Обзор новинок проката на уикенде 17–20 июня 2021 года

В предстоящий уикенд российский кинопрокат, если его не подкосят вновь усиливающиеся ограничения, должен ускорить свой ход. На экраны выйдут сразу два крупных голливудских проекта, рассчитывающих на серьезные кассовые сборы.

Прежде всего, речь идет о новом мультфильме Pixar ЛУКА (WDS). Возможно, проект не установит каких-либо рекордов на старте, но в качестве студийной анимации в данном случае сомневаться не приходиться, да и времени до выпуска следующей крупной мультипликационной работы достаточно много. Так что новинка сможет продуктивно работать несколько недель.

В противовес ему стоит стартующий в среду комедийный экшн ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ ЖЕНЫ КИЛЛЕРА (MG), нацеленный на молодежную аудиторию. Фильм должен брать свое уже в первые дни проката. Реакция целевой аудитории на маркетинговые материалы новинки весьма позитивная. А в самом фильме, помимо сохранившихся старых персонажей, добавились не менее звездные новые. Так что картина, как минимум, вправе рассчитывать на улучшение показателей первого уикенда предшественника, собравшего 102,8 млн рублей. Дальше все будет зависеть от «сарафана».

На поклонников жанрового кино постарается сработать хоррор ТОЛМЕН: ПЕРВЫЙ ДЕМОН (EXP). Помешать ему может высокая концентрация фильмов ужасов на рынке. Главным предложением среди отечественных проектов может стать комедия СЕРДЦЕ И КАК ИМ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ (CP).

Также зрителям будут предложены триллеры АФФЕКТ (PVZGL) и ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ (RUR), комедии ПАПА ЗА МАМУ (PLK) и ПАПА ЗАКОДИРОВАЛСЯ (SBF), фантастический боевик ОККУПАЦИЯ: МИССИЯ «ДОЖДЬ» (PRD), мелодрама ПОЛНОЧЬ В ПАРИЖЕ: ПЕРЕВЫПУСК (BN), документальный фильм МОЙ ЛИЧНЫЙ ДРАКОН (CS), а также МУЛЬТ В КИНО. ВЫПУСК №127 (MVK), который появится на экранах 19 июня.

14.06.2021 Автор: Семен Брожитов