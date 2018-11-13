Аналитика


Обзор новинок проката на уикенде 15−18 ноября

Фантастические твари, хорроры и черно-белая романтика

В предстоящий уикенд на российские и мировые экраны выйдет один из главных релизов осеннего периода – фэнтезийный блокбастер ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ: ПРЕСТУПЛЕНИЯ ГРИН-ДЕ-ВАЛЬДА (CAO). Предыдущий фильм франшизы стартовал два года назад и заработал в нашей стране при очень хорошем «сарафане» 1,4 млрд рублей. Высокие уровни ожидания и у новинки, поддержанной масштабнейшей маркетинговой кампанией. Это указывает, что проекту по силам как минимум претендовать на повторение сборов предшественника.

Желающих поконкурировать с блокбастером Warner Bros. нашлось немного. Избирательная публика крупных городов сможет посмотреть одного из фаворитов Каннского кинофестиваля – черно-белую мелодраму ХОЛОДНАЯ ВОЙНА (СP). А жанровой публике будут предложены два мистических проекта: триллер СОНАТА (NKI) и хоррор ОЦЕПЕНЕВШИЕ ОТ СТРАХА (CPRG).

Также посетители кинотеатров смогут посмотреть российские фильмы: байопик ОБЛЕПИХОВОЕ ЛЕТО (PRD) и драму НЕ ЧУЖИЕ (KNLG), а также франко-итальянский проект ДОГМЭН (AOF).

13.11.2018 Автор: Семен Брожитов

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