приманкой для молодежной публики может оказаться повторный релиз культового фэнтези Питера Джексона ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: БРАТСТВО КОЛЬЦА (UPI). Его основной «фишкой» должны стать показы знаменитого проекта в формате IMAX.

Также молодежи будет предложен яркий криминальный триллер ГЕНИАЛЬНОЕ ОГРАБЛЕНИЕ (MG), о группе преступников, решивших провернуть высокотехнологичное ограбление испанского банка во время матча национальной сборной во время Чемпионата мира по футболу.

Дмитрий НЕКРАСОВ, автор БК: «ГЕНИАЛЬНОЕ ОГРАБЛЕНИЕ по атмосфере похоже на ставший мировым хитом сериал «Бумажный дом». Оба проекта были сняты в Мадриде, схожи по тематике и сюжету, отличаются динамичным повествованием. Новинка действительно захватывает внимание с первых кадров и не отпускает почти до самого конца. Несмотря на то, что повороты сюжета не блещут оригинальностью, а поступки героев фильма порой вызывают насмешливую улыбку, смотреть это все равно интересно – во многом благодаря крепким актерским работам и не дающей заскучать музыке».

Избирательная публика крупных городов, следящая за перипетиями «оскаровской» гонки сможет посмотреть драму с Энтони Хопкинсом ОТЕЦ (RUR), а поклонникам аниме предложат ВАЙОЛЕТ ЭВЕРГАРДЕН 2 (RR). Ценители хорроров смогут получить новое предложение в лице картины ЗАКЛЯТЬЕ: НОВЫЙ РИТУАЛ (EXP). Сразу два новых проекта будут рассчитаны на семейную аудиторию. Это мультфильм ОТ ВИНТА 2 (PRD) и семейное фэнтези В СТРАНЕ ФЕЙ (KNLG). Женской публике прокатчики предложат драмеди МОЙ ГОД В НЬЮ-ЙОРКЕ (RWV) с Сигурни Уивер,

Также зрители смогут посмотреть драму SHEENA 667 (AOF), фантастический триллер ПРОЕКТ: ВРЕМЯ НАЗАД (SMKT), а также документальные картины ГУНДА (INK) и РОБОТ, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ? (SMKT).

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13.04.2021 Автор: Семен Брожитов