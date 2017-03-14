Обзор новинок проката на уикенде 16–19 марта

Предстоящий уикенд, обещавший появление в прокате СНГ, а возможно, и в российском, нового миллиардера, может стать одним из наиболее скандальных в первой четверти года. Выход семейной сказки КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ (WDSSPR) уже оброс таким количество слухов, сплетен, запросов и проверок, что говорить о коммерческих перспективах картины крайне непросто.

Пока достоверно известно, что отраслевой регулятор не обнаружил в фильме никакой гей-пропаганды, но тем не менее присвоил проекту возрастной рейтинг 16+. Какое число родителей после этого решится вести своих детей на сеансы фильма и не вызовет ли то, что они там увидят, нового всплеска негативных эмоций, сказать невозможно. С точки зрения ожиданий новинки, то они находятся в интервале между двумя другими сказками студии: ЗОЛУШКА и МАЛЕФИСЕНТА, но гораздо ближе к картине с Анджелиной Джоли.

Взрослая региональная публика на дате получит новую «народную» комедию ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ (CRP), главные роли в которой исполняют участники комедийного шоу «Уральские пельмени». В качестве референса в данном случае, конечно, видится франшиза ВСЕ ВКЛЮЧЕНО, где были задействованы звезды телевизионного комедийного скетч-шоу «6 кадров».

По иронии судьбы точно такой же возрастной рейтинг, что и у КРАСАВИЦЫ И ЧУДОВИЩА, получил психологический хоррор-триллер СПЛИТ (UPI), рассказывающий основанную на реальных событиях историю Билли Миллигана. Это единственный в мире человек, у которого психиатрами официально было зафиксировано наличие 23 личностей в возрасте от 3 до 23 лет, из которых сразу 10 были основными. Интервал в полтора месяца между американским (где картина выступила крайне успешно) и российским релизом позволил проекту сформировать в нашей стране определенную волну интереса, хотя обычно подобные фильмы без мистической составляющей воспринимаются отечественными зрителями довольно прохладно. Из последних исключений можно вспомнить НЕ ДЫШИ.

Борьбу за избирательного зрителя крупных городов поведут отечественная драма ПОСЛЕ ТЕБЯ (CP) с Сергеем Безруковым, американская духоподъемная история СКРЫТЫЕ ФИГУРЫ (FOX), а также британская криминальная драма АФЕРА ПО-АНГЛИЙСКИ (CPF) с участием Майкла Фассбендера и Брендана Глисона.

Мария ПОЗИНА, автор БК: «СКРЫТЫЕ ФИГУРЫ – кино из разряда, когда не к чему придраться. Добротная история, замечательные актерские работы, правильные посылы о равенстве и братстве. Бонусом идут стильная картинка (герои как будто сошли с обложки журнала мод 60-х), а также зажигательный саундтрек. Единственное, сам материал – исключительно американский, с их расовыми проблемами и конфронтацией с нашей страной. В связи с этим зрительское восприятие в особо пафосные моменты может кардинально отличаться от задуманного авторами».

Также на экранах появятся французская хулиганская комедия МАЛЬЧИШНИК В ПАТТАЙЕ (MVK), российско-казахская комедия НАУРЫЗ (MD) и 49-й выпуск МУЛЬТА В КИНО (MVK).

14.03.2017 Автор: Семен Брожитов